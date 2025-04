경상국립대 조준혁 교수, 도시설계학회 학술상 수상

큰사진보기 ▲경상국립대 조준혁 교수, 2025 한국도시설계학회 학술상 수상 ⓒ 경상국립대 관련사진보기

경상국립대학교 공과대학 도시공학과 조준혁 교수는 19일 선문대학교에서 열린 한국도시설계학회의 '2025 춘계학술대회'에서 학술상을 수상했다.학회 학술상은 도시설계의 방법을 진작시키고 새로운 생각과 철학을 일깨워 주는 우수한 논문 활동을 장려하기 위해 제정되었다.이번에 수상한 조준혁 교수의 논문 '도시와 로봇의 상호작용에 관한 체계적 문헌 고찰: 인간과 로봇이 공존하는 도시설계를 위한 탐색(A Systematic Literature Review on the Interaction between Cities and Robots-Exploring Urban Design for the Coexistence of Humans and Robots)'은 4차 산업혁명 시대를 맞아 도시 공공공간에서 인간과 로봇이 조화롭게 공존할 수 있는 도시설계 방안을 모색한 연구이다.한국도시설계학회는 "조준혁 교수의 연구가 미래 도시공간에서 인간과 로봇의 공존이라는 새로운 패러다임을 도시설계 분야에 제시했다는 점에서 큰 의미가 있으며, 급변하는 기술 환경 속에서 도시설계의 역할과 방향성을 모색하는 데 중요한 기여를 했다."라고 학술상 수여 이유를 밝혔다.조준혁 교수는 "대한민국 도시설계 분야를 대표하는 한국도시설계학회에서 큰 상을 수상하여 매우 영광이며, 계속해서 미래 기술과 도시설계를 융합하는 연구를 추진할 계획이다."라고 소감을 말했다.