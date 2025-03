"안중근이 공산주의자였다면서요?"...괴이한 질문이 나왔다

큰사진보기 ▲2일 서울 중구 안중근의사기념관 로비에 대형 엘이디(LED)가 설치돼 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"안중근 의사가 공산주의자였다면서요?"

3월 26일은 일제 침략의 원흉인 이토 히로부미를 격살한 안중근 의사의 순국일이다. 국권 피탈을 불과 4개월여 앞둔 1910년 3월 26일, 그는 중국 랴오둥반도의 끝 뤼순의 차디찬 감옥에서 형장의 이슬로 사라졌다. 아직도 우리는 그의 유해가 어디에 묻혔는지 알지 못한다.1909년 10월 26일, 안중근 의사는 중국 하얼빈 기차역 플랫폼에서 대한제국의 국권을 유린한 초대 통감 이토 히로부미를 처단했다. 자주국의 황제권을 능멸하고, 외교권을 박탈한 을사늑약에 대한 응징이었다. 그는 대한의군의 참모중장으로서 적국의 수괴를 겨눴다고 밝혔다.비록 그의 거사와 순국은 국권 피탈 전이지만, 우리는 그를 일제강점기 독립운동가의 표상으로 여기며 기리고 있다. 우리나라 역사 인물에 대한 인지도를 조사할 때마다 세종대왕, 이순신과 더불어 맨 앞자리인 것도 그래서다. 그로 인해 이토 히로부미도 익숙한 이름이 됐다.안중근 의사의 거룩한 삶은 역사책뿐만 아니라 영화나 드라마로도 제작됐다. 교과서마다 별도의 읽기 자료로 소개되고 있으며, 그의 불꽃 같은 삶을 다룬 뮤지컬 <영웅>은 모르는 아이가 없다. 남북통일 이후 가장 먼저 해야 할 일로 그의 유해 발굴 사업을 손꼽을 정도다.그의 순국일에 맞춰 해마다 서울 효창공원 '삼의사' 묘역에서는 추념식이 열린다. 그곳에 윤봉길과 이봉창, 백정기 의사의 묘와 나란히 그의 가묘가 조성돼 있다. 언젠가 그의 유해를 찾게 되면 그곳에 모셔지게 될 터다. 그때는 '사의사' 묘역으로 이름이 바뀔지도 모른다.대한민국 국민이라면 예외 없이 안중근 의사를 존경한다고 말한다. 그를 존경한다는 건, 그의 지사적 삶과 생각과 행동을 기억하고 성찰하겠다는 뜻이다. 그가 목숨 바쳐 이루려고 했던 조국 독립의 숭고한 가치를 되새기며, 그를 본받아 올곧게 살아가겠노라는 다짐의 의미다.그를 독립운동가로만 기억해선 곤란하다. 독실한 가톨릭 신자이자 평화주의자로서, 그가 꿈꿨던 세상의 범주는 쇠락해 가는 대한제국의 울타리를 훌쩍 벗어나 있다. 하얼빈 의거만 떠올리는 건, 시대를 앞서간 그의 선각자이자 사상가로서의 면모를 가리는 일이다.이는 그가 하얼빈 의거 후 옥중에서 저술했던 <동양 평화론>에 잘 드러난다. 서둘러 사형이 집행되면서 끝내 완성을 보지 못했지만, 서세동점의 시대 한·중·일 삼국의 협력과 평화를 강조했다. 동양을 대표하는 세 나라의 연대로 서구 제국주의의 침탈을 막아내자는 주장이었다.그는 '삼국이 공동 관리하는 중립 지대를 만들어 군사적 충돌을 피하고, 평화 회의를 구성하자'고 제안했다. 나아가 공동의 연합군 조직을 꾸리고, 공용 화폐를 만들자는 급진적 주장도 폈다. 그는 삼국의 평화가 제국주의의 종말과 세계의 평화에 이바지할 거라고 확신했다.러일전쟁이 발발하자 기꺼이 일본과 손잡고 러시아의 침탈에 맞서야 한다고 강조한 건 그래서다. 그는 당시 일본 정계의 실력자였던 이토 히로부미를 동양의 평화를 지켜낼 '같은 편'으로 여긴 셈이다. 한반도를 사이에 둔 열강들의 각축전에 일본도 합종연횡 세력을 키우던 때였다.러일전쟁에서 승리하자 일본 제국주의는 감췄던 발톱을 드러냈다. 이토 히로부미는 곧장 을사늑약을 강제해 대한제국을 일본의 보호국으로 삼았다. 이를 두고 안중근 의사는 동양의 평화를 파괴한, 서양 제국주의와 하등 다를 바 없는 만행으로 여기고 거사를 준비하게 된다.을사늑약은 사실상 대한제국의 멸망을 의미한다. 러일전쟁의 승리로 일본은 국제 사회로부터 한반도의 종주권을 공인받게 된다. 이토록 냉엄한 현실에 둔감했던 조선 조정은 만국평화회의와 미국에 특사를 파견했으나 허사였고, 되레 이는 고종이 강제 퇴위 되는 빌미가 됐다.