세월호 11주기, 시드니에서 기억을 걷다… 기억벤치 제막과 추모행사 성료

큰사진보기 ▲세월호 11주기를 기억하고 추모하는 시드니 동포들 ⓒ 세시동 관련사진보기

큰사진보기 ▲"Remembering the 304 victims of the Sewol Ferry Tragedy 16 April 2014”라는 문구가 새겨진 시드니 로열 보타닉 가든의 세월호 기억벤치 ⓒ 세시동 관련사진보기

덧붙이는 글 | <세월호 기억 활동을 위한 후원 안내>

세월호를 기억하는 시드니행동(세시동)의 활동은 시민들의 자발적인 후원으로 이어지고 있습니다. 기억을 잇는 걸음에 함께해 주세요.



📍세월호 벤치 찾아가기 (구글 map): https://shorturl.at/4b7eF

🗺️ 세시동 페이스북: https://facebook.com/sewolsydney

세월호 참사 11주기를 앞두고, 부활절 연휴로 일정을 앞당긴 시드니에서는 지난 4월 6일(일), 로열 보타닉 가든에서 '세월호 기억벤치' 제막식과 추모행사가 열렸다.오페라 하우스를 배경으로 진행된 이날의 행사는, 희생자들을 기억하고자 모인 시민들과 교민들의 조용하고도 단단한 연대로 채워졌다.이번 제막식은 416 세월호를 기억하는 시드니 행동(아래 세시동)이 주관했다. 세시동은 2014년 세월호 참사 직후 '가만히 있으라 in 호주'로 시작된 시민 행동으로, 매년 추모행사와 다양한 기억 활동을 이어오며 현지에서 참사의 진실을 알리고자 해왔다.세시동은 참사 10주기를 앞둔 지난해 2023년, 그 의미를 남기고자 '기억벤치' 설치를 구상하기 시작했다. 그러나 호주의 행정 절차가 예상보다 지연되며, 정식 설치는 10주기를 넘긴 2024년 7월로 미뤄졌다. 이후 기존 벤치에 임시 부착됐던 추모 동판은 7개월 뒤인 올해 2월 말, 새로 교체된 벤치에 최종적으로 부착됐다. 이로써 세월호의 기억은 시드니 중심부의 자연 속에 조용히 자리 잡게 되었다.이번에 제막된 기억벤치에는 "Remembering the 304 victims of the Sewol Ferry Tragedy – 16 April 2014"라는 문구가 새겨져 있다. 누구나 이곳에 앉아 머무르며, 세월호를 기억할 수 있는 공간이다.벤치는 향후 10년간 이 자리에 보존될 예정이며, 설치 비용으로는 약 1만 2500호주달러가 들었다. 이는 세시동과 수많은 개인 후원자들의 힘으로 마련되었으며, 세월호 유가족의 뜻깊은 후원도 더해졌다.제막식과 함께 열린 추모행사는 조용한 진행 속에서도 깊은 울림을 남겼다. 민중의례를 시작으로, 소프라노 독창과 퍼포먼스, 시 낭송과 음악 연주가 이어지며 참석자들은 희생자 한 사람 한 사람을 마음에 새겼다.행사 후 참석자들은 오페라 하우스에서 하버브리지를 지나 밀슨스 포인트(Milsons Point)까지 함께 걸으며 세월호의 기억을 다시금 되새겼다. 304명의 이름이 발걸음마다 떠올랐고, 11년 전 그날의 아픔은 다시 현재의 시간 속으로 소환되었다.세시동은 "우리는 계속 기억하고 말할 것"이라고 밝혔다. 진실은 아직 완전히 밝혀지지 않았고, 책임자에 대한 온전한 처벌도 이뤄지지 않은 지금, 기억은 곧 행동이며 약속이기 때문이다.그리고 이제, 시드니의 중심에서 세월호의 기억은 하나의 벤치로, 하나의 자리로 남아 누군가의 발걸음을 멈추게 하고, 기억하게 할 것이다.