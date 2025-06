먼 미래 준비하는 애플, '잘하는 것 하자' 통할까

수년간 애플의 헤비유저였던 저조차, 이토록 애플이 의뭉스럽게 느껴진 적은 없었습니다. 오늘은 애플이 왜 '유리 디자인'을 택했는지, 제 견해를 이야기하려 합니다.

큰사진보기 ▲사용자에게 기본 제공되는 리퀴드 글라스 테마 중 하나로 투명성을 극대화 했다. ⓒ Apple 관련사진보기

큰사진보기 ▲리퀴드 글라스 디자인을 설명하고 있다. 유리의 끝 단에서 이루어지는 빛 굴절과 분광을 세세히 묘사했다. ⓒ Apple 관련사진보기

큰사진보기 ▲Apple이 24년, Apple Intelligence의 핵심 기능인 ‘개인화 Siri’를 홍보하는 광고 영상. 블룸버그의 연기 보도 이후 해당 광고는 내려갔다. ⓒ Apple 관련사진보기

큰사진보기 ▲비전 프로의 사용 모습. 현실 속에서 컴퓨팅 화면을 띄우며 작업하고 있다. ⓒ Apple 관련사진보기

큰사진보기 ▲순서대로 구글의 ‘Android XR 글래스’, 삼성의 ’프로젝트 무한’, 메타의 AR 글래스 ‘Orion’ ⓒ Google, 삼성, Meta 관련사진보기

