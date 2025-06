예산군, '친환경 농기계' 중심지 될까?

큰사진보기 ▲친환경 농기계 디지털 기술 R&D 지원센터 조감도. ⓒ 예산군 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다

예산군이 삽교 일원에 총 50만평 규모의 '내포 농생명 융복합산업 클러스터'를 조성 중인 가운데, 첨단 농기계 산업 중심 역할을 하게 될 '친환경 농기계 디지털 기술 R&D센터'를 클러스터 내에 구축하기 위한 관계 기관들의 발걸음이 분주해지고 있다.군은 5일 대회의실에서 '친환경 농기계 디지털·전동화 실증 기반구축사업' 사업설명회와 업무협약식을 열었다.이날 행사는 산업통상자원부 공모사업으로 선정된 '농기계 디지털 R&D센터' 건립을 통한 친환경 농기계 디지털·전동화 실증 기반 구축을 본격 추진하기 위한 자리로, 군·충남도·충남대학교, 한국기계연구원·한국생산기술연구원·한국로봇융합연구원 등 연구기관, 농기계 산업 관계기관, ㈜TYM·㈜디아이씨·㈜아세아텍 등 기업들이 참석해 사업 내용을 공유했다.'농기계 디지털 R&D센터' 구축 사업은 충남도 지원을 받아 산업통상자원부가 주관하는 중대형급 친환경 농기계의 디지털·전동화 실증 기반 사업에 지난 4월말 선정됐다. 이에 5년 동안 총사업비 212억원을 들여 내포 농생명 융복합산업 클러스터 내 설립을 추진한다.센터는 지상 3층 규모의 연구동(1485㎡)과 실외 성능시험장(1만4000㎡)으로 건립될 예정이며, 16종의 첨단 장비를 갖추고 27명 전문인력으로 이뤄진 전담 조직으로 운영된다.센터 건립과 함께 ▲ 농작업 자료수집 장비 ▲ 부품·요소 개발 장비 ▲ 디지털 설계·해석 장비 ▲ 농기계 성능 검증 장비 등 네 분야로 나눠 장비를 도입한다. 특히, 수소충전소를 자체 구축하고 ▲ 파워트레인 동력계 ▲ 복합환경시험기 ▲ VILS(Vehicle in the Loop System) ▲ HILS(Hardware in the Loop System) 등 기업투자 부담이 큰 10억 원대 이상 고가 장비도 갖춰 기업 지원에 나설 계획인 것으로 알려졌다.또 친환경 수소·전기농기계연구소를 중심으로 ▲ 동력전달장치(기계연구원) ▲ 동력·구동계(생산기술연구원) ▲ 제어모듈(봇융합연구원) ▲ 글로벌협력(농기계에너빌리티기술사업화연구소) 역할 분담을 통해 55kW급 이상 트랙터, 수확기, 방제기 등 디지털 중대형 농기계 상용화 지원에 나선다.이날 사업설명회는 사업 주관기관인 김용주 충남대학교 교수가 사업의 주요 내용과 추진 계획을 발표했으며, 이어 '충남 친환경 디지털 농업 모빌리티 산업 생태계 조성'과 '내포 농생명 융복합산업 클러스터 조성'을 위한 업무협약이 체결됐다.협약식에는 군·충남도·한국농기계공업협동조합·㈜TYM·㈜디아이씨·㈜아세아텍이 참여했으며, 참여 주체들은 친환경 디지털 농업 모빌리티 관련 기술 개발과 투자 확대를 위해 내포 '농생명 융복합산업 클러스터' 부지를 적극 활용하고, 충남도의 관련 산업 육성에 적극 협력하기로 뜻을 모았다.한국농기계공업협동조합은 1962년에 설립된 비영리 법인으로 정보통신기술(ICT) 기반 융복합 농기계 개발 지원, 수출입 대행, 박람회 개최, 농기계 산업 통계 생산 등 다양한 관련 업무를 수행하고 있다.군에 따르면 센터와 실증 공간을 2027년까지 조성할 계획이며, 계획대로 추진될 경우 예산군이 미래 친환경 디지털 농업 모빌리티 산업생태계의 중심지로 거듭날 것으로 기대하고 있다.군 관계자는 "센터가 가동되면 기업이 해결하기 어려운 기술 해결과 시제품 제작을 지원하는 전국 최대 규모의 친환경 농기계 디지털 기술 실증 중심지 역할을 하게 되며, 관련 연구와 기업 활동을 적극 지원하는 거점이 될 것이다"라고 전망했다.