연이어 대한제국의 군대가 해산되고, 사법권과 경찰권까지 빼앗기며 을사늑약이 체결된 지 채 5년도 버티지 못하고 일제의 식민지로 전락했다. 그 사이 국권의 회복을 염원하며 숱한 의병들의 저항과 우국지사들의 의거가 줄을 이었다. 안중근 의사의 하얼빈 의거는 그 정점이었다.얼마 전엔 한 아이가 '백범 김구가 중국 국적이라는 게 사실이냐'고 물어 충격을 받았다. 이젠 안중근 의사까지 '사상 검증'을 요구하는 아이가 등장한 셈이다. 러시아로 망명한 뒤 공산주의에 심취했고, 그들의 도움을 받아 하얼빈 의거를 일으켰다는 그럴듯한 설명을 덧붙였다.하얼빈 의거는 러시아 혁명 훨씬 이전의 일이라 도무지 앞뒤가 맞지 않는 이야기라고 바루어줘도 그의 궤변은 멈출 줄을 모른다. 러시아 혁명 전에 이미 공산주의 이념은 전 세계로 바이러스처럼 퍼져 나가고 있었다는 거다. 공산주의는 이미 19세기에 완성된 사상이라면서.봉오동 전투의 영웅, 홍범도 장군이 느닷없이 공산주의자로 낙인찍혀 봉변을 당한 게 불과 재작년. 얼마 전엔 김구가 대한민국 국적을 버린 중국인으로 매도당하더니 안중근 의사마저 공산주의자로 내몰리고 있다. 불세출의 독립운동가들이 가짜 뉴스에 치도곤당하는 형국이다.출처는 하나같이 인터넷 극우 커뮤니티와 유튜브였다. 요즘 아이들에겐 교과서보다 더 막강한 영향력을 미치는 매체다. 휴식과 소통의 공간인 그곳에서의 '반복 학습'을 통해 어처구니없는 질문들이 계속 양산되면서, 역사적 사실과 거짓이 마구 뒤섞여 경계가 흐릿해지고 있다.'아니면 말고' 식의 자극적인 콘텐츠가 버젓이 역사를 왜곡하며 공론의 장을 마구 더럽히고 있다. 언제부턴가 사실로서의 역사가 해석의 영역을 넘어 일상적인 폄훼와 왜곡의 대상으로 전락한 느낌이다. 아이들은 이를 소셜미디어 상에서 관심을 끌기 위한 소재로까지 활용하고 있다.급기야 아이들의 입에서 '친일파보다 친중파가 더 싫다'는 말이 무시로 튀어나온다. 이는 대한민국의 자랑스러운 독립운동사를 폄훼하는 망언이다. 중국과 일본의 현재와 과거를 마구 뒤섞어 일제강점기 친일반민족행위자의 만행을 세탁하려는 교묘한 술책에 맞장구치는 격이다.안중근 의사까지 공산주의자로 낙인찍는 상황이 절망스럽다. 세종대왕, 이순신과 같은 반열이었던 위인이 순식간에 '악당'으로 의심받는 현실이 기괴할 따름이다. 이렇듯 저급한 콘텐츠를 아이들이 즐겨 찾는 인터넷 커뮤니티와 유튜브에 탑재하는 이들의 행태에 분노가 치민다.아무리 '재미있으면 선이고, 재미없으면 악'이라는 깃털처럼 가벼운 세상이라지만, 역사를 왜곡하고 폄훼하는 건 표현의 자유로 눙칠 수 없는 범죄 행위다. 나아가 아이들에게 비뚤어진 역사의식을 심어줄 수 있는 반사회적 행태다. 역사가 극우 유튜버의 돈벌이 수단이 되지 않도록 제도적 보완책이 시급히 마련되어야 한다.안중근 의사마저 '적'으로 삼는 극우 편향적인 사회 분위기 속에 새삼 다짐하게 된다. 과거 미국 전 대통령의 부인인 미셸 오바마가 남긴 'When they go low, we go high!(그들이 저급하게 나와도 우리는 품격 있게 대응한다)'에 무릎을 치며 공감했던 '한가한' 시대는 이미 끝났다고. 지금쯤 미셸 오바마 본인도 깨닫고 있을 거다.저들의 저급한 인식과 무도한 행태가 제풀에 지쳐 얼마 못 가 수그러들 줄 알았지만, 전 세계적으로 해가 갈수록 세력을 확장했다. 민주주의의 종주국을 자처한 미국의 국회의사당이 폭력에 짓밟히고, 유럽에선 극우 정당이 득세하고 있으며, 대한민국의 법원이 폭도들에 의해 침탈당했다.극우 세력의 준동에 맞서 우리 함께 어깨 겯고 나서야 한다. 왜곡과 폄훼, 혐오 표현으로 점철된 그들의 가짜 뉴스로부터 미래 세대 아이들을 보호해야 한다. 우리의 침묵과 방관은 그들의 '망나니 칼춤'에 힘을 실어줄 뿐이다. 그들의 공격은 여기서 멈추진 않을 것이다.아무리 하수상한 시절이라지만, 모든 국민이 추앙하는 안중근 의사의 숭고한 업적을 지켜내야 한다고 다짐하게 될 줄은 꿈에도 몰랐다. 저들에 맞서 'We go high'를 위한 각자의 실천이 뒤따라야 한다. 순국 115주기를 앞둔 지금, 다시 신발 끈을 동여맨다.