우주청, '우주망원경 스피어엑스' 발사 성공

큰사진보기 ▲SPHEREx in OrbitSPHEREx는 분광학이라는 기술을 사용하여 102개의 적외선 파장으로 하늘 전체를 이미지화함으로써 수백만 개의 은하와 별의 구성과 거리에 대한 정보를 수집한다. 이 지도를 통해 과학자들은 빅뱅 후 1초 동안 무슨 일이 일어났는지, 은하가 어떻게 형성되고 진화했는지, 우리 은하의 행성계에서 물의 기원을 연구하게 된다. ⓒ NASA 관련사진보기

'우주망원경 스피어엑스(SPHEREx : Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, and Ices Explorer)'가 12일(아래 한국시각) 성공적으로 우주 궤도에 성공적으로 안착, 임무 수행에 들어갔다.우주항공청(청장 윤영빈, 아래 우주청)은 이날 오후 "한국천문연구원(원장 박장현)과 나사(NASA) 등이 공동 개발한 우주망원경 스피어엑스가 12일 낮 12시 10분경(현지시각은 11일 오후 8시 10분경) 미국 캘리포니아주 밴덴버그 우주군 기지에서 성공적으로 발사됐다"면서 이같이 밝혔다.우주청에 따르면, 스피어엑스는 스페이스X의 팰컨9(Falcon9) 발사체에 탑재돼 발사됐으며, 낮 12시 52분경 발사체에서 분리돼 고도 약 650km 태양동기궤도에 도달했다. 이어 오후 1시 30분경 나사의 근우주 네트워크(Near Space Network)인 노르웨이의 스발바르 제도 지상국 센터(Svalbard Ground Station)와 교신에 성공했다.우주청은 "스피어엑스는 발사 후 약 37일간 초기 운영 단계에 돌입해 검교정을 포함한 망원경에 대한 모든 시험 가동을 수행한다"면서 "정밀하게 우주망원경의 자세를 제어하며, 자체 복사 냉각시스템을 통해 영하 210도 이하의 망원경 운영 온도를 확보한다"고 설명했다.이후 스피어엑스는 망원경의 광학 및 분광 성능을 시험하는 작업도 진행하는데, 이 기간 동안에는 첫 시험 관측(First Light)도 수행할 예정이다.우주청은 "초기 운영 단계를 마친 후 스피어엑스는 약 25개월간 관측 임무를 수행할 예정"이라며 "지구 극궤도를 98분 주기로 하루 14.5바퀴 공전하며 우주를 600회 이상 촬영한다"고 부연했다.스피어엑스의 임무 운영 및 관제는 나사의 고다드 우주비행센터(NASA Goddard Space Flight Center)와 제트추진연구소(NASA JPL)에서 총괄한다. 또 극지역 근처에 위치한 나사의 근우주 네트워크인 남극의 트롤(Troll), 알래스카의 페어뱅크스(Fairbanks), 칠레의 푼타 아레나스(Punta Arenas), 노르웨이의 스발바르 제도(Svalbard) 지상국과 통신한다.정웅섭 천문연 책임연구원(한국 측 연구책임자)은 "스피어엑스가 성공적으로 임무를 수행하면, 적외선 3차원 우주 지도와 전천 분광 목록을 통해 우주의 생성과 진화를 이해하는 데 중요한 단서를 제공한다"면서 "우리나라뿐만이 아니라 전 세계 천문학자들이 이를 활용해 다양한 천체들에 대한 연구를 수행할 수 있을 것"이라고 기대감을 전했다.윤영빈 우주항공청장도 "스피어엑스 우주망원경의 성공적인 발사는 인류가 함께 풀어나가야 할 중요한 과제인 우주 초기의 빛 탐색과 은하의 형성 과정에 있어 중대한 진전을 의미한다"며 "이는 한국의 우주과학 분야 위상이 한층 높아졌음을 보여준다"고 강조했다.