시로 저항하는 세계의 여성 시인들

큰사진보기 ▲연설중인 미국 시인 클로디아 랭킨뉴욕에 기반해 활동하는 시인이자 극작가, 클로디아 랭킨 (Claudia Rankine)이 베를린시축제의 하이라이트인 베를린-시강연 (Berliner Rede zur Poesie)의 개회사를 맡아 열정적인 연설을 했다. ⓒ Natalia Reich 관련사진보기

"사실 오늘 저는 다소 회의감이 들기도 했다. 시의 효용성은 무엇이고 시에 대해 말하는 것이 도대체 무슨 의미가 있는 것일까 하는 생각이 든다. 가자에서 수천 명이 죽어가고 있고 군인들은 이들이 마치 사람이 아닌 듯 우리에 가두고 있다. (이스라엘) 인질들은 마치 유령처럼 거의 잊혀져 가고 있는데도 이 끔찍한 상황에 맞서 대응할 수 있는 가능성 자체가 공격을 받고 있다.

(라파의) 알 마와시에서 노인이 먹을 것을 찾으려다 총에 맞아 죽고있다. 제가 노인이라고 말하는 이유는 마치 남성은 덜 순수하고 덜 애도해도 되는 존재인 것처럼, 아이들과 여성의 고통만을 반복적으로 소환하는 것에 지쳤기 때문이다. 우리는 집계되지 않은 생명들을 애도해야 하며, 동시에 가자에서 말과 현실 사이의 단절에 대해 울부짖거나 분노해야 한다. 가장 끔찍한 단절은 우리가 그 고통, 그 참혹한 현실을 제대로 인식하지 못한다는 사실이다. 그 고통에 이름(제노사이드)을 붙여도, 그것은 부족해 보인다.

말이 왜곡되거나 금지되는 이 어두운 시대에, 우리는 죄책감이나 수치심에 괴로워한다. 죽음과 파괴를 목격하지만 막지 못 하는 이 어두운 시대에, 작가들은 최선의 경우 무용지물이며, 최악의 경우 공범이다."

큰사진보기 ▲"유령을 쓰는 것" 프로그램에 김혜순 시인과 함께 참여한 시인들왼쪽부터 김혜순 시인, 베트남계 미국 시인 다이애나 코이 응우옌 (Diana Khoi Nguyen), 크로아티아 시인, 모니카 헤르체그 (Monika Herceg), 네덜란드 시인, 사샤 얀선 (Sasja Janssen)이 함게 참여했다. ⓒ Natalia Reich 관련사진보기

"우리는 2023년 베를린시강연에 김혜순 시인을 초청했는데 독일에서 큰 성공을 거두었다. 출판사 발슈타인(wallstein)에서 출간된 이 책은 독일 언론에서 시인 폴 셀란의 사상과 비교되었다. 당시 우리는 김혜순 작가의 시를 시인 박술과 울리야나 울프에게 의뢰했는데 이로 인해 김혜순 시인의 첫 독일어판 시집이 피셔 출판사에서 출간되었다. 우리는 베를린시축제에서의 북 프리미어 행사뿐 아니라 오스트리 및 독일 북 투어를 기획했다. 한국문학번역원의 지원 덕분에 스투트가르트 문학관, 비엔나 문학관, 프랑크 푸르트(Evangelische Akademie), 뮌헨 시인의 집(lyrik kabinett)과 협력해 행사를 조직했다."

큰사진보기 ▲‘포에지 베를린’ 잡지에 실린 다이애나 응우옌 시인의 에세이와 시각적으로 독특한 시시인 겸 멀티미디어 예술가 다이애나 응우옌은 시각적으로 표현하는 시 (visual poetry)를 많이 창작하며 대중앞에서 낭독할때도 특정한 지점에서 잠시 읽기를 중지하는 등 다양한 실험을 시도한다. 그는 2019년 Kate Tufts Discovery Award를 수상한 시집 《Ghost Of》(2018)와 시집 《Root Fractures》(2024)의 저자로 그의 비디오 작품은 2023년 Miller ICA에서 전시되었다. 또한 그는 베트남 디아스포라 예술가 집단 《She Who Has No Master(s)》의 멤버이며 피츠버그대의 겸임 교수로도 활동하고 있다. ⓒ poesiefestival berlin 관련사진보기

"지금부터 여러분은 자신의 몸에서 세상에서 제일 가볍고 투명한 새를 한 마리 꺼냈다고 상상하세요. 그 새가 하는 말을 듣고, 그 새의 행동을 본다고 상상하면서 제 시를 들어주세요."

큰사진보기 ▲시집 <날개 환상통>을 낭독하고 있는 김혜순 시인“지금부터 여러분은 자신의 몸에서 세상에서 제일 가볍고 투명한 새를 한 마리 꺼냈다고 상상하세요. 그 새가 하는 말을 듣고, 그 새의 행동을 본다고 상상하면서 제 시를 들어주세요.” 김혜순 시인은 현지 관객들에게 인사말을 전한 뒤 <날개 환상통>의 “새의 시집”,“고잉 고잉 곤”, ”새의 일지” 등을 낭독했다. ⓒ Natalia Reich 관련사진보기

