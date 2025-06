'판도라의 상자' 연 트럼프, 아프간전쟁의 악몽 소환하나

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 2025년 6월 21일 워싱턴 DC 백악관에서 미국이 이란의 핵 시설을 폭격했다는 발표를 한 후 대국민 연설을 하고 있다. ⓒ AFP=연합뉴스 관련사진보기

"신이여, 우리는 당신을 사랑하고 우리의 위대한 군을 사랑합니다. 우리 군을 보호하소서. 신이시여, 중동을, 이스라엘을, 그리고 미국을 축복하소서."

AD

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 핵 시설에 대한 미국의 공격 이후인 2025년 6월 21일 미국 워싱턴 D.C. 백악관에서 JD 밴스 미국 부통령, 마르코 루비오 미국 국무장관, 피트 헤그세스 미국 국방장관과 함께 대국민 연설을 하고 있다. ⓒ 로이터=연합뉴스 관련사진보기

21일(현지시간) 이란의 3개 핵시설을 공격했다고 발표한 후 대국민 연설을 한 트럼프 미국 대통령은 마지막에 위의 말을 했다. 성직자의 기도처럼 들리는 이 말을 한 이유는 이란 공격의 정당성을 확보하기 위해서였을 것이다. 자신의 지지층인 보수 기독교 세력을 겨냥한 것이기도 하다. 미국이 기독교 문화가 강하고 사실상 기독교 국가라는 점을 고려하더라도 매우 특이해 보이는 이 말은 조지 부시 대통령이 9.11 테러 후인 2001년 10월 7일 아프가니스탄을 침공한 배경을 생각나게 한다.2001년 10월 미국의 아프가니스탄 침공 후 미국 내와 국제사회에서는 부시 대통령이 테러와의 전쟁을 시작한 것에 종교적 사명감이 작용했는지를 두고 논란이 있었다. 그런데 이 논란은 부시 대통령이 자초한 것이기도 했다. 2001년 9.11 테러 후인 9월 20일 의회 연설에서 부시 대통령은 미국이 선과 악의 대결에 직면해 있다면서 앞으로 있을 테러와의 전쟁에서 신은 중립적이지 않고 "미국에 지혜를 허락하고 미국을 돌보실 것"이라고 강조했다. 논란은 몇 년 후의 보도에서 해소됐다.2005년 10월 7일 미국의 아프가니스탄 침공 4주년이 되는 날 영국의 <가디안>은 한 팔레스타인 정치인의 말을 인용해 2001년 아프가니스탄과 2003년 이라크 침공의 배경에 부시 대통령의 종교적 사명감이 있었음을 언급했다. 이 보도에 따르면 이스라엘-팔레스타인 회담에 참석한 팔레스타인 대표단에게 부시 대통령은 아프간전쟁과 이라크전쟁을 시작한 것은 "신으로부터 받은 사명" 때문이었다고 언급했다. 신이 자신에게 "조오지, 아프가니스탄의 테러범들과 싸워라. 이라크의 독재를 끝내라"고 말했다는 것이다. 이 보도는 미국의 아프간전쟁과 이라크전쟁이 기독교 국가인 미국의 이슬람 국가에 대한 종교전쟁의 성격을 가지고 있었다는 주장과 논란이 허구가 아님을 확인해준 것이었다.부시 대통령의 개인적 사명감과 이슬람에 대한 미국의 저항감이 뒤섞여 시작된 아프간전쟁과 이라크전쟁은 많은 이슬람 신자들과 무장세력들이 두 전쟁을 이슬람 신자들에 대한 기독교 세계의 공격으로 해석하는 데 일조했다. 9.11 테러가 이슬람 신자들을 핍박한 미국에 대한 복수였다는 점도 이런 해석에 힘을 실었다. 9.11 테러를 총지휘한 오사마 빈 라덴은 2002년 11월 공개한 '미국에 보내는 편지'에서 테러를 저지른 이유로 미국이 이스라엘을 세우고 팔레스타인 탄압을 지지해 온 서방국들의 수장이라는 점을 언급했다. 그리고 서방국들이 이슬람 국가들을 억압하고 약탈해 온 점도 지적했다. 물론 이는 자신의 테러를 정당화하기 위한 비겁한 변명이었지만 다른 한편으로 많은 이슬람 신자들에게 어느 정도 설득력 있는 주장으로 다가간 것이 사실이다. 많은 신자가 두 전쟁 이후 급진적인 무장세력을 지지하고 그에 합류한 것이 이를 증명한다. 물론 미국과 유럽 국가들의 많은 국민 또한 두 전쟁을 이슬람권과 기독교권의 대결로 이해했다.미국이 테러와의 전쟁이라는 명분을 가지고 시작했지만 많은 사람이 종교전쟁으로도 이해했던 아프간전쟁과 이라크전쟁은 예상치 못한 결과를 낳았다. 