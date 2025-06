셰익스피어, 그 남자가 세상을 흔들어 놓은 방법

35년간 영국에서 산 세월. 그 세월은 마치 오래된 포도주처럼 진하게 배어들었다. 영국 여성과 결혼해 아이를 낳고, 키우고, 학교 보내고, 졸업 시키고, 이제는 다들 제 갈 길 가며 잘 살고 있다. 손주는 아직 없지만, 아직은 조용한 저녁이 좋기도 하다. 그래도 가끔은, 아니 자주, 한국이 그립다. 떡볶이 골목의 냄새, 지하철 안내 방송의 소음, 어딘가 모르게 서툰 친절까지.

그렇게 한국에 갔다. 그런데 한국에선 또 영국이 그립다. 기네스 맥주 한 잔에 담긴 애정 어린 냉소, 수줍은 정, 그리고 무엇보다 하루에도 네 계절이 드나드는 그 변덕스러운 영국 날씨까지. 나는 아마 '이중국적자'는 아니지만 분명 '이중감정자'다. 몸은 하나지만 마음은 두 나라를 오간다. 그리고 그 감정의 중간 어디쯤엔, 셰익스피어가 앉아 있다. - 기자말

큰사진보기 ▲셰익스피어 ⓒ 위키백과 관련사진보기

