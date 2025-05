아이가 일기 마지막에 늘 쓰는 말, 그 비밀을 알았네

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"아쉽게 되었지만, 다음 학기에도 OO이가 영어보충반에서 더 공부를 해야 할 것 같습니다. 이번 학기 성적이 오히려 지난번보다 떨어졌어요. 가정에서도 영어 공부에 신경 써 주시기 바랍니다."

"00아, 너, 다른 친구들처럼 정규 영어반에서 빨리 공부하고 싶다고 했지? 그러려면 지금보다 더 열심히 해야겠는데?"

"그래야 될 것 같아요. 어떻게 해야 할까요?"

"아빠가 예전에 영어공부할 때 영어로 일기를 써보니까 영어 실력이 금방 늘더라. 어때, 너도 한 번 해볼래?"

"그럼, 그래 볼까요?"

큰사진보기 ▲아이가 쓴 영어일기아이가 얼마 전부터 쓰기 시작한 영어 일기입니다. ⓒ 김성혁 관련사진보기

"나와 친구가 되어줘서 고마워. 너와 함께 놀 수 있어서 기뻐. 이제 내가 너에게 좋은 일을 해 줄 차례야."

아들이 말레이시아에서 국제학교를 다니기 시작한 지 일 년이 조금 넘었다. 아들이 다니는 학교는 '국제학교'라는 이름에 걸맞게 '당연하게도' 영어로 수업을 한다. 국제학교에 다니는 학생이라고 모두 영어를 잘하는 아이들만 있는 것이 아니다. 영어 실력이 부족해 수업을 따라가기 힘든 아이들을 위해 대부분의 국제학교는 영어보충반을 개설하고 있는데 내 아들도 이런 영어보충반에서 영어를 공부하고 있다.일 년이 지나면 영어보충반을 졸업할 수 있을 거라 생각했다. 나도, 아들도. 하지만 이건 안이한 생각이었음을 얼마 전에 알게 되었다. 한 달여 전쯤에 아들 영어보충반 선생님에게 메일이 왔다.메일 내용은 대략 이랬다.꾸준히 영어 공부를 했는데 오히려 성적이 떨어졌다는 사실에 나는 물론 아이도 많이 실망했다. 메일을 확인하고 우리 부자는 어떻게 할지 회의(?)를 했다.이렇게 쓰기 시작하게 된 영어 일기. 한 달이 넘는 기간 동안, 쓰지 않고 넘어간 날이 한 손가락에 꼽을 정도로 아들은 일기 쓰기에 열심이다. 일기를 다 쓴 아들은 항상 나에게 검사를 받는다. 일기를 검사한다니, 아이 사생활을 지켜줘야 하는 것 아니냐고 생각하시는 분들도 있을 수 있겠지만, 일기에는 보호해줘야 할 아이의 사생활과 관련된 내용은 하나도 적혀있지 않다. 일기의 구성은 매일 모두(!) 똑같다.몇 시에 일어나서 아침으로 무엇을 먹고, 학교에서는 무엇을 배웠고, 집에 와서 아빠와 시간을 어떻게 보냈고, 저녁은 뭘 먹었는지로 일기가 채워진다. 같은 구성이지만, 그래도 조금씩 다른 내용으로 채워지기는 하는데, 이런 재미없는(?) 일기의 대미를 장식하는 문장 만큼은 항상 똑같다.마지막 문장은 바로 "It was great day!"(멋진 하루였습니다!)다. 아빠가 특별히 즐겁게 해주는 건 없는 것 같은데, 매일매일 무엇이 그렇게 좋다는(great) 건지는 물음표다. 굳이 짐작해 보자면, 학교에서 무언가 멋진 일이 벌어지는 건 아닐까?며칠 전 하교하는 아이 손에 종이 쪽지가 들려있었다. "그 종이는 뭐니?" 하고 물어보니, 같은 반 친구한테 편지를 받았단다. '10살 아이들이 벌써 연애편지를 주고받네' 이런 생각을 하면서 누구한테 받았냐고 물으니, Z라는 아이에게 받았단다.'Z는 남자아이 아니었나, 남자 친구끼리도 편지를 주고받는구나'라고 신기하게 생각하며 편지 좀 보여달라니 비밀이란다. 비밀이라던 편지를, 아들은 집에 오더니 전혀 '비밀'스럽지 않게 식탁 위에 '보란'듯이 무심하게 놓아둔다.다음 날 아이가 학교 간 사이 종이를 펼쳐 보니 대충 이런 내용의 글이 영어로 적혀 있었다.그래, 이런 친구들이 아들의 하루하루를 멋지게 만들어 주고 있었구나!아들을 말레이시아 국제학교에 보내면서, 의사소통 등 여러 문제로 힘들어하면 어쩌나 걱정을 많이 했다. 아이가 싫다고 했으면 한국을 떠나 이 더운 말레이시아에 있는 학교에 다니게 하지 않았을 것이다. 하지만 싫다는 말이 나오지 않도록 나는 사탕처럼 달콤한 말로 아이를 설득했고, 아이가 학교 다니는 것을 힘들어했다면 이곳에 온 것을 후회했을지도 모른다.아들의 일기가 언제까지 "It was great day!"로 끝날지는 알 수 없다. 아들이 언제까지 자신의 일기를 검사하도록 보여줄 지도 알 수 없다. 매일매일 커가는 아이를 보는 즐거움도 언제까지 이어질지 알 수 없다. 그렇기 때문에 나의 하루하루도 매우 소중하고, 'great'하다.