"시인은 자신의 유령(죽음)으로 쓴다. 시인은 자신의 존재를 자신이 존재하지 않는 부재의 무한에 투사해놓고 쓴다. 이때 투사된 존재는 타자로서의 나, (시각적) 목소리로서의 나이다. 시의 유령은 작품이 시작될 때 작품을 이끌고 가는, 언어 이전의 목소리 안에 이미 숨어 있었다. 시의 유령은 우리가 이 모국어의 억압 속에서 혀를 빼앗기기 전, 목소리 안에 이미 있었다. 사라지고, 버려지고, 다치고, 죽어서 유랑하는 다른 유령(관객)들을 부르는 목소리. 아무것도 없어서 누구든 환대할 수 있는 목소리, 나 아닌 나를 부르는 목소리. 너 아닌 너를 부르는 목소리. 이 목소리는 언어 이전인 것. 그 주파수는 너무 커서 오히려 들을 수 없는 것. 시인은 이 유령의 목소리로 언어의 세계를 헤엄쳐 나아간다. 들을 수 없는 사람이 나뭇잎 흔들리는 소리를 상상하는 것처럼 이 유령의 목소리로 언어 뒷면의 세계를 구축한다. 시인에게 자신을 부재하게 함으로써 생성된 유령이 없다면, 그 작품엔 영혼도 없다. 작품속에 살아 있는 자신의 시체 없이는 살아 있는 시인의 목소리도 없다. 반대로 자신을 유령으로 만드는 그 목소리 없이는 작품도 없다. 시를 쓰는 자신의 목소리의 유령의 생성, 그것이 시다."

큰사진보기 ▲앤지 시베리아 감독이 전장에서 사망한 친구, 막심 크리우초우 시인을 추모해 만든 시 영화앤지 시베리아 감독은 “이 영화는 제가 만든 영상 작품 중 가장 감정적으로 힘든 작품 중 하나였다. 이 영화로 저는 친구 막심 크리우초우의 기억을 영원히 기록하고 싶었다. 그는 세상의 미묘한 변화를 관찰하고 느끼는 특별한 재능을 가진 시인이었다. 저는 그의 시를 정말로 사랑했고, 2011년 처음 만난 이후로 그의 작품을 꾸준히 읽어왔다. 그의 죽음은 저에게 깊은 충격을 주었고, 그를 위해 무엇을 할 수 있을지, 그의 기억을 어떻게 보존할 수 있을지 고민하기 시작했다. 그의 시 이미지를 영상으로 구현해내고 싶었다. 그렇게 하면 다양한 나라의 사람들이 막심의 시를 경험하고 그의 얼굴을 알아볼 수 있을 테니까 말이다. 제 영화에 등장하는 그의 시는 그가 생애 마지막으로 쓴 시다. 제가 막심의 이 마지막 구절을 선택한 이유는, 이 시가 칼날처럼 날카로우면서도 아름다운 작품이기 때문이다. 그 상처에서 제비꽃(Viola)이 피어나는 것을 느낄 수 있다.” ⓒ Angie Siveria 관련사진보기

"시 영화 <비올라(Viola)>는 제가 만든 영상 작품 중 가장 감정적으로 힘든 작품 중 하나였다. 이 영화로 저는 친구 막심 크리우초우의 기억을 영원히 기록하고 싶었다. 그는 세상의 미묘한 변화를 관찰하고 느끼는 특별한 재능을 가진 시인이었다. 막심은 전쟁에 대해 광범위하게 글을 썼으며, 사망 직전 <Poems From The Loophole>이라는 시집을 출간했다. 이 시집은 우크라이나작가협회에서 2023년 올해의 책으로 선정되기도 했다. 저는 그의 시를 정말로 사랑했고, 2011년 처음 만난 이후로 그의 작품을 꾸준히 읽어왔다.

그의 죽음은 저에게 깊은 충격을 주었고, 그를 위해 무엇을 할 수 있을지, 그의 기억을 어떻게 보존할 수 있을지 고민하기 시작했다. 그의 시 이미지를 영상으로 구현해내고 싶었다. 그렇게 하면 다양한 나라의 사람들이 막심의 시를 경험하고 그의 얼굴을 알아볼 수 있을 테니까 말이다. 세상을 드문 감수성으로 느꼈고 수년간 조국을 지키기 위해 싸운 놀라운 젊은이가 어떤 감정을 느꼈는지 공유하고 싶었다. 또한 우크라이나 전쟁이 끝나지 않았다는 것을 세계가 기억하기를 원한다. 매일 사람들이 죽어가고 있다. 이 전쟁 동안 200명 이상의 예술가들이 사라졌고, 이 수치는 계속 증가하고 있다는 것을 알리고 싶었다.

제 영화에 등장하는 그의 시는 그가 생애 마지막으로 쓴 시다. 죽기 직전에 (인스타에) 공개한 섬세한 작품이다. 제가 막심의 이 마지막 구절을 선택한 이유는, 이 시가 칼날처럼 날카로우면서도 아름다운 작품이기 때문이다. 그 상처에서 제비꽃(Viola)이 피어나는 것을 느낄 수 있다."

"저는 올해도 축제 개막 연설에서 이 문제들을 깊이 고민했고, 전년도에도 마찬가지였다. 논쟁적으로 답변한다면, '시란 무엇인가?'라는 질문 자체에 의문을 던지고 싶다. 위험한 스포츠나 성형 수술, 소셜 미디어의 의미는 무엇인가라고 질문할 수도 있다. 위에서 언급한 것들은 사실상 시보다 생산적이지 않거나, 경우에 따라서는 파괴적일 수 있다. 일반적으로 말해, 시나 예술은 존재 이유를 증명할 필요가 없다. 그것은 인간 경험의 일부이며, 사람들이 자신을 표현하거나 연결하는 방법일 수 있다.

하지만 시나 예술은 어떤 것도 할 의무가 없다. 특정 사안이나 이슈를 옹호할 수 있지만, 반드시 그렇게 해야 할 필요는 없다. 독일 시인 힐데 도민의 지적처럼, 시는 우리가 시를 쓰거나 말하거나 듣는 순간에 스스로에게 부여하는 절대적 자유의 순간일 뿐이다."