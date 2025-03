[단독] 검찰, 현직 경찰관 둘 기소... 부정의료업자 수사 무마 금품 수수 혐의

큰사진보기 ▲광주지방검찰청 목포지청 청사 ⓒ 김형호 관련사진보기

큰사진보기 ▲전라남도경찰청, 전남경찰청, 전남경찰, 전남경찰청사, 국기게양대 ⓒ 안현주 관련사진보기

큰사진보기 ▲전라남도 목포시 옥암동에 위치한 서해지방해양경찰청 청사. 서해해경청은 전남 여수·완도·목포, 전북 부안·군산 해양경찰서를 관할한다. ⓒ 서해지방해양경찰청 관련사진보기

현직 경찰관 2명이 부정의료업자 사건 수사 무마 명목 등으로 금품을 받은 혐의로 재판에 넘겨졌다.20일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 광주지방검찰청 목포지청 형사1부(부장 이윤희)는 이날 전남경찰청 소속 A(50) 경감과 서해지방해양경찰청 소속 B(44) 경사 등 4명을 기소했다.알선수뢰 혐의로 기소된 A 경감은 지난해 3월과 10월 두 차례에 걸쳐 부정의료업자 C(49)씨 측으로부터 도합 200만 원 상당의 가방과 현금을 수수한 혐의다.무면허 피부미용 시술 업자인 C 씨는 지난해 목포경찰서로부터 의료법 위반 혐의로 수사를 받고 있었다.B 경사는 업자 C 씨 부탁을 받고 A 경감을 소개하는 등 관여한 대가로 100만 원 상당의 골프가방과 골프용품을 받은 혐의(변호사법 위반)가 적용됐다.또한 검찰은 업자 C씨에 대해선 뇌물 공여 등 혐의를, 업자와 A 경감을 연결해준 D(여·49) 씨에 대해선 변호사법 위반 혐의를 적용해 재판에 넘겼다.검찰은 지난해 목포경찰서에서 송치된 C 씨 의료법 위반 사건 기록을 검토하던 중 경찰 수사가 적절하게 처리되지 않은 정황을 포착한 뒤 강제 수사를 거쳐 이 같은 혐의를 확인했다.검찰은 수사 과정에서 A 경감 등 일부 피의자에 대한 구속영장을 청구하기도 했으나, 기각되면서 불구속 수사를 이어왔다.<오마이뉴스>는 A 경감 등 반론을 듣기 위해 연락을 했으나 닿지 않았다.검찰 관계자는 "합당한 처벌이 내려지도록 공소 유지에 최선을 다할 방침"이라고 말했다.전남경찰청과 서해해경청은 두 경찰관이 기소된만큼 직위해제 등 후속 조처에 나설 것으로 보인다.