'바이오 코리아' 개막... 박민수 차관 "바이오헬스 1조 R&D 지원"

박민수 보건복지부 2차관은 7일 "정부도 바이오헬스 글로벌 중심국가로 도약하기 위해 1조 원 규모 연구개발(R&D) 지원, K-바이오백신펀드 조성, 수출 지원 확대, 전문인력 양성 및 규제개선 등을 통해 바이오 혁신 기술 개발과 글로벌 협력 생태계 구축을 차질 없이 추진해 나가겠다"고 밝혔다.박 2차관은 이날 오전 10시부터 서울 삼성동 코엑스(COEX) C홀에서 열린 '바이오 코리아(BIO KOREA) 2025' 개막식 축사를 통해 "다양한 글로벌 기업들이 한국의 바이오헬스 산업 발전 가능성에 높은 기대를 갖고 있는 만큼, 차세대 혁신기술을 가진 우리 기업들이 올해로 20번째를 맞이한 '바이오코리아'를 통해 글로벌로 진출하는 오픈이노베이션 협력의 계기가 되기를 기대한다"면서 이같이 말했다.대한민국 대표 바이오헬스 국제 컨벤션 행사인 바이오 코리아 2025는 이날부터 9일까지 사흘간 열리며, 바이오헬스 산업의 최신 글로벌 동향과 정보 공유와 국내외 기업 간 새로운 비즈니스 기회 창출과 기술 교류의 장으로 보건복지부(장관 조규홍)와 한국보건산업진흥원(원장 차순도, 아래 보산진)가 마련했다.차순도 한국보건산업진흥원장도 이날 개회사를 통해 "빠르게 변화하는 바이오헬스 산업 환경에서, 각국의 기업, 기관, 연구자, 투자기관 등이 한자리에 모여 최근 산업 동향과 이슈를 공유하고 미래 전략과 발전 방안을 논의하는 것은 그 어느 때보다 중요하다"면서 "바이오코리아가 국내외 바이오헬스 산업 관계자 간 비즈니스 협력 방안을 모색하는 글로벌 교류의 매개체가 되기를 바란다"고 밝혔다.2006년 첫 행사에서 20여 개국 344개 기업, 참관객 1만5000여 명으로 시작한 바이오 코리아는 올해 20번째를 맞이했다. 이번 행사에는 61개국 753개 기업(4월 30일 사전등록 기준), 참관객 3만여 명으로 그 규모가 2배 이상 확대됐다.보건복지부는 "우리나라 바이오헬스 산업의 기술 수준을 세계에 알리며, 국제거래와 교류 증진을 통해 우리 바이오헬스 산업의 위상을 높이는데 크게 기여하면서 대한민국을 대표하는 바이오헬스 국제 컨벤션으로서 입지를 다져가고 있다"고 설명했다.그러면서 "2006년 당시 우리나라 제약바이오기업의 기술수출액은 7건, 3779만 달러에 불과했으나 2024년에는 17건, 62억 달러로 160배 이상 증가했고, 의약품 수출은 93억 달러로 역대 최대를 달성하는 등 우리나라 국가경제의 중추적 역할로 발돋움하고 있다"고 강조했다.이번 바이오 코리아 2025는 '혁신과 협업, 함께 만들어가는 미래(Innovation and Collaboration : Building the Future Together)'란 주제로 열리며, ▲비즈니스 파트너링 ▲투자설명회 ▲전시 ▲학술행사(콘퍼런스) 등 다양한 프로그램으로 운영된다.보건복지부와 보산진에 따르면, 우선 '비즈니스 파트너링'에서는 서로의 관심 분야가 맞는 기업·투자자·연구기관 등이 사전 매칭을 통해 현장에서 미팅이 이뤄진다. 때문에 공동연구, 기술거래 및 투자유치 등 오픈 이노베이션을 촉진하는 장(場)이다.대표적으로 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson), 노보노디스크(Novo Nordisk), MSD(Merck Sharp & Dohme), 일라이 릴리(Eli Lilly), 로슈(Roche), 베링거인겔하임(Boehringer lngelheim), 다케다제약(Takeda), 오츠카제약(Otsuka Pharmaceutical), 인실리코메디슨(Insilico Medicine) 등 글로벌 기업들과 셀트리온, SK바이오사이언스, 에스티팜, GC녹십자, 유한양행, LG화학, 보령제약, 동화약품 등 지난해보다 더 많은 국내·외 제약바이오 기업들이 참여한다.