'철의 여인' 마가렛 대처와 윤석열이 남긴 유령

영국에서 산 세월이 35년이다. 영국 여성과 결혼해 아이 낳고 살며 느낀 점이 '밤하늘의 별' 만큼 많다. 아이들은 영국에서 초중고대를 나와, 지금은 다 독립해서 행복하게 산다.



아무리 영국에서 행복하게 지내고 있어도, 자주 한국이 그립다. 한국의 문화, 냄새, 심지어 소음까지도 그립다. 전에 가족과 함께 한국에 갔다. 그런데 한국에 머무는 동안, 이번에는 영국이 그리워지기 시작했다. 영국의 문화, 풍경, 심지어 영국의 날씨까지도 말이다. 이상하게도, 영국에 있을 땐 한국이 그립고, 한국에 있을 땐 영국이 그립다. 어쩌면 욕심일지도 모르겠다. 나는 '이중국적자'는 아니지만 분명히 '이중감정자'다.



그게 바로 나다. 삶이 힘들고 슬플 땐, 우리는 평화로운 천국을 그리워할 수도 있다. 하지만 설령 평화로운 천국에 있더라도, 우리는 이 바쁘고 소란스러운 삶이 그리워질 수도 있다. 자, 이제 그러면 지금도 영국사회에 남아있는 대처의 유령에 대해 나누고자 한다.

"사람들이 너무 편해지면 게을러진다. 좀 불편해야 열심히 산다."(한국의 헝그리 정신을 연상시킨다)

"아빠, 차 타고 가는 것보다 기차가 더 비싸면 왜 기차 타요?"

"사회라는 건 존재하지 않습니다. 개인 남성과 여성, 그리고 가족이 있을 뿐입니다."

"노조? 그게 뭐 하는 건가요?"

