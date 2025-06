이스라엘은 미국을 속이고 핵무기를 만들었다

AD

6월 13일 새벽 이스라엘이 이란을 공격했다. 공격의 이유로는 여러 가지가 거론됐지만 이스라엘의 공식적인 입장은 이스라엘의 안전을 위해 이란의 핵무기 개발을 저지해야 한다는 것이었다. 그렇다면 이스라엘은 이란의 핵무기 개발로 군사력 비대칭 상황이 발생할 것을 심각하게 우려하는 것일까? 그렇지는 않을 것이다. 이스라엘은 이미 핵무기를 보유한 국가기 때문이다. 이스라엘이 이란을 공격한 이유는 이란이 핵무기 보유국이 돼서 자국을 위협하고 지역의 패권을 강화하는 상황이 되는 걸 보고 싶지 않아서일 것이다. 이는 이스라엘이 자국의 핵무기는 문제가 되지 않고 이란의 핵무기는 안 된다는 이중적 잣대를 내세우고 있음을 보여준다. 이스라엘은 핵무기 확산을 막아야 한다는 국제사회의 규범을 지키기 위해서가 아니라 자국의 핵무기에 기반한 군사적 비대칭 상황을 유지하기 위해서 이란의 핵개발을 저지하려는 것이다.2017년 노벨평화상 수상단체인 ICAN(International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, 핵무기폐기국제운동)에 의하면 현재 핵무기를 보유하고 있는 국가는 9개고 그중 하나는 이스라엘이다. 미국, 러시아, 중국, 프랑스, 영국, 인도, 파키스탄, 북한 등 8개 국가의 핵무기 보유는 공개적으로 언급되지만 유일하게 이스라엘의 핵무기 보유는 공개적으로 언급되지 않는다. 이스라엘의 핵무기 보유는 1986년 이스라엘의 핵개발에 참여했던 핵무기 기술자의 폭로 이후 국제적으로 인정되고 있다. 지난 6월 16일 발표된 영국 의회도서관 브리핑 보고서는 이스라엘이 핵탄두 약 90개를 보유하고 있으며 핵무기 개발을 위한 플로토늄 추출도 계속하고 있다고 밝혔다. 또한 이스라엘이 육상, 해상, 공중에서 모두 핵탄두를 발사할 수 있는 능력을 가지고 있는 것으로 보았다. 그러나 이스라엘은 처음 핵개발 의혹이 불거졌던 1960년대 이후부터 현재까지 '모호함' 유지 및 긍정도 부정도 아닌 'NCND' 정책으로 핵무기 보유를 인정하지 않고 있다. 이스라엘의 핵무기 보유는 여전히 전 세계가 인정하지만 공식적으로 언급하지는 않는 매우 비정상적인 문제로 남아 있다.포린폴리시(Foreign Policy)는 지난 2월 이스라엘의 핵개발 역사에 대한 상세한 설명 기사를 실었다. 이 기사는 조오지워싱턴대학의 국가안보아카이브(National Seurity Archive)가 전자브리핑북에(Electronic Briefing Book)에 새롭게 포함시킨 이스라엘의 핵개발 프로젝트와 관련된 20개 문서에 기반한 것이었다. 이 문서들은 미국이 이스라엘의 비밀 핵개발에 대해 알고 있었던 것과 어떻게 이스라엘이 핵개발을 숨겼는지를 보여주었다.기사에 따르면 이스라엘의 초대 총리였던 데이비드 벤구리온은 1950년대 중·후반쯤 이미 핵개발을 시작했고 1960년대에 극비 속에 핵탄두를 개발했다. 이스라엘은 미국의 반대를 고려해 핵개발 프로그램인 디모나(Dimona) 프로젝트를 비밀리에 진행했다. 기사는 이스라엘의 이런 행보를 "대담함, 속임수, 기만"의 핵 여정이라고 묘사했다.먼저 이스라엘은 1957년 프랑스와 비밀리에 핵 합의를 체결했다. 이유는 양국이 사안의 민감성을 너무 잘 알고 있었기 때문이다. 그뒤 이스라엘은 플로토늄을 추출하고 숨길 수 있는 대규모의 지하 6층짜리 핵처리 시설을 지었다. 이는 이스라엘과 프랑스 양국에서도 극소수만 아는 비밀이었다. 미국은 1960년에 디모나 프로젝트의 존재를 알게 됐다. 그러나 이 지하시설에 대해서는 알지 못 했다. 당시 미국의 관심은 이스라엘의 실질적인 핵무기 개발보다 핵개발 동기에 맞춰졌다. 1960년대 중반까지 미 국무부와 CIA는 디모나 시설이 핵무기 개발 시설로 쓰기에는 부족하다고 보았다.