그것은 바로 이슬람국가(IS)라는 가장 극단적이고 잔혹한 무장세력의 등장과 이슬람국가와 직접적, 간접적으로 연결된 무장세력과 독립적 개인에 의한 테러 공격의 확산이었다. 이로 인해 세계는 테러의 공포에 휩싸였다. 코로나19 이후 테러 공격은 잠잠해졌지만 급진적인 무장세력들은 여전히 세계 곳곳에서 활동하고 있다. 트럼프 대통령이 이란 공격의 정당성을 주장하기 위해 기독교 신을 끌어들인 것은 9.11 테러와 그후의 아프간전쟁과 이라크전쟁, 그리고 비뚤어진 종교적 가르침과 신념을 앞세운 세계 곳곳의 무력 분쟁과 테러의 악몽을 생각나게 한다.매우 유감스럽게도 현재의 상황은 오사마 빈 라덴이 주장한 20여년 전의 상황과 크게 다르지 않다. 2023년 10월 7일 하마스가 이스라엘을 공격하고 그후 이스라엘이 가자지구에 공격을 가하면서 시작된 전쟁은 지금까지 계속되고 있다. 거의 80년 동안 계속되고 있는 이스라엘의 팔레스타인 억압과 핍박 상황을 고려하지 않고 하마스의 공격만 보더라도 이스라엘의 보복 공격은 국제법과 인도주의 원칙을 거스르며 계속되고 있다. 하마스 전멸을 내세운 가자지구 주민에 대한 무차별 학살과 식량의 무기화로 인한 가자지구의 기근 상황 등은 특히 전 세계 이슬람 국가 국민의 분노를 자아내고 있다. 이런 이스라엘의 전쟁을 미국과 다른 서방국들이 지원하고 있다는 점 또한 공분을 사고 있다. 이런 상황에서 이스라엘이 이란을 공격했고 미국과 서방국들은 '자위권'을 거론하며 이스라엘을 지지했다. 그리고 마침내 미국이 이란을 직접 공격했다. 이스라엘의 가자지구와 이란 공격, 그리고 그에 대한 서방국들의 지지는 급진적인 이슬람 세력들이 이스라엘과 공모한 기독교 국가들의 이슬람권 공격이라고 해석하고도 남을 일이다. 그런데 거기에 트럼프가 기독교의 신을 데려와 이 모든 것이 '신의 뜻'임을 강조한 것이다.트럼프 대통령이 신의 이름으로 정당화한 이란 공격은 미국과 세계가 아프간전쟁 시작 뒤 겪었던 악몽을 소환하면서 그때와 비슷한 상황에 직면할 수도 있다는 우려를 만들고 있다. 미국의 이란 핵시설 공격은 2021년 8월 미국이 아프간전쟁을 끝낸 후 처음 타국에 직접 공격을 감행한 사례다. 미국이 지상군을 파견했던 아프간전쟁과는 분명 다르지만 그 파급 효과가 어떨지는 현재로선 가늠하기 힘들다. 트럼프 대통령이 이란 공격 가능성을 언급한 뒤부터 이미 언론은 파급 효과를 우려했었다. 6월 18일 유럽외교협회(European Council on Foreign Relations)의 수석 정책 연구원인 엘리 게란마예는 CNN과의 인터뷰에서 미국의 이란 공격은 "판도라의 상자를 여는 것이 될 것"이라며 "트럼프 대통령의 나머지 임기가 여기에 소비될 것"이라고 경고했다. 그러면서 "일단 이 판도라 상자가 열리면 그후 어떤 일이 생길지 알 수 없다"고 덧붙였다. 그런데 이 말이 현실이 됐다.이제 공은 이란에게 넘겨졌다. 이란이 미국에, 그리고 이스라엘에 어떤 보복을 할지 아직은 분명하지 않다. 그러나 이란이 아무런 보복을 하지 않고 넘어갈 가능성은 없어 보인다. 이란이 독자적으로 이스라엘과 미군 기지에 보복 공격을 가할 가능성도 있지만 좀 더 시간을 두고 이란의 지원을 받고 이란에 협력하는 무장세력들과 연계해 보복을 계획할 수도 있다. 레바논의 헤즈볼라와 가자지구의 하마스는 이스라엘의 공격으로 세력이 약해졌지만 이라크와 시리아의 무장세력들과 예멘의 후티 반군 등은 이란의 보복에 참여할 가능성이 있다.후티 반군은 이미 오래 전부터 간헐적으로 이스라엘과 공격을 주고받아 왔고 이라크의 무장세력은 이스라엘의 이란 공격 후 미군 기지를 공격하고 있다. 미국의 민주주의수호재단(Foundation for Defense of Democracies)의 브리핑 보고서에 따르면 이라크의 무장세력들은 이스라엘의 이란 공격이 있은 후인 6월 14일과 15일 이라크에 있는 미군 기지를 미사일과 드론으로 수차례 공격했다. 미국은 이제 어떤 식으로든 이란과 무장세력들의 공격을 피할 수는 없을 것으로 보인다. 미국의 이란 공격으로 새로운 국면에 들어선 중동의 무력 분쟁이 설사 종교전쟁으로는 명명되지 않더라도 아프간전쟁의 악몽을 소환하고 미국과 세계를 다시 장기전의 수렁으로 끌고 갈 위험성을 배제하기는 힘든 상황이다.