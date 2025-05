하남시 "'뮤직 人 The 하남' 2만4000명 찾았다"

큰사진보기 ▲경기 하남시는 시민참여형 뮤직페스티벌 ‘뮤직 人 The 하남’이 23일과 24일 약 2만 4,000명의 시민이 함께했다고 26일 밝혔다. ⓒ 하남시 관련사진보기

경기 하남시는 지난 23일~24일 이틀간 진행된 시민참여형 뮤직페스티벌 '뮤직 人 The 하남'에 약 2만 4000명의 시민이 함께했다고 26일 밝혔다.하남시가 주최하고 하남문화재단이 주관한 올해 '뮤직 人 The 하남' 행사는 올해 처음 도입된 전야제를 통해 이틀간의 축제로 확대했다.23일 금요일 저녁 하남종합운동장에 모인 시민들은 전야제 마무리 무렵 쏟아진 소나기에도 끝까지 자리 지키며 하남지역 예술인들이 준비한 무대에 박수로 화답했다.우순실, 허시안, 이규석, 뱅크(정시로) 등 대중가수들의 무대와 라클라쎄, 김경희 with 다울아트피아의 공연과 서울팝스오케스트라의 협연이 이어졌다.24일 저녁에는 축제의 하이라이트인 본행사가 열렸다. 이날 공연은 '하남의, 하남인을 위한, 하남인에 의한'이라는 슬로건을 실감케 했다. 무대는 청소년 댄스팀과 연합 어린이합창단의 활기찬 오프닝으로 문을 열었고, 이어 뮤지컬 배우 이건명의 'The Impossible Dream'이 울려 퍼지며 본격적인 공연들을 선보였다.이현재 하남시장은 '뮤직 人 The 하남'은 단순한 음악축제를 넘어, 하남시가 문화도시로 도약하는 여정을 시민과 함께 만들어가는 상징적인 축제"라며 "이 무대에서 아이들이 꿈을 키우고, 어르신이 노래하며, 젊은 세대가 예술을 통해 연결되는 이 경험이야말로 하남시의 진정한 자산"이라고 말했다.