'술 마시니 자신감 생겨' 인스타에 춤 올렸다가 망신당한 방송인

큰사진보기 ▲2013년 배우 마크 월버그(Mark Wahlberg)가 영국 국민 토크쇼인 그레이엄 노튼 쇼(The Graham Norton Show)에 녹화 도중 취한 상태로 등장해 큰 화제가 됐다. ⓒ XCollab Media 관련사진보기

큰사진보기 ▲방송인 로라 위트모어(Laura Whitmore) 인스타그램 계정 ⓒ 로라위트모어 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 사이트에도 실립니다.

나는 해외이주자로, 일상을 영어 폭풍 속에서 살다가 퇴근하고 집에 오면 편안하게 저녁 식사와 곁들여 한국 방송을 시청하곤 한다. 무겁지 않은 주제로 지인과 수다 떠는 듯한 프로그램을 찾는데, 알고리즘 덕분인지 연예인들이 술과 함께 이야기 나누는 '술방(음주 토크 방송)'을 자주 접하게 된다. 최근 들어 비슷한 콘셉트의 프로그램이 많아져 골라보는 수고가 더해졌다.지난주 한국 유명 연예인이 개인 인스타그램을 통해 취중 라이브 방송을 한 것에 대한 비난 기사가 여기저기 눈에 띈다. 지인들만의 술자리에서도 제삼자에 대한 험담은 눈살 찌푸려지는데, 하물며 유명 연예인이 소셜미디어에 실시간 방송으로 3자 이야기를 술안주 삼아 나른하게 떠들어대니 사람들의 항의가 빗발쳤음은 당연하다.영국, 특히 젊은층은 한국에서 시작된 일명 '먹방'(Mukbang)을 잘 안다. '술방'은 영국 프로그램에서도 낯설지 않다.텔레비전 쇼에서 음주로 인해 불거진 에피소드도 있다. 2013년 배우 마크 월버그(Mark Wahlberg)가 영국 국민 토크쇼인 BBC <그레이엄 노튼 쇼>(The Graham Norton Show)에 녹화 도중 취한 상태로 등장해 큰 화제가 된 것.월버그는 자신의 영화 <브로큰 시티>(Broken City)를 홍보하기 위해 출연했는데, 자주 다른 출연자의 말을 방해했다. 한순간 진행자 그레이엄 노튼의 무릎에 앉아 그의 얼굴을 쓰다듬었고, 심지어 그의 가슴을 꼬집기도 했다. 이 행동으로 인해 진행자 노튼이 눈에 띄게 불편한 모습을 보였다.편집자들이 어렵게 그의 출연분을 편집해 방송에 내보냈다. 이후 진행자는 '게스트들이 긴장을 풀 수 있도록 음료를 제공하긴 하지만, BBC는 두세 잔까지만 허용하는 엄격한 음주 제한이 있다'고 밝혔다. 과하게 취한 상태로 보이는 출연자는 이미 그런 상태로 도착했을 가능성이 높다고 덧붙였다.방송 심의가 까다롭기로 유명한 국영방송 토크쇼도 출연자에 술 한두 잔을 권할 만큼, 가벼운 술 섭취는 출연자들의 토크쇼 긴장감을 완화시키고 부드럽게 대화를 이어가는 윤활유가 된다. 편안한 분위기가 프로그램 시청률과 연결되니, 술방은 보는 시청자나 프로그램을 만드는 기획자나 손이 가는 선택지가 된다.게다가 요즘은 술 광고보다 연예인이 음주하는 방송에서 더 많은 매출 효과가 나타난다고 알려져 있다. OTT나 유튜브 등 온라인 방송 서비스 마케팅의 강점인 에피소드 중심의 광고가 연예인들의 개인 방송 채널과 만나 시너지를 얻는 것이다.그 밖에 영국 관찰 프로그램인 <나는 연예인이다>(I'm a celebrity), <나와 식사하러 오세요>(Come dine with me)와 같은 리얼리티 쇼에서 음주하는 장면들을 볼 수 있다. 그중에서도 독립 채널인 iTV <러브 아일랜드>(Love Island)는 젊은 남녀들이 함께 생활하면서 짝을 만들어가는 프로그램인데, 2015년 론칭 이후 술과 관련해 많은 제재와 잡음을 양산해 왔다.