큰사진보기 ▲2007년 스티브 잡스가 아이폰을 발표하는 모습. ⓒ Apple 관련사진보기

WWDC는 'Apple WorldWide Developers Conference'의 약자로, 캘리포니아에서 개최되는 세계적인 개발자 회의 중 하나입니다. 애플은 매년 WWDC에서 당해 신제품이나 새로운 펌웨어 등을 함께 발표해 왔습니다. 매년 WWDC가 시작되기 전에는 '키노트(발표 연설)의 주인공'을 두고 다양한 예측과 추측이 이어지곤 하는데요. 작년에 이뤄진 두 번의 키노트에서 자사의 AI 서비스, 'Apple Intelligence'를 비중있게 다뤘던 터라 올해 WWDC도 AI 중점의 발표가 이어지지 않겠느냐는 예측이 지배적이었습니다. 거대 IT 기업이 AI 분야에서 치열하게 경쟁하는 것과 달리, 애플은 AI 서비스 발표 이후 기능의 배포가 지지부진한 요즘이었거든요. 더해서, 지난 3월 애플의 핵심 AI 서비스인 '개인화 Siri'의 출시가 26년 봄으로 연기된다는 블룸버그의 리포트 이후로 금이 간 소비자와의 신뢰 관계를 회복하기 위해서라도 AI 서비스 개발 현황의 공유가 필요한 시점이었죠.그리고, 이 생각은 보기 좋게 빗나가고 말았습니다. 올해 WWDC의 주인공은 AI가 아닌, 애플의 새로운 디자인 언어 리퀴드 글라스(Liquid Glass)였습니다. 미국 현지 시각으로 6월 9일 오전 10시에 이뤄진 WWDC25의 키노트 약 1시간 30분은 리퀴드 글라스로 가득했습니다.리퀴드 글라스는 새로운 'OS(운영체제) 디자인 언어'로서 iOS(아이폰의 OS), iPadOS(아이패드의 OS), MacOS 등 애플의 모든 OS 디자인을 관통합니다. 사용자에게 보이는 UI의 곳곳을 유리 질감으로 채웠습니다. 또 유리 끝 단에서 나타나는 분광 현상을 구현해 소비자들을 놀라게 했습니다.다만 의문점이 드는 것도 사실입니다. 기대했던 Apple Intelligence는 어디 가고 디자인 이야기만 한참이었으니 말입니다. 일부 매체는 매우 세밀한 UI를 실시간으로 연산하기 위해 이전보다 많은 자원이 필요할 것이라는 비관적 예측을 전하기도 했습니다.발표 이후 끊임없이 쏟아진 것은 바로 '왜'라는 질문이었습니다. '왜' AI 경쟁이 완연한 지금인지, '왜' 바꾸려는지, '왜' 하필 유리인지. 소비자를 완벽히 설득하기엔 1시간 30분이 짧았거든요. 실제로 발표 직후 당일 애플의 시가총액이 약 750달러 증발, 주가는 약 1.2%정도 하락했습니다. 대중의 반응을 직접적으로 알 수 있는 대목이죠.저 역시 발표를 보고 나서 쉽게 판단할 수 없었습니다. 당장은 의도를 알지 못했거든요. 특히 Apple Intelligence를 겨우 수 분 내로 짤막하게 언급하고 서둘러 넘어갈 때는 애플의 개발 역량마저 의심하려 들었습니다. 이번 키노트를 시발점으로 업계의 선두주자였던 애플이 고꾸라질 수 있겠다고 생각했어요. 그러다 도달한 결론은, '애플이 노선 정리를 마쳤나?'였습니다. 애플은 AI 개발에 열을 올리며 경쟁에 참여하기보다, 그냥 제일 잘하는 것 하기로 한 것 같습니다.애플은 이미 AI 부문에서 무리한 개발 시도로 소비자의 신뢰를 잃은 경험이 있습니다. 상술했던 AI 서비스 출시 연기 통보가 바로 그것이에요. 당시, 대부분의 소비자들이 올해 완전한 AI 기능을 사용할 수 있을 것이라 기대했기에 출시 연기 소식을 듣고 상당히 분노했는데요. '완전한 기술이 아니고서야 발표하지 않는다'는 애플의 철학을 깨뜨린 사례라, 그간 끈끈했던 애플과 소비자의 신뢰 관계에 균열이 가기도 했습니다. 애플은 지금 상황에서 AI의 개발을 이어갔다간 충성고객 이탈 등의 역효과가 발생할 수도 있다고 판단한 모양입니다. AI 부서의 인사 재배치 등을 통해 AI 개발은 재정립하는 한편, WWDC에서는 애플이 낼 수 있는 최선의 카드를 던지기로 결정한 것 같아요. 애플의 디자인 능력은 이전부터 소비자들에게 칭송받아 왔거든요. 그럼, 우리의 남은 '왜?'들을 해소해 볼까요.애플은 리쿼드 글라스를 소개하며 자사의 XR(Extended Reality) 기기인 비전 프로(Vision Pro)에서 영감을 받았다고 언급했습니다. 비전 프로는 애플이 2023년 출시한 XR 기기인데요, 여러 개의 카메라를 통해 실시간으로 현실을 그리는 동시에 다양한 컴퓨팅 화면을 현실 속에 띄워 자연스러운 XR 체험이 가능합니다. 애플은 이걸 '공간 컴퓨팅'으로 부르고, 다른 사람들도 그렇게 부르길 원합니다. 그러니까 애플은 XR 기기의 체험에서 '유리'에 영감을 얻어 디자인했다-고 이야기하고 있습니다.XR 얘기를 계속하자면, 최근 각광받는 분야임은 확실합니다. 여러 거대 IT 기업이 XR 산업에 관심을 두고 연구 중에 있습니다. 이전의 '구글 글래스' 발표 이후로 XR 분야를 포기한 줄 알았던 구글이 며칠 전 구글 I/O에서 새로운 버전의 '구글 글래스'를 발표하며 큰 화제가 되었죠. 상당한 기술 진보가 이루어졌는데요, 구글의 AI 서비스 제미니(Gemini)가 탑재되어 소비자에게 다양한 편의기능을 제공하는 한편 '진짜 안경'과 크게 다르지 않은 비주얼로 거부감을 줄인 것이 특징입니다. 메타도 작년 하반기에 자사의 AI가 내장된 AR 글래스를 발표했으며, 삼성의 XR 기기인 '프로젝트 무한' 역시 출시 임박 소식이 들려오는 중입니다. IT 업계에서는 AI와 XR의 결합이 강력한 효과를 낼 것이라 예상하고 있습니다.필자는 성능이 뒷받침된다는 전제 하에서 XR 기기의 핵심이 디자인이라고 생각합니다. 현실 위에 UI를 투영하는 XR의 특성상 현실과 이질감이 없어야 하며, 현실의 작업을 방해하지 않으면서도 입체적으로 표현되어야 합니다. 네, 이제 조금 감이 오시나요? 위 기준을 모두 만족하는 요소로 애플은 '유리'를 선택한 겁니다. 애플의 리퀴드 글라스는 XR 시대를 미리 준비하는 디자인입니다. 애플이 가진, 현재로서 낼 수 있는 최선의 카드예요.소비자에게 인상적인 사용자 경험을 제공하는 AI 기능도, 실시간으로 선명한 화면을 끊임없이 연산하는 기기의 성능도 - 미래에는 현재의 스마트폰 시장처럼 '상향 평준화'가 되리라 - 생각하며 애플은 자신의 차별점으로 디자인을 준비하기 시작했습니다. XR 기기가 아닌 다른 기기의 OS를 전부 관통하는 리퀴드 글라스를 디자인 언어로 채택하며 애플 특유의 기기 간 연속성을 챙기는 한편 XR 기기가 중심인 미래 작업환경도 착실하게 대비할 생각인 것입니다.우린 이미 IT 기기 하나가 우리의 삶에 얼마나 영향을 주는지 체감한 바 있습니다. 바로 스마트폰을 통해서 말이에요. 2007년 등장한 아이폰을 시작으로 줄줄이 쏟아진 스마트폰은, 많은 사람의 손 안에서 삶의 풍경을 완전히 뒤바꿔 놓았죠. 그리고 현재, 우리는 그때와 비슷하게 XR 시대의 서막을 눈 앞에 두고 있습니다.애플은 XR 시대의 준비로, 자신들의 무기인 디자인을 다시 벼리기 시작했습니다. 애플이 AI 경쟁에 뛰어들지 않고 자신이 잘 하는 것 하자며 디자인을 준비하는 것은 단순한 현실 도피가 아닌, 신념을 훼손하며 깨뜨린 신뢰 관계를 복원하려는 노력임과 동시에 업계 최고 타이틀을 지키려는 노력일 것입니다. 애플의 그 확고한 자신감이 미래의 나에게 2007년 이상의 충격을 남기길 기대하고 있습니다.