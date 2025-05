"내 이웃 추방 말라... 미동록 이주노동자 단속 추방 중단해야"

이주 노동자에 대한 우려와 권고



17. 위원회는 취업 비자 제도 및 적용 가능한 노동 기준과 관련하여 이주 노동 규제에 대한 단편적인 접근 방식에 대해 우려한다. 위원회는 이주노동자의 책임 없는 사유로 인한 사업장 변경의 허용 사유가 확대되고, 2017년 이후 '숙련기능인력(E-7-4) 점수제'에 따라 비숙련 비자 범주에서 숙련 비자로의 전환을 촉진하는 데 소폭의 진전이 있었다는 점에 주목한다. 그러나 위원회는 여전히 체류자격 변경에 대한 엄격한 기준으로 인해, 이주 노동자들이 장기 또는 영주 체류자격을 획득하는 데 어려움을 겪고 비정규 체류의 위험이 증가한다는 점에 대해 우려한다. 위원회는 또한 비숙련 노동자에 대한 가족 재결합 또는 동반이 여전히 금지되어 있으며, 숙련 노동자 중에서도 과도한 소득 및 체류 안정성 요건으로 인해 대부분의 경우 사실상 불가능하다는 점에 대해 우려한다(제5조).



18. 위원회는 당사국에 대해 고용허가제 및 이주노동자에게 적용되는 기타 법률을 전면적으로 개정하여 다음을 이행할 것을 촉구한다:

(a) 이주노동자의 사업장 변경을 제한하는 규정을 폐지할 것;

(b) 특히 비숙련 노동자에 대해 최대 체류 가능 기간을 연장할 것;

(c) 이주노동자가 다른 유형의 체류자격으로 보다 쉽게 변경할 수 있도록 할 것;

(d) 숙련 및 비숙련 이주노동자 모두의 가족 재결합 또는 동반을 용이하게 하고, 그 가족 구성원에게 노동시장 접근을 허용할 것.



미등록 이주민에 대한 우려와 권고



21. 당사국이 제공한 수치에 따르면 당사국 내 미등록 이주민의 수가 매우 높다는 점에 주목하며, 위원회는 다음 사항에 대해 우려한다:

(a) 정규 이주 경로의 부족, 비숙련 취업비자의 짧은 체류기간, 지속적인 노동력 부족이 결합되어 구조적으로 많은 수의 미등록 이주노동자가 발생하고 있음;

(b) 당사국이 비정규 체류 이주민에 대한 억제 중심의 접근을 지속하고 있으며, 단속 과정에서 경찰과 출입국 공무원에 의한 부상 또는 일부 사망 사례가 보고되고 있음;

(c) 출입국관리법 시행령에 따라 공무원이 미등록 이주민을 인지한 경우 출입국 당국에 통보해야 하는 의무에서 면제되는 경우가 기본적 인권 보호 또는 범죄 피해자 구제에 국한되어 있어, 임금 체불 등 권리 침해를 신고한 미등록 이주민이 구금 및 강제퇴거의 대상이 되는 문제가 있음(제5조 및 제6조).



22. 위원회는 다음과 같이 권고한다:

(a) 미등록 이주민의 근본적인 원인과 배경을 조사하고, 정규 이주 경로를 확대하며, 정규화 경로를 마련할 것;

(b) 혐오범죄, 노동권 침해 및 기타 착취에 대한 실질적 조치를 포함하여 미등록 이주민의 인권을 보호할 것;

(c) 단속 과정에서 미등록 이주노동자에게 부상이나 사망이 발생하지 않도록 필요한 모든 조치를 취하고, 해당 단속에 참여하는 경찰과 출입국관리 공무원에게 국제적 기준에 부합하는 무력 사용에 관한 교육을 포함한 적절한 교육을 제공할 것;

(d) 공무원의 출입국 당국 통보의무에 대한 면제 범위를 확대하여, 미등록 이주민이 노동권 침해 또는 위기 상황을 신고하는 경우 출입국 당국에 통보되지 않도록 할 것;

(e) 공식 문서에서 '불법 체류자' 또는 이와 유사한 용어의 사용을 금지하고, 법률 및 규정 내 관련 표현을 삭제할 것;

(f) 단속 과정에서 직접적 또는 간접적으로 부상을 입거나 사망한 이주민에 대한 통계와 배상을 포함한 후속 조치에 대한 정보를 수집 및 공개할 것.