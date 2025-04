'NEW 무궁화호' 블록 나왔다... '옛 서울역' 등 신제품 4종까지

큰사진보기 ▲'NEW 무궁화호' 블록 ⓒ 코레일유통 관련사진보기

'NEW 무궁화호', 'KTX-청룡', 'KTX-청룡 객차(확장세트)', '옛 서울역' 등 철도팬들을 위한 특별한 열차블록 신제품 4종이 출시됐다.코레일유통(대표 박정현)은 3일 이같이 알리면서 이날부터 철도 굿즈 전문점 '코리아 트레인 메이츠(KOREA TRAIN MATES)'에 구매할 수 있다고 밝혔다. 단, '옛 서울역'은 4월 중순부터 만나볼 수 있다고 한다.우선, 'NEW 무궁화호' 블록은 총 731피스(조각)로 구성됐으며, 무궁화호 기관차와 객차 각 1량, 고향뜨락 매장, 선로, 미니 피규어 5개가 포함돼 있다.코레일유통은 "2023년 무궁화호 운행 40주년을 기념해 출시된 '무궁화호' 기관차 조립블록은 철도 IP(지식재산권)를 활용한 최초의 블록형태 철도 굿즈로, 희소성을 인정받아 완판된 바 있다"며 "고객들의 지속적인 재출시 요청에 힘입어 더욱 정교하고 사실적인 디자인으로 업그레이드됐으며, 고향뜨락 매장과 기관사, 승객 등 미니 피규어가 추가돼 더욱 풍성한 구성을 자랑한다"고 설명했다.그러면서 'NEW 무궁화호' 블록은 빨간색과 파란색, 흰색 기관차와 객차 내부까지 디테일하게 조립할 수 있어, 더욱 몰입감 있는 조립 경험을 제공한다고 부연했다.코레일유통은 "'NEW 무궁화호'는 지난 3월 25일 스토리웨이플러스 앱(APP)을 통해 진행된 사전 주문 프로모션에서 폭발적인 인기를 끌었다"면서 "오픈 당일 서버가 멈출 정도로 높은 관심을 받았으며, 200개 선주문 물량이 모두 한 시간 만에 완판되며 철도 팬들의 뜨거운 반응을 확인할 수 있었다"고 강조했다.다음으로 'KTX-청룡' 블록은 총 744피스로 구성됐으며, KTX-청룡 기관차와 객차 각 1량, 선로, 미니 피규어 5개가 제공된다. 실제 KTX-청룡의 연푸른 바탕색과 검은색, 금색 띠의 조화를 그대로 재현해 철도 팬들에게 높은 소장 가치를 제공할 것으로 기대된다.또한, 'KTX-청룡 객차(확장 세트)'는 330피스로 이뤄졌으며, 청룡 객차 1량, 선로, 미니 피규어 2명이 포함돼 기존 KTX-청룡 블록과 결합하면 더욱 긴 열차 구성을 완성할 수 있도록 설계됐다.끝으로 오는 4월 중순 출시 예정인 '옛 서울역' 블록은 총 992피스로 제작됐으며, 돔 형태의 지붕과 붉은 벽돌, 회색 석재로 지어진 르네상스식 외관을 정교하게 재현했다. 창문과 기둥, 장식 등 역사적인 건축물을 실제와 흡사하게 구현해 철도 팬뿐만 아니라 건축 모형을 좋아하는 이들에게도 매력적인 제품이 될 것으로 보인다.코레일유통 관계자는 "철도 모형과 굿즈는 마니아(mania, 팬)층이 두터운 인기 상품으로, 이번 신제품들도 출시와 동시에 뜨거운 반응을 얻을 것으로 기대된다"면서 "다양한 철도 관련 굿즈를 지속적으로 선보여, 철도 문화를 사랑하는 고객들에게 특별한 경험을 제공할 계획"이라고 전했다.한편, 코레일유통은 사전 예약 고객에게 스토리웨이플러스 앱과 철도역 상업시설에서 사용할 수 있는 3,000포인트를 지급한다.