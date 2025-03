초등학교 4학년 제자가 낸 경제 책

큰사진보기 ▲강준서의 책 ⓒ 정미란 관련사진보기

"돈을 많이 벌고 싶어요!!"(I want to make much money)초등 1학년, 아직 아기 같은 얼굴의 준서는 똘망한 표정의 눈 웃음이 가득한 어린이였다. 영어학원 초등 클래스에 등록하고 몇 달쯤 되어 나와 수업을 하던 날 "What do you want to do in your future?"( 미래에 어떤 일을 하고 싶니? )라는 질문에 망설임 없이 이렇게 답을 했었다. 그리고 올해 4학년이 된 준서는 자신이 말했던 답의 중간 결과를 세상에 내놓았다. 바로 책 <17억 모아 펜트하우스 리무진 살래요> 이야기다.내가 준서를 만난 지 3년째였던 지난해 어느 날이었다. 우연히 출간한 나의 첫 책을 학부모님들께 선물한 며칠 후 준서는 파일에 모은 자신의 글들을 내게 보여주며 말했다."선생님 저도 이 글들로 책을 내고 싶어요."두툼한 파일 속 백여 장의 A4용지에는 깨알 같은 글과 그림이 수많은 도표와 숫자들과 함께 빼곡히 담겨있었다. 갑작스러운 그의 제안에 놀라며 내가 물었다." 와~ 이렇게 많은 글들을 써서 모았단 말이야? 어떤 내용이야?""경제에 관한 글들이에요. 어떻게 돈을 모아야 하는지 평소 제 생활에 대한 이야기도 있어요."환한 얼굴의 준서는 자랑스러운 표정으로 대답했다. 나는 평소 알고 지내던 출판사 대표에게 이 내용을 의뢰했고 준서 엄마와 연결해주었다. 그리고 바쁜 일과로 잊고 있었다. 해를 넘긴 지난 달 준서는 내 방 문을 두드리며 쑥스러운 듯 자신의 책을 내밀었다. 귀여운 캐릭터들이 가득한 책 커버를 보며 내가 말했다."이야! 우리 Jess가 드디어 작가님이 되었네~~"말없이 활짝 웃는 제자의 미소가 내 맘에 봄 햇살처럼 번지며 화사한 행복을 주는 것 같았다. 다음 날 수업 시간에 준서의 출간 소식을 다시 확인하자 그는 신이 나서 설명했다."예스 24와 여러 사이트에서 제 책이 100위 중 16위에 올랐고 그 책으로 돈도 모으고 있어요!""우와!! 그랬구나!!"한껏 들뜬 준서의 말에 내가 맞장구를 치자 어린 제자는 쉴 새 없이 자신의 생각을 이어갔다."이제 돈이 더 모아지면 가족들과 상의해서 가족들을 위한 돈과 그린피스를 위한 돈 그리고 환경 보호를 위한 돈을 나누어 사용할 거예요. 그리고 계속 돈을 모아 목표한 것들을 이루고 싶어요!"" 그래? 참 좋은 생각이야! 준서는 그린피스가 어떤 단체인지 알고 있어?"내 질문에 그는 일초의 망설임도 없이 줄줄 대답했다."세계 바다 오염을 막고 환경을 보호하는 사람들이 활동하는 단체예요. 쓰레기들로 오염된 바다랑 많은 곳들을 청소하며 환경을 깨끗하게 하는 사람들이 함께 일해요. 그래서 저는 그 단체를 위해 돈을 기부할 거예요."마침 그날 영어 수업의 주제가 'dream'이었고 나는 수업에서 자신이 하고 싶은 일과 꿈에 대한 차이를 설명했다. 돈을 많이 벌겠다는 삶의 목적과 인생의 꿈은 다를 수도 있다고 말하며 이룰 수 있는 꿈들을 설명하자 준서가 대답했다."선생님 저는 환경부 장관이 되어서 우리나라의 환경오염에 대한 문제들을 해결하고 싶어요."'어떻게'라는 내 질문에 '썩지 않는 플라스틱 개발부터 쓰레기 분리수거 해결 문제와 AI의 적용 등' 꿈 많은 4학년 소년의 다양한 생각들이 꼬리에 꼬리를 물며 이어졌다. 뿌듯하기 그지없는 시간이었다.준서의 책은 가족들을 소개하는 귀요미 캐릭터 소개와 <돈 절약법 습득하기>의 프롤로그로 시작되고 있다. 총 6장으로 이루어진 이 경제서는 '슬기로운 경제생활'을 정의하며 '돈 버는 방법'과 이에 따른' 주식투자'와 '돈 절약법 습득'에 자신의 '주식 성공기'까지 서술하고 있다. 마지막 장인 6장은 <대망의 장>이란 거창한 부제와 함께 세금, 불로소득, 금융소득, 지급 준비율, 유통 등 일반인들에게도 쉽지 않은 경제 용어들을 쉽게 이해할 수 있도록 풀이했다.4학년 초딩의 <알기 쉬운 경제 사전>이 부록처럼 따라온다. 그 뒤에는 선물 같은 특별 페이지로 질문과 답변이 이어지며 자신이 <추천하는 책>을 소개하는 친절함도 잊지 않고 있다. 시작 페이지부터 독자들의 마음을 따뜻하게 하는 귀요미 캐릭터들의 만화 컷이 마지막을 장식하며 에필로그로 마무리를 한다.