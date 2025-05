"추장이 어때서" 트럼프가 '학교 마스코트 싸움'에 뛰어든 이유

"한 번 치프는, 영원한 치프다! (Once a Chief, always a Chief!)"

큰사진보기 ▲메사피쿠아 치프스메사피쿠아 고등학교의 로고와 팀명으로, 아메리카 인디언 추장의 얼굴을 사용하고 있다. ⓒ 메사피쿠아 고등학교 홈페이지 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲메사피쿠아 티셔츠를 들고 찍은 사진을 올린 트럼프 대통령의 SNS 게시물 ⓒ 인터넷갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲뉴욕주 나소군 행정관의 인터뷰메사피쿠아 고등학교가 속한 롱아일랜드 나소군의 브루스 브렉만 행정관이 팍스 뉴스와 현 상황에 대해 인터뷰하고 있다. ⓒ 인터넷갈무리 관련사진보기

"우리는 어떤 상징도, 마스코트도, 역사도 아닙니다. 우리는 그저 이곳에서 여전히 살아가고 있는 존재이고, 사람들입니다. 뉴욕주의 규정은 이런 뜻을 각 학교에 전달하려는 것입니다." (롱아일랜드 뉴스 12와의 인터뷰에서)

미국 한 고등학교의 '학교 마스코트 지키기' 운동에 대통령까지 뛰어들었다. 유명한 학교도 아니고 대통령 출신 학교도 아니다. 학교와 교육위원회, 학부모회의 대화 정도로 해결할 수 있을 듯한데, 어찌 된 영문인지 학교 마스코트와 팀명이 소송으로까지 번지고 뉴욕주와 대통령까지 합세해 폐지냐 유지냐를 두고 논쟁 중이다. 맨해튼 동쪽 롱아일랜드의 작은 마을, '메사피쿠아' 이야기다.롱아일랜드에는 13개의 인디언 부족이 있었다. 사이요셋(Syosset), 하포그(Hauppauge), 완탁(Wantagh) 등 롱아일랜드에는 아직도 인디언과 관련되었거나 그들의 언어로 된 지명이 많이 남아있다. 한국의 간절곶처럼 뉴욕 사람들이 신년 맞이를 위해 찾아가는 롱아일랜드 동쪽 끝 몬탁(Montauk)도 그렇다. 미국 자유시의 아버지 월트 휘트먼도 그가 자란 롱아일랜드를 인디언식 지명인 파우마녹(Paumanok, 물고기 모양의 섬)이라 불렀다.'메사피쿠아(Massapequa-Great Water Land, 물이 풍부한 땅)' 역시 마라사피크 부족에게서 나온 지명이다. 그렇다 보니 관공서와 상공회의소, 소방서, 공원에 이르기까지 인디언과 관련된 로고를 흔하게 사용해 왔다. 메사피쿠아 교육구의 로고도 대문자 M에 인디언 전사들의 깃털 머리 장식(War Bonnet, 워 보넷)이 씌워져 있고, 메사피쿠아 고등학교는 인디언 추장(Chief)의 옆모습을 로고로 사용한다.우리 가족은 메사피쿠아와 이웃한 롱아일랜드 한 지역에 살고 있다. 메사피쿠아 고등학교가 각종 운동 분야에 워낙 강팀이 많다 보니 경기장에서 더러 만났고 그들의 응원이나 인디언 추장 로고를 보아왔다. 이 인디언 추장 로고가 지금 문제가 되고 있다. 그렇지 않아도 반으로 갈라진 미국이 인디언 로고 사용문제로도 나누어졌다.인디언 인권에 대한 인식이 올라가면서 1970년대부터 서서히 관련 상징물의 교체 바람이 불었다. '인디언'이라는 말도 '아메리카 원주민(Native American)'으로 정비되었다. 이런 변화는 '짐 크로우'법 폐지와 더불어 속도가 붙었던 흑인 인권 운동의 연장선이기도 하다.'짐 크로우(Jim Crow)'란, 흑인 분장을 하고 우스꽝스러운 공연을 하던 백인 배우에게서 유래되어 흑인에 대한 비하, 편견, 불평등을 상징하던 이름이다. 부르기 편하게 줄인 단촐한 이름(Jim, 제임스의 준말)에 까마귀(Crow)를 연상시키는 크로우라는 성은 이름만으로도 흑인을 희화화한 것이었다. 디즈니사의 올드 애니메이션 <덤보>에 나오는 뒷골목 까마귀 떼 대장 이름도 '짐 크로우'이다. 