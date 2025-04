건보공단 "고협압 환자, 응급상황 제외하면 입원 적절치 않아"

큰사진보기 ▲의료기관 간 차이로 발생하는 비중 ⓒ 국민건강보험공단 관련사진보기

큰사진보기 ▲입원 기간의 의료기관 간 차이로 발생하는 비중(%) - 전체 ⓒ 국민건강보험공단 관련사진보기

큰사진보기 ▲입원 기간의 의료기관 간 차이로 발생하는 비중(%) - 의료기관 종별 ⓒ 국민건강보험공단 관련사진보기

큰사진보기 ▲고혈압 환자의 입원 기간 변화 추이(단위 : 일) ⓒ 국민건강보험공단 관련사진보기

큰사진보기 ▲폐렴 환자의 입원 기간 변화 추이(단위 : 일) ⓒ 국민건강보험공단 관련사진보기

지난 10년(2010~2019년)간 고혈압 환자의 평균 입원 기간은 38.1일에서 7.0일로 31.1일(81.6%) 감소했으머, 폐렴 환자는 16.1일에서 11.7일(27.3%)로 줄어든 것으로 파악됐다.국민건강보험공단(이사장 정기석) 건강보험연구원은 '2010년부터 2019년까지 고혈압과 폐렴 입원 환자를 대상으로 입원 기간 변화'를 분석한 결과를 이같이 공개하면서 "단, 고혈압 환자의 평균 입원 기간은 크게 감소하였으나, 일반적으로 응급상황을 제외하면 고혈압을 주된 원인으로 입원하는 것은 적절하지 않다"고 7일 밝혔다.또한 고혈압, 폐렴 환자의 입원 기간 차이가 나는 원인 중에서 의료기관 간 차이(동일한 질병을 가진 환자가 의료기관에 따라 입원 기간이 얼마나 달라지는지를 보여주는 수치)로 발생하는 비중을 분석했다.폐렴은 2010년 21.0%에서 2019년 9.6%로 감소했으나 고혈압은 2010년 25.7%에서 2019년 31.3%로 증가했다.의료기관을 종합병원급 이상(상급종합병원‧종합병원)과 병원급 이하(병원‧의원)로 구분했을 때, 2019년 기준 입원 기간의 의료기관 차이로 발생하는 비중은 고혈압의 경우 종합병원급 이상 19.6%, 병원급 이하 51.8%, 폐렴은 각각 6.5%, 26.0%로 나타났다.건강보험연구원은 "이는 고혈압, 폐렴 모두 종합병원급 이상에 비해 병원급 이하에서는 '어느 의료기관에 입원하느냐에 따라 입원 기간이 더 크게 달라지는 것'"이라며 "이 결과는 병원급 이하에서 입원 치료에 비효율이 존재함을 시사한다"고 설명했다.그러면서 "의료기관에 따른 입원기간의 차이를 최소화하기 위해서는 고혈압과 폐렴의 적정 진료에 대한 임상적 기준 정립이 필요해 보인다고 부연했다.이외에도 이번 연구에 대해 건강보험 청구자료를 활용해 환자 중증도 보정 등의 연구의 제한점을 가지며, 향후 입원 기간 변이가 큰 기관의 특성과 원인을 파악하는 연구가 필요하다고 제언했다.그리고 환자의 특성(성별, 연령, 의료보장유형, 중증도(동반질환), 장애여부)과 기관의 특성을 보정했으나, 입원 기간에 영향을 미칠 수 있는 기타 환자요인(예로 중증도, 의료이용 행태 등)으로 인해 기관 수준의 변이가 높게 나타날 가능성이 있다고 지적했다.한편, 이번 연구결과는 <대한의학회지(Journal of Medical Science)> 40권 13호에 'Variance Analysis of Length of Stay and Medical Expenses in Inpatient Care: Hypertension and Pneumonia'라는 논문제목으로 게재됐다.