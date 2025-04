카니 총리, 캐나다 총선 승리 선언 "미국의 배신 잊지 말아야"

큰사진보기 ▲캐나다 집권 여당 자유당의 총선 승리 선언을 보도하는 AP통신 ⓒ AP 관련사진보기

마크 카니 캐나다 총리가 28일(현지시각) 치러진 총선에서 자신이 이끄는 집권 여당 자유당의 승리를 선언했다.자유당은 오전 0시 59분 기준으로 하원 전체 343개 의석 중 164개 지역구에서 당선을 확정하거나 선두를 달리고 있으며, 야당인 보수당은 147개 지역구에서 당선 또는 선두를 달리고 있다.다만 자유당은 최종 개표 결과에 따라 전체 의석의 과반(172석)을 확보하지 못할 가능성도 있어 다른 소수 정당과 연정을 꾸려야 할 것으로 예상된다.자유당은 고물가와 주택가격 상승, 이민자 문제 등으로 지지율이 하락했고, 당내 분열까지 벌어지면서 9년 넘게 장기 집권하던 쥐스탱 트뤼도 총리가 지난 1월 자진 사퇴하는 등 위기를 겪었다.그러나 도널드 트럼프 미국 대통령이 캐나다를 51번째 미국 주로 병합하겠다고 위협하면서 반미 감정이 고조됐고, 강력한 독립 노선을 앞세운 카니 총리의 자유당이 반등에 성공하며 총선 승리를 이끌었다.카니 총리는 오타와에서 지지자들에게 한 승리 연설을 통해 "두 주권 국가 간의 미래 경제 및 안보 관계를 논의하기 위해 트럼프 대통령과 마주 앉을 것"이라고 밝혔다.그러면서 "내가 경고해 듯이 미국은 우리의 땅, 우리의 자원, 우리의 물, 우리의 나라를 원한다"라며 "이것은 헛된 위협이 아니다. 트럼프 대통령은 미국이 캐나다를 소유하게 만들려고 캐나다를 무너뜨리려 하고 있다"라고 말했다.이어 "그런 일은 절대, 절대 일어나지 않을 것"이라며 "하지만 우리는 세상이 근본적으로 변했다는 현실을 인식해야 하고, 앞으로 희생이 필요할 것"이라고 강조했다.또한 미국과의 구연에 기초한 관계는 이제 끝났다(old relationship with US is now over)"라며 "우리는 미국의 배신에 대한 충격을 극복했지만, 그 교훈을 결코 잊어서는 안 된다"라고 말했다.AP통신은 "트럼프 대통령이 캐나다를 미국의 51번째 주로 합병하겠다는 위협과 관세 전쟁이 캐나다 총선의 놀라운 반전을 이뤄냈다"라고 평가했다.그러면서 "자유당은 이번 총선에서 참패할 것으로 보였으나, 트럼프 대통령의 이런 행보가 캐나다 국민들의 분노를 사면서 민족주의 열풍을 일으켰고, 이 덕분에 자유당이 판세를 뒤집었다"라고 전했다.영국 BBC방송도 "카니 총리와 자유당이 트럼프 대통령의 큰 도움을 받아 놀라운 승리를 거뒀다"라며 "트럼프 대통령의 괴롭힘과 조롱이 자유당의 운명을 극적으로 바꿔놓았다"라고 분석했다.트뤼도 총리의 후임으로 자유당을 이끌고 있는 카니 총리는 2008년 캐나다 중앙은행 총재를 역임, 캐나다 경제를 2010년 3%, 2011~2012년에는 2% 내외의 성장을 이루며 금융위기로 마이너스 성장을 기록한 2009년 이전을 회복해 긍정적인 평가를 받았다.정치 경험이 전무하지만 이른바 '경제통' 출신으로 미국과의 관세 전쟁에 적극적으로 대응할 인물로 기대를 모으고 있다.카니 총리는 지지자들에게 "미국이 더 이상 세계 지도력의 최전선에 서기를 원하지 않는다면 캐나다가 그 자리를 차지할 것"이라고 밝혔다.