보산진은 "전통 제약사와의 협력을 희망하는 바이오 벤처기업에 기회의 장이 될 것"이라며 "특히 올해는 글로벌 협력을 희망하는 국내·외 제약사의 수요를 반영하여 파트너링 부스를 21% 증설(2024년 56개 → 2025년 68개)하고, 파트너링 참가자 간 비즈니스 교류 활성화를 위한 '파트너링 리셉션(8일 오후 5시 코엑스 2층 더플라츠)'도 개최돼 한층 풍성한 성과가 기대된다"고 전했다.다음으로 '투자설명회(인베스트 페어)'는 중동·아시아 시장의 급부상과 함께 변화하는 글로벌 투자 흐름 속에서 국내 바이오헬스 산업의 새로운 성장 가능성과 전략적 대응 방안을 중심으로 진행된다.올해 투자설명회에는 사우디아라비아 투자부(MISA), 영국 산업통상부(Department for Business and Trade), CBC 그룹(C-Bridge Capital, 싱가포르) 등 국가 주도의 투자기관 및 연기금 운용기관이 직접 참해여 신흥 시장 중심의 투자 전략 및 국내 바이오텍과의 협력 가능성을 발표할 예정이다.또한 미국과 유럽의 전통적인 투자기관인 솔라스타 벤처스(Solasta Ventures), 베인캐피털(Bain Capital), 디어필드(Deerfield), 에스디앤드케이 홀딩스(SD&K Holdings) 등이 참여해 한국기업들이 글로벌 시장 진출을 위해 넘어야 할 투자 장벽과 이를 극복하기 위한 전략적 접근법을 제시하고, 글로벌 자본시장이 바라보는 한국 바이오 기업의 역량 및 성장 가능성에 대한 다양한 논의를 벌인다.전시 프로그램의 경우 코엑스 전시관에서는 국내·외 제약기업, 국내 우수 중소벤처기업 홍보관(Rising관), 재생의료홍보관, 해외 국가관 등 20개국 323개사(해외 117개사)가 429개 부스가 마련됐다. 셀트리온, 에스티팜, 유한양행, 에이비엘바이오 등 국내 유명 제약사와 존슨앤존슨, 암젠, 론자 등 글로벌제약사가 함께한다.올해 주목해 볼 곳은 우수 기술을 보유한 국내 중소 바이오벤처기업 24개사로 구성된 유망 기업 홍보관(Rising관)이 운영되는데, 주한 외교공관·무역대표부 등이 중심이 된 국가관에는 총 9개국(호주, 네덜란드, 캐나다, 스웨덴, 독일, 미국, 태국, 대만, 일본) 70개 기업사절단이 참가해 관심 있는 국내 기업과 활발한 비즈니스 교류를 진행할 예정이다.학술행사로는 7일 COEX 401호에서 진행하는 개막행사 이후 열리는 기조강연을 시작으로 총 14개 세션, 11개국 111명의 국내·외 바이오헬스 분야 전문가들이 연사로 참여해 바이오 헬스산업의 최신 동향과 미래 전망에 대하여 발표 및 토론하는 학술행사(콘퍼런스)가 진행된다.기조강연은 자체 인공지능(AI) 플랫폼으로 도출한 후보물질이 임상 2상에 진입한 인실리코 메디신(Insilico Medicine)의 알렉스 자보론코프(Alex Zhavoronkov) 대표가 기조 연사로 참여해 인공지능(AI)을 활용한 신약 개발의 현주소와 전망, 글로벌 협력을 통한 혁신 경험 등을 나눌 예정이다.마지막으로 오픈세션에서는 총 13개 주제를 중심으로 코엑스 3층 E홀 및 콘퍼런스 룸에서 진행된다.한편, 바이오 코리아 행사의 자세한 일정과 정보는 바이오코리아 2025 누리집(www.biokorea.org)을 통해 확인할 수 있으며, 오프라인 행사 관련 사전등록을 하지 못한 참가 희망자들은 행사 기간 동안 코엑스(COEX) 행사장 현장 등록대에서 등록하고 참관할 수 있다.