대중문화에 남은 흑인 편견 이미지의 흔적인 셈이다. 디즈니사는 <덤보> 외에도 아메리카 원주민이 등장하는 <피터 팬>에 인종적 편견이 담긴 작품이니 주의를 바란다는 경고를 달았다.문화예술계뿐 아니라 대중적 영향력이 강한 스포츠계에서도 '타문화와 인종에 대한 선입견'을 줄 수 있는 상징들, 특히 아메리카 원주민과 관련된 팀명이나 마스코트가 교체되고 있다. 미국 프로 풋볼(NFL)팀 '워싱턴 레드스킨스'가 '워싱턴 커맨더스'(2020년)로, 와후 추장 이미지를 마스코트로 삼았던 '클리블랜드 인디언스'가 '클리블랜드 가디언스'(2021년)로 팀명과 로고를 바꾸었다. '캔자스시티 치프스(추장/대장)'의 경우 깃털이 달린 머리 장식과 같은 응원 도구 사용도 금하고 있다.교체 작업이 순조롭기만 한 것은 아니다. 교육기관과 운동팀, 지역 단체에서 사용되는 원주민 관련 로고는 희화화보다 역사성과 강인함을 상징하는 경우가 많기 때문에, 교체 과정에서 반발이 일기도 했다. 그 때문에 유일하게 전면 사용 금지령을 내린 메인주 외에, 오리건주를 비롯한 다수의 주는 예외 규정을 둔다. 지역 부족의 동의와 허가가 있을 경우에 한해 사용 승인을 해 주는 것이다. 뉴욕주의 방침도 마찬가지다.문제는 관련 정책을 지나친 '정치적 올바름'이라 해석해 맞서는 경우도 생긴다는 것이다. 특히 교육 부의 방침에 반발해 오랜 전통을 지키려는 학교와 지역 주민의 지지가 만만치 않다. 메사피쿠아 고등학교처럼 말이다.실제로 '정치적 올바름'과 '보수의 가치'가 충돌해 이름과 로고, 마스코트를 변경했다가 다시 되돌린 사례가 있다. 교체 1년 만에 팀명 복원에 성공한 버몬트주의 러틀랜드 '레이더스(Raiders, 습격자들)' 고등학교나 '레드맨(Redman)' 마스코트를 되찾은 코네티컷주의 킬링리 고등학교가 그렇다. 이들은 새로 선출된 보수성향의 교육위원들 영향이 컸다고 한다.<뉴욕 타임스>에 따르면, 뉴욕주의 약 54개 학군이 이전에 원주민 관련 로고를 사용하고 있었으나 대부분의 지역이 뉴욕 교육부의 지도를 준수했다고 전한다. 그러나 롱아일랜드 지역만큼 지속적으로 강한 반발을 보인 곳도 없을 것이라고 한다.뉴욕주 교육부(NYSED)는 지난 2001년 첫 서한을 낸 후 2022~2023년 학년도 내에 교내 원주민 상징물을 없애고 대체제를 확보하라고 지시했다. 이를 이행하지 않는 학교는 '전 학생 존엄 법(Dignity for All student ACT)' 위반으로 간주하겠다고도 했다. 이 조치는 '레드스킨스(Red Skins, 주로 인디언을 지칭)'와 같이 직관적인 이름이 아니더라도, 'Warriors(전사)', 'Chief(추장)'처럼 원주민이 연상되는 이름도 수정하게 했다.'Chief(치프)'라는 팀명과 추장 얼굴 로고를 사용해 온 메사피쿠아 고등학교는 거세게 반발했다. <뉴욕 포스트>에 따르면 메사피쿠아 교육구는 인근의 '완탁 워리어스(Wantagh Warriors)'와 '와이앤던치 워리어스(Wyandanch Warriors)', '코네트쾃 썬더버드(Connetquot Thunderbirds)' 교육구와 함께 소송을 제기했다. 그러나 지난 3월, 연방 판사가 이들의 소송을 기각했다. 학생들은 큰 벽에 추장 그림을 그리며 저항의 뜻을 밝혔고, 주민 게시판에는 전통을 지켜내야 한다는 지지자들의 게시물이 넘쳐나고 있다.메사피쿠아 교육구는 트럼프 대통령에게 손을 내밀었다.그렇지 않아도 트랜스젠더 여성 선수에 대한 여성부 경기 참여를 불허하고, 미군을 포함 지금까지 연방정부가 진행해 온 DEI 정책(Diversity, Equity, Inclusion 다양성, 형평성, 포용성 정책)을 배척하던 트럼프 대통령은 즉각 반응했다. 트럼프 대통령은 지난 22일 트루스 소셜(Truth Social)에 글을 올려 오랜 전통을 깨고 이름을 억지로 바꾸게 하는 것이야말로 인디언 주민을 모욕하는 행태라고 비난하고 '메사피쿠아 추장들이여 영원하라!