영국은 국영방송과는 달리 독립채널의 경우 제작자가 출연자에게 제공할 수 있는 정확한 음주량을 명시한 법은 없다. 오늘날에도 그 기준은 프로그램마다 크게 다르다. 하물며 유튜브나 틱톡과 같은 소셜미디어의 경우에는 더욱 음주 방송 관리가 쉽지 않다.영국에서는 Ofcom(영국 방송통신규제기관)이나 Trading Standards(소비자 보호기관) 등 미디어 규제 상위 기관과 함께 ASA(영국 광고 기준청)와 CAP(광고 실무 위원회)가 광고 중심의 심의 기준을 통해 프로그램들을 감독하고 있다. '인플루언서 마케팅'도 그 범위에 포함되는데, 음주를 부추기거나 미화하는 방송에 대해 실제 여러 가지 프로그램 제재가 시행되고 있다.한 예로 <러브 아일랜드> 출연자로 유명한 방송인 로라 위트모어(Laura Whitmore)는 2023년 개인 인스타그램에 '술을 마시고 나니 자신감이 생긴다'며 발랄하게 춤을 추는 영상을 업로드했다. ASA는 관련 영상을 삭제할 것을 지시했다. 온라인 서비스 특성상 인스타그램 영상을 누구나 시청할 수 있는 데다 18세 미만이 자주 시청하는 것으로 유명한 방송의 출연자가 '술을 마시면 자신감이 생긴다'는 잘못된 음주관을 영상에 담았다는 이유에서였다. 또한 주류회사(The Muff Liquor)의 광고 영상임에도 헤시태그 등을 제대로 표기하지 않아 음주의 위험성을 의도적으로 낮췄다는 점도 삭제 지시의 이유가 됐다.ASA는 경고 정도로는 위반 사항들이 개선되지 않자, 2021년부터 공공 망신 주기(Public Naming and Shaming) 조치를 시행하고 있다. ASA는 규정을 반복적으로 위반한 인플루언서를 공식 웹사이트에 '비준수(non-compliant)' 목록으로 공개해 수익활동을 못하도록 막고 있다.이밖에도 게시물 삭제 또는 금지 조치(Post Bans or Content Removal)를 요청할 수 있고, 경고를 무시하고 반복적으로 위반할 경우, 인플루언서가 운영하는 브랜드나 제품 광고가 구글이나 소셜 플랫폼 전반에서 차단될 수 있다. 특히 미성년자 음주를 조장하거나 불법 제품을 홍보하는 경우 법적 처벌도 가능하다. 틱톡, 유튜브, 인스타그램 등 SNS 플랫폼 자체적으로도 제재도 가능한데, 콘텐츠 노출 제한, 심지어 계정 정지 또는 차단도 발생할 수 있다.한국에서는 술방이 문제 되고 있지만, 최근 영국은 음주 인구가 급격히 감소하는 추세다. 2024년 영국민 음주 조사결과에 따르면, 전체 음주 소비량이 2019년에 비해 20% 감소했고, 특히 18세에서 34세 사이 청년들 중 거의 30%가 금주(teetotal) 상태이거나 한 달에 한 번 정도 특별한 날에만 마시는 것으로 나타났다. 코로나 팬데믹 이후에는 더욱 그 추세가 가팔라졌다. 대신 젊은층 중심으로 저알콜·무알콜 음료 시장이 커지는 추세다.(참고기사 : Sunday Times ' Almost half of young people no longer drink alcohol ')대신 현지에서는 전자 담배 흡연(Vaping) 인구 증가세가 주목받고 있는데, 흡연 연령이 어려지고 심지어 관련 회사들의 해외 비자금 세탁, 갱단과의 결탁설 등으로 영국 언론에서 한창 뜨거운 감자다.요즘 정치적·경제적으로 어느 사회나 사람들이 받는 스트레스의 강도가 높다. 이를 푸는 방법으로 음주나 흡연과 같은 국민 건강과 직결된 행위를 조장하는 프로그램이 많아질까 사회의 고심이 깊다. 서구 사회에선 예전보다 한국 매운 라면 등 매운맛에 열광하는 현상도 현대인들의 스트레스에서 원인을 찾는다.결국 선택은 소비자에 달렸다. 무엇이든 과유불급, 넘치면 모자람만 못하다는 건 만국의 진리인 듯싶다.