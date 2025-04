미국 하원의원, 교황 선종 일에 "악이 신의 손길에 패배"

큰사진보기 ▲공화당 소속의 마조리 테일러 그린 하원의원(조지아주)은 21일(현지 시각) 자신의 X(옛 트위터)에 "오늘 세계 지도부에 큰 변화가 발생했다. 악은 신의 손에 의해 패배하고 있다"라고 했다. 이에 같은 공화당 소속이지만 반트럼프 운동의 선봉에 서있는 애덤 킨징거 전 연방 하원의원(일리노이주) 또한 X를 통해 "당신은 순수한 악이다(You’re pure evil)"라고 비난했다. ⓒ 애덤 킨징거 전 의원 X 갈무리 관련사진보기

프란치스코 교황이 선종한 날, 미국 연방 하원의원이 "악이 신의 손길에 의해 패배하고 있다(Evil is being defeated by the hand of God)"라고 말해 논란이 일고 있다.공화당 소속의 마조리 테일러 그린 하원의원(조지아주)은 21일(현지 시각) 자신의 X(옛 트위터)에 "오늘 세계 지도부에 큰 변화가 발생했다. 악이 신의 손에 의해 패배하고 있다"라고 했다. 해당 게시글은 프란치스코 교황이 선종한 지 불과 몇 시간 만에 게시한 것으로 직접적으로 언급하진 않았지만 많은 이들이 교황의 선종을 두고 한 말이 아니냐고 비판했다.민주당 소속의 재러드 모스코위츠 연방 하원의원(플로리다주)은 자신의 X에 그린 의원의 게시글을 인용하며 "당신이 이 세상에 있다면 대체 누가 지옥을 운영하고 있다는 건가"라고 힐난했다.같은 공화당 소속이지만 반트럼프 운동의 선봉에 서있는 애덤 킨징거 전 연방 하원의원(일리노이주) 또한 X를 통해 "당신이야말로 순수한 악이다(You're pure evil)"라고 비난했다.<뉴스위크>는 교황이 선종한 날, 세계경제포럼(WEF)의 창립자 클라우스 슈바프가 54년 만에 이사회 의장직을 사임하기도 했다며 그린 의원이 세계경제포럼과 슈바프 의장을 비판해 온 만큼 그린 의원의 사무실에 해당 게시글의 의미에 대한 의견을 요청한 상태라고 전했다.그린 의원은 지난 2022년 가톨릭 교회가 사탄에 의해 운영된다고 있다고 비난해 많은 비판을 받은 바 있다. 그는 이민자를 돕는 가톨릭 교회의 자선 활동에 대해 "사탄이 교회를 조종하고 있고, 교회는 제 역할을 하지 못하고 있다"고 주장해 가톨릭 단체들의 반발을 샀다.해당 발언에 빌 도너휴 미국 가톨릭 연맹 회장은 "가톨릭 신자들을 비방한 발언"이라며 그린 의원의 사과를 요구했다. 그러자 그린 의원은 "내가 사탄이라 칭한 대상은 도너휴 회장을 비롯한 교회 지도부를 지칭한 것이지 신자들이 아니다"라고 맞받아치며 사과를 거부했다.그린 의원은 지난 1월 하원 청문회에서도 증인을 향해 "당신도 가톨릭 신자인가"라며 사안과 관계 없는 질문을 던져 비판받은 바 있다. 그린 의원은 연방 재택근무 정책에 대한 하원 청문회에 증인으로 출석한 마틴 오말리 전 메릴랜드 주지사를 향해 "당신도 가톨릭 신자인가"라고 질문하며 청문회 주제와 관계 없는 임신 중절 찬반 여부를 따져 물었다.하원 감시위원회 산하 정부효율부(DOGE) 소위원회 위원장이기도 한 그린 의원은 미국 최대 가톨릭 비영리 단체인 '미국 가톨릭 자선단체(CCUSA)'가 이민자들에게 이민세관단속국(ICE)의 단속을 피하고 거부할 법적 권리에 대해 설명한 영상을 만든 것을 문제 삼기도 했다.그린 의원은 지난 1월 "미국 국민의 피땀 어린 납세로 벌어들인 세금을 빼앗아 우리나라를 침략하는데 일조하는 비영리단체는 용납하지 않을 것"이라며 "우리의 새로운 정부효율부 소위원회는 가톨릭 자선단체에 연락하여 불법 이민자들의 미국 침략을 왜 그리고 어느 정도까지 도왔는지 조사할 것"이라고 엄포를 놓았다.그린 의원은 가톨릭 가정에서 태어났지만 현재는 복음주의 개신교 신자다. 그는 가톨릭 교회에서 은폐되어 온 성직자들의 아동 성폭력을 언급하며 "가톨릭 교회 지도부가 내 자녀를 소아성애자로부터 보호할 수 없다고 생각해 개종을 선택했다"고 말해왔다.연방 하원의원 중 가장 강력한 도널드 트럼프 미국 대통령 옹호자로 알려진 그린 의원은 여러 논란에 휩싸인 인물이다.지난 3월에는 영국 언론인이 그린 의원에게 질문을 건네자 "잠깐만, 당신은 어느 나라 사람인가"라며 "당신의 의견이나 보도 따위는 전혀 신경 쓰지 않는다. 이주민 문제가 심각한 당신 나라로 돌아가라. 자국의 국경이나 신경 쓰라"고 말해 비판받았다.그는 지난 9일 트럼프 대통령이 중국을 제외한 다른 나라에 국가별 상호관세를 90일간 유예하기로 발표하기 직전에 수십 만 달러 규모의 주식을 구매해 내부자 거래 가능성을 조사받고 있다.한편 백악관은 프란치스코 교황의 선종을 애도하는 짧은 공식 성명을 발표했다. 백악관은 X에 트럼프 대통령과 J.D. 밴스 부통령이 각각 교황과 만나는 사진을 올리고 "프란치스코 교황의 평화로운 안식을 빈다"고 애도했다.이민자 추방 문제로 교황과 갈등을 빚었던 트럼프 대통령도 자신의 소셜 미디어 플랫폼인 트루스 소셜(Truth Social)에 추모 글을 올리며 "평화로운 안식을 빈다. 교황과 그를 사랑한 모든 사람을 신이 축복하길 기원한다"라고 했다. 또한 미국의 공공건물에 조기 게양을 지시하며 교황의 장례식에 참석하겠다고 밝혔다.