1990년, 한국에서 영국으로 건너온 나에게 마가렛 대처는 이미 전설이 되어가는 중이었다. 그해 11월, 보수당 내 반란으로 다우닝가 10번지를 떠났지만, 그녀가 뿌린 씨앗들은 이제 막 영국 사회 곳곳에서 싹을 틔우기 시작하고 있었다.35년이 흐른 지금, 나는 두 아이를 영국에서 키워 독립시킨 아버지로서, 이 나라의 변화를 온몸으로 체험했다. 돌이켜보면 대처가 남긴 유산은 지금도 영국사회에 곳곳에 유령으로 남아있다.대처 이전의 영국은 '요람에서 무덤까지'라는 복지국가의 이상을 추구했다. 그러나 철의 여인은 이렇게 말했다.그 결과, 복지수급은 까다로워졌고, 병원예약은 하늘의 별 따기, 치과치료는 로또보다 힘들어졌다. 급하면 그냥 자기 손으로 이를 뽑고 마는 사람들도 뉴스에 가끔 나온다."도움이 필요하면 알아서 해보시라"는 식의 대처의 복지삭감은 영국 젊은 세대들에게 큰 영향을 미쳤다. 지난 1970년 선거에 노동당이 패하고 보수당이 정권을 잡자 대처는 교육과학부 장관직을 맡는다. 이때 대처는 교육부장관으로서 학교 우유 무상급식폐지를 결정하면서 여론에서 "마가렛 대처, 우유 강탈자"라는 불명예스런 별명을 얻는다(관련기사 : 박근혜가 존경한 여인, 그 여인을 공격한 남성 하지만 그는 그런 반대 여론에 개의치 않고 학교의 우유 무상급식을 철폐 시킨다. 아마 이때부터 '철의 여인' 대처리즘의 싹이 보였다고 할까. 지금 영국 아이들에게 전에는 학교에서 우유 무상급식 했다고 이야기를 하면 "그게 언제적 얘기인가요?"라며 웃는다.자립심이 길러졌다는 긍정적 해석도 가능하지만, 그보다 더 체감되는 건 '불안한 생존'이다. 마치 다이어트를 위해 밥을 줄였더니, 살은 빠졌지만 영양실조가 온 셈이다.대처 이후 철도 민영화는 "효율성과 경쟁"을 명분으로 추진됐다. 그러나 결과는? 영국 철도, 지각은 기본, 취소는 옵션, 요금은 프리미엄이 되었다. 한번은 런던 가는 기차가 두 시간이나 연착된 적이 있다. 역무원에게 따졌더니, "운행은 우리가 하지만 철로는 다른 회사 소관이라서요"라고 했다.이게 무슨 봉산탈춤인가? 영국 철도 요금은 유럽에서 가장 비싸고, 기차는 제 때 오지 않는다. 우리 아이들은 전에 이렇게 물었다.대답이 없다. 그래서 현 영국 노동당 정부는 지난 2024년 11월, '여객 철도 서비스(공영화)법 2024'을 제정해 기존 민간 철도 운영 계약이 종료되면 해당 서비스를 공영화할 수 있는 법적 기반을 마련했다.첫 번째 공영화 사례. 지난 5월 25일, 사우스 웨스턴 철도가 첫 번째로 공영화되어 노동당 정부의 철도 재국유화가 본격적으로 시작되었다 . 향후 c2c 철도를 올해 7월 20일, 그레이터 앵글리아를 올해 10월 12일 각각 공영화 할 예정이다. 이어서 전체 철도 운영사를 2027년까지 단계적으로 공영화 완료 예정이다. 대처리즘의 유산을 청소할 예정인 것이다.대처가 남긴 말 중 이런 것이 있다.이 말은 영국 사회의 DNA를 바꿨다. 한국은 아직도 "우리"라는 개념이 강한 사회인데, 영국은 대처시절 점점 "나와 내 가족만" 중요한 사회가 되었다.그 결과 이웃끼리 서로 돕는 문화는 대처가 집권하던 시절에는 눈에 띄게 많이 사라졌다. 그러나 그만큼 개인의 독립성과 책임감은 강해졌다. 우리 아이들도 일찍 독립했고, 자기 삶에 책임을 진다. 이게 대처의 긍정적 유산일까? 아니면 어쩔 수 없는 적응일까?공영주택을 세입자에게 할인된 가격으로 매각한 대처의 정책은 단기적으로는 인기를 끌었다. 많은 이들이 생애 첫 내 집을 가질 수 있었다. 그러나 대처는, 새 공영주택을 거의 짓지 않았다.결과적으로 지금의 청년세대 중엔 집값 부담으로 부모 집에서 나가지 못하는 상황에 처해진 경우도 있다. 대처가 꿈꿨던 "소유자 민주주의"는 일부 세대에겐 "소유 불가능한 민주주의"가 되었다.1986년 대처의 금융 규제완화는 런던을 글로벌 금융허브로 만들었다. 이로 인해 일자리는 늘고 경제는 성장했다. 하지만 부동산 가격은 천정부지로 치솟았고, 금융업과 타 산업 간 격차는 심화됐다. 런던은 점점 '금융인의 도시'가 되었고, 일반 직장인들은 중심가에서 밀려나 외곽으로 떠났다. 결국 영국사회의 본격적인 양극화, 부익부 빈익빈이 대처 집권시절에는 그 전성기를 누렸다.대처 집권 시절, 광부 파업과의 대결은 단순한 노사갈등이 아니라 권력투쟁이었다. 대처는 승리했고, 그 결과 노동조합의 힘은 약화됐다. 그 결과 지금의 젊은 세대들은 노조가 뭔지도 잘 모른다. 젊은이들 중 이렇게 묻는 이들도 있다.대처는 생전부터 유럽통합에 회의적이었다. "우리 돈을 돌려받고 싶어"("We want our money back")이라며 EU에 싸움을 걸기도 했다. 그 유산은 결국 지난 2016년 브렉시트로 이어졌다. 영국은 독립했지만, 동시에 고립됐다. 대처가 원했던 결과일까? 나조차도 모르겠다.대처의 유산은 약이었는가, 독이었는가. 그녀는 영국을 바꾸었지만, 그 변화가 모두에게 좋았던 건 아니다. 우리 아이들 세대는 더 독립적이고 개인주의적이다. 그것이 과연 발전인지, 퇴보인지는 앞으로의 시간이 말해줄 것이다.영국에서 산다는 것은 여유 있고 불편함에 익숙해지는 미덕을 배우는 일이다. 전구 하나 갈아 끼우려다 전기기술자와 가족 이야기나 철학을 나누게 된다.철도 민영화 덕분에 영국인들은 '열차 연착 시간만큼 독서 시간이 늘어났다'는 우스갯소리를 하기도 한다. 사회복지는 대처가 집권하던 시절 이전 같지는 않다. 하지만 그 속에서도 영국인들은 늘 여유가 있고 웃는다.확실한 것은, 철의 여인은 죽었지만 그녀의 유령은 아직도 영국사회 곳곳을 배회하고 있다는 것이다. 그리고 앞으로도 한동안은 계속 그럴 것 같다.자신을 비판하던 정치인들에게 "여자는 돌릴 수 없어"(Lady's not for turning)"이라던 철의 여인, 하지만 역사의 수레바퀴는 계속 돌고 있다. 내가 보기엔 대처는 '대단한 결정력으로 엉뚱한 방향으로 달린' 리더였다.철의 여인이었지만, 그 철이 너무 무거워서 영국 사회가 지금까지 허리 디스크를 앓는 중 이랄까. 35년간 이곳에서 살아보니 이제는 웬만한 불편함도 웃음으로 넘긴다. 아이들이 독립해서 행복하게 살아가는 것만으로도 감사하고, 한국과 영국의 차이를 유쾌하게 이야기할 수 있음에 행복을 느낀다.지난 3일, 많은 국민들의 염원과 기대를 안고 당선된 이재명 대통령에게 축하 인사를 드린다. 탄핵되었지만 윤석열이 남긴 유령은 아직도 우리사회 곳곳을 배회하고 있다. 앞으로도 한동안은 계속 그럴 것 같다. 이재명 대통령께서 윤석열이 남긴 유령을 말끔히 청소해 줄 날을 이역만리에서 열렬이 응원하고 기대해 본다.