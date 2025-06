한국과 영국, 노조도 국적 따라 다르다?

, 파업의 계절조차 그 나라 문화를 비춘다 .



협상 테이블에서 : 감정 대 이성



한국의 협상은 감정에서 출발한다 . 눈물과 호소 , 고통의 공유가 협상의 무기로 작용한다 . 때로는 진정성과 절박함이 결과를 이끌어낸다 .



영국의 협상은 보고서 발표를 연상케 한다 . "이 차트를 보시면 … "이라는 설명으로 시작하고 , 감정적 논쟁이 되면 "잠시 휴식을 취할까요 ?"(Shall we take a break?)라며 한 걸음 물러선다 . 이성적이고 분석적인 방식이 오히려 설득력을 높인다 .



파업 이후의 장면 : 정서 대 실용



한국에서는 파업이 끝나도 감정의 여운이 길게 남는다 . 동료였던 이들이 어색해지고 , 사측과의 관계도 쉽게 회복되지 않는다 . 승리의 환호나 패배의 분노는 오랫동안 조직에 영향을 미친다 .



영국은 다르다 . 어제 피켓을 들었던 사람이 오늘 회사 식당에서 관리자와 차를 마신다 . "악감정은 갖지 마세요 ."(No hard feelings.) 모든 게 업무였고 , 파업도 그저 하나의 과정이었을 뿐이다 . 실용주의적 태도가 일상을 지배한다 .



노조를 바라보는 시선 : 열광 대 관망



한국에서는 노동조합에 대한 대중의 반응이 뜨겁다 . 적극적으로 지지하거나 , 반대로 강하게 비판하거나 . 파업은 늘 '사건 '으로 여겨진다 .



영국에서는 보다 무덤덤한 시선이 일반적이다 . "그들도 할 말 있겠지 ", "그건 그들의 일. " 찬반보다 관찰 , 판단보다 존중이 기본 태도다 .



노동은 , 결국 인간존엄에 대한 이야기



영국에서 자녀를 키우며 지낸 35년 . 그 시간 속에서 깨달은 건 , 노조의 방식은 달라도 목적은 같다는 사실이다 . 더 나은 삶 , 더 존중 받는 일터 . 한국의 뜨거운 심장과 영국의 차가운 머리가 만난다면 , 어쩌면 이상적인 노조문화가 탄생할지도 모르겠다 .



한국노조는 뜨겁고 , 영국노조는 차분하다 . 두 나라의 노동조합은 문화 , 역사 , 정치 구조에 따라 다르게 진화해왔다 . 하지만 한 가지는 같다 .



"사람 답게 일하고 , 사람 답게 살고 싶다 ."



이 소망은 국적을 가리지 않는다 . 그래서 노조는 때론 피켓을 들고 , 때론 서류를 들고 싸운다 . 그 방식은 달라도 , 목적은 같다 . 노동이 존중 받는 사회 . 그것이 우리가 꿈꾸는 세상이다 . 노조는 방법일 뿐 , 목적은 '인간존엄 ' 이다 . 피켓이든 , 협상이든 , 우리의 노동이 존중 받는 날까지 .