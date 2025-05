이제 주권자인 국민이 직접 이 반란을 진압해야 한다

대한민국은 과연 민주공화국인가? 선뜻 그렇다고 말하기 어렵다. 지난 몇 년간 우리나라는 '민주공화국'이라는 헌법 제1조의 선언을 명목상으로만 유지했을 뿐, 실질적으로는 민주공화국의 원리가 무너진 채 절대 권력과 특권 계급이 지배하는 구조로 퇴행했다고 해도 과언이 아니다.첫째, 권력을 사유화한 절대군주의 등장이 그것이다. '모든 권력은 국민으로부터 나온다'는 민주주의의 원칙 대신, 모든 권력이 대통령 한 사람에게서 흘러나오는 듯한 장면들이 연출됐다. 그 누구도 그를 비판할 수 없었다. 둘째, 수사도 받지 않고 기소도 되지 않으며, 따라서 재판도 받지 않는 특권계급이 실질적으로 존재했다. 이들은 전관예우라는 이름으로 일반 국민이 평생 일해도 벌기 어려운 액수를 손쉽게 벌어들이며, 국가 제도의 보호 아래 세습 가능한 지위를 향유해왔다.이러한 검찰·사법 집단을 보고 있자면, 중세 절대왕정 국가의 귀족계급이 떠오른다. 윤석열 정권 아래에서 이들은 더 이상 은밀하게 행동하지 않고, 대놓고 권력을 휘두르며 국민 위에 군림하려고 했다. 절대군주 윤석열은 검찰 출신 하수인들을 요직에 배치하고, 자신을 향한 비판과 견제를 '반역'으로 규정하며 국민의 입과 귀, 손발을 묶었다.이런 상황에서 국민은 '주권자'가 아닌 '피지배 계급'에 지나지 않았다. 의사 정원 증원 같은 중대 정책조차 구체적인 설명이나 설득 없이 무작정 밀어붙인 것이 대표적이다. 질문은 반역으로 간주되었고, 반대자는 간첩 혹은 국가전복 세력으로 낙인찍혔다.그러나 대한민국은 결코 그런 나라가 아니었다. 산업화와 민주화를 동시에 빠르게 이룬 세계 유일의 나라, 촛불혁명으로 K-민주주의를 일군 나라, 그 바탕에는 인내천과 3.1운동, 항일독립정신으로 이어져 온 국민의 강한 주권의식이 있었다. 임시정부 헌장에서 민주공화국을 국체로 선언한 이래, 'of the people, by the people, for the people'이라는 정신은 우리 헌법에 뿌리내려 있다.검찰과 사법부는 이 위대한 성취를 훼손해왔다. 이들은 해방 이후 민주화의 과도기에서 '차악'으로 허용된 권력을 악용하여 국가의 사정 권력을 독점했고, 그 힘으로 국민 위에 군림하려 했다. 수사·기소·재판의 권한을 통해 자신들은 책임을 지지 않고, 개혁 세력은 끝까지 짓밟는다. 권력을 통제하려는 어떤 시도도 집요하게 응징하려고 한다.그들의 특권은 경제적·사회적·사법적 세습 구조를 통해 유지된다. 대장동 사건에서 수많은 전직 검찰·법관들이 자문위원으로 등록해 막대한 수익을 올린 것, 퇴직 후 수십억의 수임료를 거리낌 없이 챙기는 전관예우 관행이 이를 방증한다. 개혁을 시도하는 인사에게는 무차별적인 표적 수사를 가하고, 가족과 주변 인물까지 괴롭히는 방식으로 제거를 시도한다.이러한 권력형 범죄의 절정은 최근 이재명 대표에 대한 선거법 위반 사건의 파기환송으로 드러났다. 대법원의 파기 직후 고등법원에 재기일이 잡히고, 출석요구서가 집행관 특별송달로 즉시 전달되는 등 모든 절차가 계획된 각본처럼 진행되었다. 이는 유력한 대선 후보의 자격을 선거 이전에 박탈하려는 정치공작이란 의심을 받기에 충분했다.이러한 시도는 단순한 재판이 아니다. 이는 민주공화국을 전복하고 절대군주의 체제를 되살리려는 검찰·사법 집단의 최후의 반란이다. 이들은 자신들의 특권 체제가 붕괴될 것을 두려워하고 있다. 그러나 대한민국의 주권자 국민은 이미 지난 총선에서 187석의 거대 야당 의석을 통해 강력한 의회 권력을 부여하였다.이제 민주공화국을 지키기 위해, 국민이 직접 이 반란을 진압해야 한다. '바스티유 감옥'을 점령한 4월 총선에서 이미 혁명의 서막이 올랐다. 다가오는 6월 3일, 대통령 선거는 '빛의 혁명'을 완수하는 날이 될 것이다. 주권자는 결코 무력하지 않다. 진정한 주인은 언제나, 마지막에 승리한다.