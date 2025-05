서울국제정원박람회, 보라매공원서 22일 개막

큰사진보기 ▲보라매 공원 2025 서울국제정원박람회가 ‘텐밀리언셀러’를 목표로 서울 동작구 보라매공원에서 개최된다. ⓒ 박정길 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 knewstv.kr에도 실립니다.

서울시가 오는 5월 22일부터 10월 20일까지, 무려 150일 동안 서남권 대표 녹지공간인 보라매공원에서 '2025 서울국제정원박람회'를 연다. 지난해 뚝섬한강공원에서 열린 박람회가 누적 관람객 780만 명을 기록하며 '밀리언셀러 축제'로 자리 잡은 데 이어, 올해는 1천만 명 관람객을 목표로 한 '텐밀리언셀러' 정원축제로의 도약을 준비하고 있다.올해 박람회는 '서울정원박람회' 10주년을 맞이한 기념행사이기도 하다. 역대 최대 규모와 최장 기간을 자랑하며, 서울시가 제시하는 도시 비전도 한층 분명해졌다. 주제는 '서울, 그린 소울(Seoul, Green Soul)'. 서울의 역사와 일상에 깃든 자연을 회복하고, 도시 전체를 하나의 숨 쉬는 정원으로 재구성하겠다는 방향성이 담겼다.공식 개막식은 5월 22일(수) 오후 3시 30분에 열린다. 올해 박람회에서는 총 111개 정원이 조성된다. 국제 작가들의 예술적 감각이 녹아든 '작가정원', 조경을 공부하는 청년들과 시민이 직접 꾸민 '학생·시민정원', 여러 나라의 문화와 식물을 담아낸 '다문화정원'까지, 참여 주체와 내용 모두 한층 풍성해졌다.특히 주목할 만한 작품은 독일 조경가 마크 크리거의 'Aviators Garden', '2024 서울조경상' 대상 수상자인 박승진 작가의 'The Third Track'이다. 이 외에도 이탈리아, 체코, 독일 등 해외 작가들의 공모정원이 박람회장 한편에 자리잡고 있다. 공모정원은 5월 9일까지 조성되며, 현장 심사를 거쳐 개막식 당일 시상이 진행된다.이번 박람회에는 두나무, 농심, KB증권, 카카오뱅크, 포스코 등 다양한 민간 기업과 부산시, 춘천시, 서귀포시 등 여러 지자체가 참여해 정원을 선보인다. 참여 기관은 33곳, 지난해보다 크게 늘었다. 이는 단순한 전시 공간을 넘어, 도시와 산업, 공동체가 정원으로 연결되는 구조를 만들어가고 있음을 보여준다.서울시는 정원을 단지 관람 대상이 아닌 시민의 생활 공간이자 문화 플랫폼으로 제안한다. 70여 개 기업이 참여하는 '정원마켓'에서는 정원산업뿐 아니라 리빙, 아웃도어, 식물 관련 제품들이 소개된다. 가든 퍼니처 전시와 가드닝 체험도 가능하다.정원 도슨트 해설 프로그램은 물론, 음악·독서·캠핑이 어우러진 복합 여가 프로그램, 어르신·장애인 맞춤형 해설 투어, 다문화가족 체험 콘텐츠 등도 준비 중이다. 특히 서울시가 추진 중인 공공예식장 정책과 연계된 '보라매 가든 웨딩'은 정원 속 결혼식이라는 새로운 문화 트렌드를 제시한다.박람회 기간에는 국내외 전문가가 참여하는 학술행사도 열린다. 오는 6월 12일 코엑스에서 개최되는 세계식물원교육총회(ICEBG) 워크숍에서는 '서울은 왜 정원도시로 나아가는가?'라는 주제로 토론이 진행된다. 이어 10월 17일 서울시청 다목적홀에서 열릴 국제심포지엄에서는 '세 번째 자연(The Third Nature)'을 주제로 도시와 자연의 공존을 탐구한다.공식 개막을 약 2주 앞둔 9일, 비가 내리는 가운데 보라매공원을 찾았다. 시민들은 드물었지만, 현장은 조용한 긴장감 속에 분주하게 돌아가고 있었다. 조경 전문가들이 비를 맞으며 모래주머니를 쌓고, 드릴로 합판을 자르는 모습은 마치 정원을 완성해가는 조용한 전개 속 한 편의 다큐멘터리 장면처럼 다가왔다. 시공을 맡은 (주)랜드아키생태조형 이승철 공사감독은 "개막식 전까지 순조롭게 준비되고 있다"고 전했다.그 모습을 지켜보며, 이 박람회가 '볼거리'가 아니라, 서울시가 구상하는 도시의 미래가 실제 공간으로 구현되는 과정임을 실감했다. 비에 젖은 흙 냄새와 초록의 기운이 퍼지는 공원을 거닐다 보면, 자연과 사람, 문화가 하나로 엮이는 도시의 풍경이 그려진다.'2025 서울국제정원박람회'는 도시 미관 개선이 아닌, 서울시가 도시 전체를 생태적 공간으로 전환하려는 정책 실험이다. 정원을 매개로 시민, 기업, 지자체, 예술가가 함께 만들어가는 이 경험은 참여형 도시재생의 새로운 모델로 주목받고 있다.정원은 이제 문화·복지·경제를 엮는 새로운 언어가 되고 있다. 이번 박람회는 기후위기 시대에 지속가능한 도시모델을 제시하는 장이자, 서울을 세계적 '그린 도시'로 도약시키려는 장기 전략의 출발점이다. 도시의 경계를 허물고, 사람들의 삶을 바꾸는 '녹색 전환'이 지금, 보라매공원에서 자라고 있다.