르세라핌 공연 보려고 이렇게까지? '얼굴 패스' 뭐길래

"원활한 입장을 위해 티켓 미리 준비해주세요!"

큰사진보기 ▲'2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN INCHEON' 공연 예매 상세 페이지 내 얼굴패스 안내 ⓒ NOL유니버스 관련사진보기

큰사진보기 ▲얼굴패스 CS 부스에서 도움을 받는 모습 ⓒ 우민서 관련사진보기

공연을 입장할 때 들리는 스태프의 목소리다. 앞으로는 '티켓 준비해 주세요'가 아닌 '마스크를 벗어주세요'라는 말을 더 쉽게 들을지도 모르겠다.최근 K-POP 공연, 그중에서도 하이브 소속 아티스트의 공연을 중심으로 '얼굴패스' 제도를 도입하고 있다. '얼굴패스'란 공연장에 입장할 때 지류나 모바일 티켓을 확인하는 것 대신 전용 기기의 카메라에 얼굴을 인식하고 입장하는 방법이다. 쉽게 말해 얼굴이 티켓의 역할을 대신하는 것이다.지난해 8월 NOL유니버스(이하 놀유니버스), 토스, 하이브가 공연 암표 문제를 해결하기 위해 예매자와 실제 관람객이 동일인인지 안면인식 기술로 확인하는 것에 뜻을 모아 MOU(양해 각서)를 체결해 선보인 서비스이다. 얼굴패스를 이용해 공연장에 입장하고자 한다면 미리 놀티켓의 '마이페이지>얼굴패스'에 접속해 약관에 동의한 후, 카메라로 얼굴 정면과 상하좌우를 촬영하는 얼굴 등록 과정을 거쳐야 한다.지난 19일 인스파이어 아레나에서 열린 '2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' IN INCHEON' 공연에서 얼굴패스 도입 현황을 볼 수 있었다. 공연 관람객은 '얼굴패스'와 'IN-PASS' 중 하나를 선택해 입장할 수 있었다.IN-PASS(이하 인패스)는 기존 공연에서 흔히 이용하던 본인 인증 방법으로 현장에 마련된 인패스 부스에 본인 확인이 가능한 지정 유효 신분증과 티켓을 지참해 방문 후 공연 스태프에게 본인 확인을 받는다. 확인 받은 관람객은 손목에 종이 팔찌를 착용하게 되며 이 종이 팔찌는 공연 입장 시 티켓과 함께 제시해야 한다.인패스 부스를 이용해 본인 인증을 받은 관람객 김아무개(25)씨는 "인패스가 얼굴패스에 비해 복잡한 인증 과정을 거쳐야 하지만 앱에 얼굴을 등록하는 건 찝찝해서 이용이 꺼려진다"며 인패스를 선택한 이유를 설명했다. 김씨는 "본인 인증 외에 다른 용도로 사용하지 않는다고 하지만 실질적으로 그걸 알 수 없고 얼굴은 쉽게 바꿀 수도 없다"며 문제가 발생하면 피해를 고스란히 입을 수밖에 없음을 우려했다.또 다른 인패스 이용자 박아무개(32)씨는 "최근 공연들이 지류 티켓 대신 모바일 티켓을 많이 이용해서 공연을 추억할 수 있는 요소가 부족하다"며 "인패스는 본인 확인 후 손목에 종이 팔찌를 채워주는데 팔찌를 티켓처럼 보관하려고 인패스를 이용했다"고 했다. 얼굴패스에 관해서는 "아직 얼굴패스 기술이 초기 단계라고 생각되고 시스템이 불안정하다는 느낌이 들어서 팬들 사이에서는 익숙한 방법을 선택하는 경우가 많은 것 같다"며 "이후에 기술적으로 안정되고 이용하는 사람들이 늘어난다면 (나도) 이용할 의향이 있다"고 밝혔다.얼굴패스를 이용하는 관람객도 만나보았다. 공연을 보기 위해 일본에서 왔다는 사토(28)씨는 "기존 인패스 방법은 직원과 소통하는 데 어려움이 있어 얼굴패스를 쓰게 됐다"고 했다. 그런데 사토씨는 "입장 중에 얼굴 인식이 제대로 되지 않아서 CS 부스에 가서 직원에게 기존 방식대로 다시 인증을 받았다"며 시스템 오류에 대한 아쉬움을 드러냈다. 그는 "확실히 빠르고 편한 방법 같은데 아직 오류가 자주 발생하는 것 같고 개선되면 좋을 것 같다"고 덧붙였다.관람객 입장 시작 시간인 오후 2시 30분부터 4시까지 관찰한 결과, 얼굴패스 CS부스의 도움을 받아 재확인·인증을 한 사람은 28명이었다.