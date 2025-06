부천대, 타슈켄트에 해외 캠퍼스 세운 까닭은?

큰사진보기 ▲부천대·타슈켄트 부천대학교(BUT) 관계자와의 간담회조용익 부천시장은 지난 4일 부천시청에서 한정석 부천대학교 총장과 신 아그리피나 타슈켄트 부천대학교(BUT) 총장을 접견하고, 부천시와 우즈베키스탄 간 교육 협력 강화를 위한 간담회를 열었다. ⓒ 부천시 관련사진보기

"지역 대학의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 국경을 넘는 협력이 더욱 절실해졌습니다."

조용익 부천시장은 지난 4일 부천시청에서 열린 간담회에서 이같이 말했다. 이날 간담회에는 한정석 부천대학교 총장과 신 아그리피나 타슈켄트 부천대학교(BUT) 총장이 참석해, 부천시와 우즈베키스탄 간 교육 협력 강화를 위한 방안을 함께 모색했다.논의는 단순한 교류 수준을 넘어, 외국인 유학생 유치와 공동 교육 프로그램 개발 등 구체적인 협력 계획으로 확장됐다. 조 시장은 "신 아그리피나 총장은 고려인 출신으로, 우즈베키스탄 유아교육부 장관과 차관을 역임한 교육자"라며 "타슈켄트 부천대학교 설립에 크게 기여해온 인물로서, 앞으로도 양국 간 인재 교류와 협력의 가교 역할을 해줄 것"이라고 강조했다.타슈켄트 부천대학교(BUT)는 2018년 부천대학교와 우즈베키스탄 정부 간 협력으로 설립된 해외 캠퍼스로, 현재 9개 학과에 약 1,800명의 학생이 재학 중이다. 매년 BUT 학생들은 부천대학교에서 단기 연수를 받으며 활발한 교류를 이어가고 있다.기자가 5일 부천시 교류협력과와 통화한 바에 따르면, BUT 설립은 치밀한 계획보다는 현장 중심의 만남에서 비롯됐다. 교류협력과 관계자는 "당시 유아교육부 장관이었던 신 아그리피나 총장이 한국의 유아교육 시스템을 벤치마킹하기 위해 부천대를 방문한 것이 시작이었다"며 "이후 자연스럽게 협력이 이어져 우즈베키스탄 수도 타슈켄트에 부천대 캠퍼스가 설립된 것"이라고 설명했다.그는 이어 "타슈켄트 부천 캠퍼스는 부천대학교의 정식 해외 캠퍼스로, 현지에서 2년제, 3년제, 4년제 교육과정 일부가 연계되어 운영되고 있다"고 덧붙였다.부천대학교 국제교류원 관계자도 "해당 캠퍼스 설립은 우즈베키스탄 정부의 제안으로 성사됐다"며 "현지 정부가 한국 교육 시스템에 강한 관심을 보이며 먼저 협력을 요청했다"고 전했다.부천시는 최근 지역 고등교육의 경쟁력 강화를 위한 경기도 RISE(지역혁신중심 대학지원체계) 사업에도 박차를 가하고 있다. 지난 4월, 시는 가톨릭대학교, 서울신학대학교, 부천대학교, 유한대학교 등 관내 4개 대학과 '지역 인재 양성 - 취·창업 - 정주 기반 혁신 생태계 구축'을 목표로 한 업무협약을 체결했다.이어 5월 30일에는 이들 4개 대학 모두가 RISE 사업 수행 대학으로 최종 선정되는 성과를 거뒀다. 시는 이를 통해 대학, 지역, 산업이 연결된 혁신 생태계를 구축하겠다는 청사진을 내놨다.조 시장의 이번 행보는 지역 대학의 글로벌 확장을 단순한 교육 이슈로 보지 않고, 도시의 브랜드 가치와 미래 경쟁력으로 연결하려는 시정 철학을 보여준다. 특히 외국인 유학생 유치와 국제 교육 교류는 부천시가 중장기적으로 추진 중인 '지속 가능한 혁신도시' 구상의 한 축이기도 하다.부천시는 이번 BUT 협력 사례를 모델로 삼아, 관내 대학들의 해외 교육기관과의 교류 확대와 외국인 유학생 유치 활동을 본격화할 계획이다. 조 시장은 "지역대학이 살아야 지역이 살고, 국경을 넘는 협력이 활발해질수록 미래세대는 더 넓은 세계를 꿈꿀 수 있다"며 "글로벌 교육도시 부천을 향한 여정을 계속 이어갈 것"이라고 말했다.국경을 넘는 교육 협력의 흐름 속에서, 부천 역시 조용히 발걸음을 내딛고 있다.이번 부천시, 부천대와 타슈켄트 부천대학교 간 협력 사례는 지방정부와 지역 대학이 손잡고 해외 교육 네트워크를 구축한 드문 모델로, 글로벌 시대에 지역 고등교육이 나아갈 방향을 제시한다.특히 중앙정부 주도가 아닌, 지방정부와 대학, 그리고 외국 정부 간의 삼자 협력으로 탄생한 해외 캠퍼스라는 점에서 교육 자치와 국제 협력의 가능성을 동시에 보여준다. 앞으로도 지역 대학들이 글로벌 현장과 직접 연결될 수 있도록 제도적, 행정적 뒷받침이 지속돼야 한다는 점에서 본보기가 되는 사례다.