디모나 프로젝트와 관련된 미국의 의심과 압력에 대해 벤구리온 총리는 디모나 시설은 산업, 농업, 보건, 과학 분야의 필요를 위한 연구시설이라고 주장했다. 이 주장은 그뒤 미국 조사관들이 디모나를 방문할 때마다 반복되는 기만적 주장의 기초가 됐다. 1961년부터 1969년까지 미국은 디모나에 여덟 번 방문해 조사를 했다. 새로 공개된 아카이브는 1965년, 1966년, 1967년 방문에 대한 전체 보고서를 공개하고 있다. 미국의 방문 조사 기간 동안 이스라엘은 지하시설 완성, 핵탄두 개발이 가능한 플로토늄 생산, 핵무기 장치 조립 성공 등 이정표가 될 만한 성과를 이뤘지만 미국은 이를 알지 못 했다. 이 기간의 모든 보고서는 핵무기 개발과 관련된 직접적, 간접적 증거를 발견하지 못 했다고 결론지었다. 그럼에도 조사팀은 이스라엘이 12~18개월 내에 디모나 시설을 연구 시설에서 무기개발 시설로 바꿀 수 있다고 경고했다.이스라엘의 핵무기 개발에 대한 미국의 의심이 시작된 건 미 국무부 정보조사국(Bureau of Intelligence and Research, INR)이 이스라엘 내 정보를 근거로 이스라엘이 6~8주 안에 핵무기를 개발할 수 있다는 정보를 획득한 후였다. INR은 디모나 조사팀에게 이를 확인하라고 했지만 조사팀은 이스라엘에 다시 속아 핵개발 가능성은 없다는 보고서를 썼다. 포린폴리시 기사는 미국이 정확히 언제 이스라엘의 핵개발을 확인하게 됐는지, 미국 정부가 언제부터 이를 숨겼는지 확인하지 않았다. 하지만 리차드 닉슨 미국 대통령과 골다 메이어 이스라엘 총리가 1969년 9월 핵에 대한 이해 각서를 쓴 것이 지금까지 미국 정부가 이스라엘의 핵문제를 언급하지 않는 근거가 됐다고 썼다.미국 정부는 이스라엘의 핵개발과 핵무기 보유를 언급하지 않는 정책을 지금까지 고수하고 있다. 다른 국가와 달리 이스라엘이 핵무기 보유국이면서도 이를 공식적으로 인정하지 않는 것에 근거해 미국도 이를 인정하는 것이 자국 이익에 도움이 되지 않는다고 판단해서다. 그러나 이런 미국의 정책은 사실을 왜곡하고 세계 평화를 위협하는 심각한 문제가 되고 있다.원자력 과학자 회보(Bulletin of the Atomic Scientist)는 지난 3월 이런 미국 정부의 입장이 매우 위선적이라며 비판하는 글을 실었다. 이 글을 쓴 전 미국 핵규제위원회 위원이자 물리학자인 빅터 질린스키와 스탠포드대학 국제안보협력센터 초빙학자인 레오나드 와이스는 미국이 이스라엘이 1960년대 펜실베니아에 있는 핵물질장비회사(NUMEC)에서 우라늄을 훔친 것을 숨기다가 결국 무마시켰던 일, 1979년 이스라엘이 남아프리카 남쪽의 프린스 에드워드섬에서 했던 불법 핵실험에 미국이 무대응으로 일관했던 일 등을 언급했다. 그러면서 미국 정부가 지속적으로 이스라엘의 핵무기에 대해 모른다는 입장을 고수하고 있음을 지적했다. 이들은 미국 정부의 공식적 침묵이 이스라엘 핵무기 문제에 대한 공론화를 막고 있으며 이스라엘이 이란의 핵개발을 자국에 대한 위협으로 주장하는 걸 용인하고 있다고 지적했다. 또한 이런 미국 정부의 입장으로 언론조차 이 문제를 피하고 있다는 점도 지적했다.미국은 수십 년 동안 이스라엘의 핵무기 보유는 묵인했으면서 이란의 핵무기 개발은 이스라엘과 전 세계에 위협이 되는 것처럼 호도하는 데 주력하고 있다. 미국의 이런 태도와 행동은 사실을 왜곡하고 세계인을 기만하는 것이다. 이는 이란의 입장에서는 이중잣대고 불공정한 일이다. 게다가 트럼프 대통령은 이제 무력을 써서라도 이란의 핵무기 개발을 저지해야 한다고 주장하고 있다. 이런 미국의 입장과 이스라엘 핵무기에 대한 묵인은 오히려 이란을 상대로 한 핵협상에 걸림될이 될 수밖에 없다. 이란의 강경파에게는 미국과 이스라엘의 이런 정치적 결탁이 핵무기를 개발해야 하는 합리적 이유가 된다.