얼굴패스 등록을 하고 직접 공연장에 입장해봤다. 어플에 얼굴을 등록하고 입장하기까지 5분이 채 걸리지 않았다. 놀유니버스는 얼굴패스를 도입할 당시 두 가지 목적을 제시했다.첫 번째 목적은 간단하고 신속한 입장, 두 번째는 암표 근절이었다. 스태프가 종이 팔찌와 티켓을 확인한 후 입장해야 하는 인패스에는 줄이 길게 늘어섰지만 얼굴패스 입장줄은 빠르게 줄어들었다. 얼굴을 인식해 입장하는 방식이기에 타인 명의의 표를 양도받아 입장하기는 현실적으로 어려워 보였다.하지만 '얼굴패스'에 대한 우려의 목소리도 크다. 얼굴패스 MOU를 체결한 기업(놀유니버스-토스-하이브)들에 대한 이용자의 신뢰도 문제 때문이다. 우선 공연 티켓 판매처인 인터파크(현재 놀유니버스)에서는 지난 2016년 이용자 1030만 명의 개인정보가 유출된 적이 있다(이를 바로 알리지 않고 15일간 은폐했다-기자주). 얼굴패스 이용자의 얼굴 정보를 저장·관리하는 토스는 지난 2021년 11월부터 약 5개월간 전자영수증 거래 정보를 동의 없이 사업성 분석 목적으로 이용했다. 토스 회원 가입시 정보 무분별한 과수집 등의 문제도 발생한 적이 있다. 하이브의 플랫폼 자회사 위버스컴퍼니가 개발한 플랫폼 위버스에서도 2020년 개인정보 유출 문제가 발생했었다.NOL티켓 앱(인터파크 티켓 구매 어플)에 고지된 얼굴패스 유의사항에 따르면, 등록된 얼굴 정보는 본인 확인 외에 다른 용도로는 사용하지 않으나 서비스 해지 후에도 1년간 얼굴 정보를 보관한다는 내용이 있다. 서비스 해지 후 얼굴 정보를 1년간 보관하는 이유는 동일인이 아닌 타인의 부정 이용 방지 목적이라고 밝혔다.그렇다면 해지 1년 이상 지난 후, 즉 정보가 삭제된 후 얼굴을 재등록한다면 동일인인지 아닌지 어떻게 확인하는지 의문이 발생한다. 또한 토스에 암호화된 정보로 보관된다고 하지만 관람객의 입장에서는 얼굴 정보가 외부 해킹에 의해 유출되거나 딥페이크 문제가 발생할 수도 있다는 불안감이 크다.이에 대해 놀유니버스는 "해킹, 딥페이크 우려 등 발생하지 않은 문제에 대해서는 안내가 어렵다"며 "관련된 상황이 실제 발생 시에 재문의 해달라"고 답했다. 얼굴패스 서비스 해지 후 1년 이상 지난 뒤 얼굴을 재등록하는 과정에서 동일인임을 확인하는 방법에 대해서는 "동일인인지 판단하는 것은 만약 얼굴을 등록하는 토스의 서비스를 이용하면 해당 서비스에 등록된 정보로 확인이 가능하다"며 "정보가 다를 시 부정 거래로 인식될 수 있다"고 답했다.지난 1월 투어스 팬미팅을 시작으로 3월 세븐틴 팬미팅, 4월 르세라핌 콘서트까지 하이브 소속 아티스트 공연을 중심으로 얼굴패스가 잇따라 적용되고 있다. 6월 공연 예정인 < 2025 &TEAM CONCERT TOUR 'AWAKEN THE BLOODLINE' in SEOUL >에도 얼굴패스가 적용된다.해당 공연 예매자 정아무개(23)씨는 "얼굴 하나로 개인정보가 다 유출될 수 있는데 공연 하나 보는데 그 정보를 준다는 게 껄끄럽다"라며 얼굴패스를 이용하지 않겠다고 했다. 정씨는 "암표는 어떤 대책으로도 사라지지 않았고, 발전하는 본인 인증에 따라 새로운 방법들이 빠르게 생기고 있다"라며 "얼굴패스가 암표 근절에 실질적인 도움이 될지는 의문"이라고 말했다.유명 가수의 공연 티켓팅이 진행된 후 각종 SNS와 양도 플랫폼에 티켓을 원가보다 높은 가격에 양도하겠다는 글이 쏟아진다. 그러나 암표상에 대한 제재나 단속보다는 공연장 현장에서 관람객에게 더욱 강력한 본인 인증을 요구하고 있는 현실이다. 이제는 얼굴 정보까지 내놔야만 공연을 볼 수 있게 될지도 모른다.정씨는 "얼굴 패스 때문에 너무 보고 싶은 공연을 포기하진 않을 것 같지만 내 정보가 유출될 위험을 감수하고도 보고 싶은 공연인지, 예매를 고심하게 될 것 같다"고 말했다.