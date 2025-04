한덕수, CNN 인터뷰서 "미 관세 맞서지 않고 협상할 것"

큰사진보기 ▲한덕수 대통령 권한대행의 미국 CNN 방송 인터뷰 ⓒ CNN 관련사진보기

한덕수 대통령 권한대행이 미국의 상호관세 부과에 맞서지 않고 협상하겠다고 밝혔다.한 권한대행은 8일 공개된 미국 CNN 방송과의 인터뷰에서 "(한국은 미국과) 협상하고자 하는 의지가 분명하다"라며 "한미는 강력한 동맹"이라고 강조했다.한국이 중국이나 일본 등 다른 나라와 협력해 미국의 관세에 대응할 것이냐는 질의에는 "우리는 그런 길로 가지 않겠다(We will not take that route)"라고 답했다.이어 "그런 식의 맞대응이 상황을 극적으로 개선할 것이라고 생각하지 않는다"라며 "한중일 3국, 그중에서도 특히 한국에 더욱 이익이 되지 않을 것으로 보지 않는다"라고 덧붙였다.CNN은 한 권한대행의 발언을 중국이 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책을 비판하며 끝까지 맞서 싸우겠다고 다짐하는 것과 비교했다.그러면서 이날 인터뷰는 한 권한대행이 트럼프 대통령과 전화 통화를 하기 몇 시간 전에 진행됐다고 전했다.한 권한대행은 미국이 한국에 부과한 25%의 상호관세에 대해 "유감스럽다"라며 "모든 일이 하루이틀 만에 해결되지는 않을 것"이라고 말했다.또한 "한국 기업들도 충격에 대비해야 한다"라면서도 "기업들이 타격을 받기 전에 한미 양국이 합의에 도달할 수 있을 것으로 믿는다"라고 내다봤다.이어 "우리는 이런 종류의 25% 관세 부과가 우리에게 무엇을 의미하는지 평가하고, 매우 차분하게 미국과 협상해야 한다"라며 정인교 산업통상자원부 통상교섭본부장을 미국으로 파견했다고 밝혔다.그러면서 "게임 이론에 따르면 개별 플레이어들이 각자 행동하는 것은 상황을 개선하는 데 도움이 되지 않는다"라며 "우리는 소통하고 협력하고 함께 일해야 하며, 윈-윈 상황을 찾아내야 한다"라고 강조했다.한 권한대행은 로런스 웡 싱가포르 총리가 이날 의회 연설에서 "세계가 더 독단적이고 보호주의적이고 위험한 단계로 진입하고 있다"라며 미국을 비판한 것에 대해 "세계화는 끝나지 않았고, 결코 끝날 수 없다"라며 "나는 웡 총리보다 낙관적"이라고 말했다.CNN은 "전날 트럼프 대통령과 전화 통화한 이시바 시게루 일본 총리처럼 한 권한대행도 보복이 아닌 탈출구를 찾고 있다"라고 전했다.미국 무역대표부 통계에 따르면 한국은 미국의 6번째로 큰 무역 상대국이며, 2024년 양국의 무역 총액은 1970억 달러에 이른다.한 권한대행은 지난달 30일 서울에서 열린 한중일 경제통상장관회의에 대해 "이례적인 회의가 아니라 일상적인 회의였다"라며 3국이 과거에도 비슷한 장관급 회의를 해왔다고 설명했다.그러면서 "이런 회의가 무엇을 의미하는지 궁금할 수도 있지만, 미국에 반격하기 위한 연합은 아니다"라며 "그런 대응은 세계 무역을 위축시킬 수 있다"라고 밝혔다.