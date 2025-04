경상국립대-미국 애리조나대, 간호대학 국제협약

큰사진보기 ▲경상국립대학교(GNU) 간호대학은 4월 29일 오전 11시 30분 간호대학 학장실에서 ‘미국 애리조나 대학의 간호대학과 국제협약’을 체결했다. ⓒ 경상국립대학교 관련사진보기

경상국립대학교 간호대학(학장 유미)은 29일 오전 간호대학 학장실에서 '미국 애리조나 대학의 간호대학(The University of Arizona, College of Nursing)과 국제협약(International Memorandum of Agreement)'을 체결했다.미국 애리조나 대학(총장 수레쉬 가리멜라)은 공립대학으로, 1885년 설립되어 현재 5만 3000여 명의 학생과 3385명의 교직원, 22개 학과를 보유한 미국 유수의 대학이다. 특히 간호대학(학장 효콜 브라이언 안)은 학사·석사·박사과정 모두 전미 683개 간호대학 중에서 랭킹 20위 안에 드는 대학이다.경상국립대학교 간호대학은 이번 협정으로 양 대학교 간호대학 간 공동 교육·연구, 학생 교환, 다학제적 분야 기초연구 중심의 교류를 할 예정이다.유미 간호대학장은 "미국 애리조나 대학 간호대학과의 국제교류로 글로벌 간호교육 협력을 더욱 강화하고, 양 대학 학생과 교수의 교류 활성화를 통해 글로벌 간호인재 양성과 연구역량 강화에 기여할 것"이라며 "궁극적으로 경상국립대학교 간호대학의 평판과 경쟁력 강화에 기여할 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 기대한다."라고 말했다.이번 협정식에는 미국 애리조나 대학 효콜 브라이언 안 간호대학장 경상국립대학교 유미 간호대학장과 대학 관계자가 참석했다.