(LONG LIVE THE MASSAPEQUA CHIEFS!)'라며 지지를 보냈다. 또한 연방 교육부 장관에게 메사피쿠아가 그들의 전통을 지킬 수 있도록 함께 싸우라고 주문했다.뉴욕주 교육부는 지역 원주민의 승인을 받든지, 올 6월까지 상징물과 이름을 대체하지 않으면 주 정부의 재정 지원을 받을 수 없을 것이라고 하고, 반면 대통령은 주정부들이 학교에 행사하는 DEI 정책을 철회하지 않으면 저소득층 학생 지원을 줄이겠다고 서로 엄포를 놓고 있다.원주민 협회들도 서로 다른 입장을 내보였다. <뉴스데이>를 비롯한 지역 언론의 인터뷰를 살펴보면, 메사피쿠아 교육부를 지지하는 원주민 출신 주민이나 부족 협의회 소속 임원들은 학생과 주민들이 원주민 로고와 팀명을 통해 왜 이런 이름이 만들어졌는지 배울 수 있을 뿐 아니라 아메리카 원주민들의 자부심을 고취한다고 주장한다.지인을 통해 연결된 주민 L과 T는 "이미 미국에는 Chief(치프)라는 말이 더 이상 추장만을 의미하지 않는다. 경찰 서장도 치프이고, (조직의) 지도자를 치프라고 흔히 부른다. 그런데 왜 학교에서 그 이름을 없애야 하나. 긍정적으로 미국 사회에 받아들여지고 사용되고 있는데도 말이다. 로고도 마찬가지다. 요즘 누가 추장 얼굴을 나쁘게 인식하나. 그(로고)는 우리 지역을 연합시키는 강인한 정신(Spirit)이다. 우리는 (이웃 아미티빌처럼) 매나 독수리 같은 동물로 우리 상징을 바꾸고 싶지 않다"고 뜻을 전해왔다.그러나 NCAI(National Congress of American Indians, 전미 인디안 총회)를 비롯한 원주민 권익 단체들은 꾸준히 원주민 이미지 사용을 반대한다. 원주민 로고와 마스코트 및 응원 구호가 '전통 보존과 계승'에 아무런 상관이 없다는 입장이다. NCAI에 따르면 전국적인 노력에도 불구하고 2020년에만 1025개 학군의 1916개의 학교가 여전히 원주민 관련 마스코트를 사용하고 있다.아메리카 원주민 부족 전사의 로고에서 '강인함'을 느낀다며 긍정적으로 받아들이는 딸아이에게 질문을 던져 보았다. 사설 아카데미나 구몬 같은 학원, 특수 과학 중고등학교, 교내 수학과 과학 동호회에서 우리 동북아시안의 얼굴을 로고로 사용하면 어떨 것 같냐고.'옐로스킨 수학 아카데미', '로보틱 클럽 드래곤스', '뉴욕 과학고 사무라이스', '친키스(Chinky) 화학 연구회', '한 번 갓 쓴 자들은 영원히 갓 쓴 자들이다!'... "아 엄마, 그만해요." 딸아이는 금세 무슨 뜻인지 알아들었다. 이공계에서 뛰어난 업적을 보이는 동아시아계 학생들이 많지만, '나의 얼굴에서 수학 기호를 먼저 떠올리게 하고 싶지는 않다'고 덧붙인다.로고나 마스코트는 특정 이미지에 대한 각인 효과가 단어보다 훨씬 크다고 사회 과학자들은 말한다. 표지판이나 상품에 로고를 새겨넣는 이유가 있는 것이다. 누군가에겐 팍팍한 일상에 한 번쯤 웃고 지나가는 까만 분장(Black Face) 코미디 쇼에 불과하지만 또 다른 누군가에겐 타고난 신체가 웃음거리가 되는 모욕감이 느껴질 수 있다. 누군가에겐 단결을 위해 사용되는 마스코트와 응원 구호이지만, 누군가에겐 그것이 전통의 가치와 의미가 파괴되는 이미테이션(모방품) 놀이처럼 여겨질 수도 있다.주민들의 의견처럼, 이미 사회에 긍정적으로 녹아든 원주민의 언어와 문화가 있다. 그러나 특정 부족에 대해 하나의 특성만 부각되어도 곤란할 것이다. 또한, 주민의 정서를 무시한 채 일방적으로 행해지는 행정 절차도 갈등을 부추길 것이다.지나친 정치적 올바름이냐 아니냐, 전통 수호냐 수정이냐를 두고 맞서기 전에 롱아일랜드 신네콕 부족 협회의 제르마인 스미스 사무장의 말을 들어봐 주었으면 좋겠다.사회 통합은 문제에 직면해 있는 실존하는 이들의 말에 귀 기울이는 데서 출발하지 않을까.