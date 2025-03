6.15안산본부, 한미연합군사훈련 중단 촉구

큰사진보기 ▲한미연합군사훈련 중단 촉구 기자회견 ⓒ 6.15안산본부 관련사진보기

10일(월) 오전 11시 안산시청 앞에서 6.15안산본부를 비롯한 안산 시민들이 '한미연합 군사훈련 프리덤쉴드' 중단을 촉구하는 기자회견을 진행하였다.6.15 안산본부는 6일(목) 공군 전투기 2대가 한미연합전쟁연습 '프리덤쉴드(Freedom Shield)' 훈련과 연계한 연합합동화력 실사격 훈련 도중에 민간 지역에 폭탄 8발을 투하해 주민과 군인 등 수십 명이 중·경상을 입고 주택과 차량이 파손되는 초유의 사고가 발생했는데도 연례훈련이라는 이름으로 대규모 한미연합전쟁연습을 강행하는 한미 당국을 강하게 비판하였다.이들은 "통상적인 훈련, 정기적인 훈련이라는 명분으로 진행하는 한미연합 전쟁연습이 실상은 시민들의 생명과 안전에 큰 위협이 되고 있다는 것이 드러난 만큼, 한미연합 전쟁연습은 반드시 중단되어야 한다"고 말하였다.윤기종 6.15안산본부 고문은 규탄 발언을 통해 "미국 대통령 도널드 트럼프는 '한국은 현금 인출기(Money Machine)'라고 우리를 자극하고 '어린 시절 아버지와 같이 임대료 100달러를 받는 것보다 한국에서 10억 달러 받아 내는 게 훨씬 쉽다'라고 우리를 조롱했다"고 말하며 "심지어 트럼프는 '한국은 우리의 승인 없이는 아무것도 할 수 없다(They do nothing without our approval)'라고 마치 한국이 미국의 속국인 것처럼 떠들어 댔다. 트럼프의 망발에 한국 내에서 누구 하나 제대로 된 항의조차 없었다"고 강조하며 "탈미가 없다면 자주도 없고, 자주가 없다면 평화도 통일도 없다"고 힘주어 말하였다.백이현 민주노총 금속노조 현대위아 안산지회 지회장은 "한미연합 군사훈련은 북을 겨냥한 전쟁 연습을 넘어 중국까지 겨냥하는 훈련으로 한반도에 군사적 긴장이 더욱 높아질 수 밖에 없다"고 말하였다. 미국의 대중국 전략에 편승하는 것은 동북아 지역의 군사적 긴장을 높이는 어리석은 행위라며 "평화를 위협하는 전쟁연습을 당장 중단하라"고 촉구하였다.이들은 마지막으로 기자회견문을 통해 "국민들은 '빛의 혁명'을 일으키며 우리 사회의 민주주의와 생명과 안전, 인권과 존엄, 자주와 평화 등 우리가 함께 만들어 갈 새로운 세상을 꿈꾸고 이야기하고 있다"며 "향후 우리 사회가 가야할 세계는 대결과 반목, 군사주의와 전쟁의 시대와 결별하고 생명과 평화, 인간의 존엄이 제 1의 가치가 되는 사회이다"라고 말하며 "우리 사회의 자주와 평화, 생명과 안전을 위해 이제는 한미연합 전쟁연습을 중단하자"고 외치며 '프리덤쉴드' 중단을 다시금 촉구하였다.기자회견문 전문생명과 평화 위협하는 한미연합전쟁연습 '프리덤쉴드' 당장 중단하라!지난 3월 6일(목) 오전, 공군 전투기 2대가 한미연합전쟁연습 '프리덤쉴드(Freedom Shield)' 훈련과 연계한 연합합동화력 실사격 훈련 도중에 민간지역에 폭탄 8발을 투하해 주민과 군인 등 수 십 명이 중·경상을 입고 주택과 차량이 파손되는 초유의 사고가 발생했다.이번 피해 장소는 경기도 포천으로 해당 지역에 군부대 초소와 성당이 있고 인가 밀집지역이며, 수백 미터 내에 초등학교가 있었던 점 등 더 큰 참사로 이어질 수도 있었던 아찔한 상황이었다. 또, 포천은 남북의 접경지역으로 사격장이 군사분계선 인접 지역이라는 것을 고려하면 사격장에서 벗어난 포탄이 휴전선 너머 북한 지역에 투하되었다면 전쟁으로 비화될 수도 있었던 긴박한 상황이었다.이번 오폭 사건 당시, 평일 오전의 평범한 일상을 살아가는 인근 주민들은 전쟁의 개시로 인식할 만큼의 엄청난 공포를 경험하였다. 더욱이 접경지역 주민들은 대북전단 살포, 대북 확성기 재개 등 대북 적대 정책들로 인해 한반도에 긴장이 고조되는 순간들이 연일 이어지며 일상의 불안과 공포가 심화되고 있는 상황에서 이번 오폭사고까지 발생해 불안이 고조되고 있다.이런 혼란스런 상황임에도 한미 당국은 연례훈련을 명목으로 대규모 한미연합전쟁연습은 강행하겠다고 밝혔다.3월 10일부터 21일까지 진행되는 이번 훈련은 예년보다 더 큰 규모로 진행될 것이고 여단급 한미연합 합동 통합화력 훈련을 기존 10회에서 16회로 대폭 늘릴 예정이며, 우주분야의 연합훈련이 신설, 진행될 예정이라 밝혔다. 미국의 전략자산(군사기지나 방위산업 시설 등 전쟁 수행에 큰 영향을 미치는 목표를 타격하는 무기체계)이 전개될 것이고 미 핵잠수함은 이미 부산에 입항해 있는 상황이다. 이번 훈련은 북한의 지휘부를 제거하고 한반도 전역을 점령하는 공격적 계획을 담아 대규모 무력시위를 하겠다는 의사를 밝힌 것과 다름없다.현재 대한민국은 국정운영의 책임자이고 군통수권자인 대통령이 불법 계엄, 내란혐의로 구속되고 탄핵 심판 중인 국정 공백 상태이다. 또 내란을 준비하는 과정에서 전쟁을 유도하고 기획하려 했던 수많은 의혹들이 해결되지 않은 상황이다. 이런 불안정한 상황인데도 한미 당국이 보란 듯이 대규모 군사훈련을 강행하며 민간인 희생이라는 재난 상황을 맞이한 것이다.그동안 평화를 염원하는 수많은 사람들이 한반도에 군사적 긴장과 갈등을 높이는 대규모 전쟁연습 중단을 촉구하였다. 접경지역 주민들은 주민들의 생명과 안전을 위협하는 군사 훈련과 적대 정책을 중단할 것을 호소하였다.이제 결단이 필요한 순간이다. 통상적인 훈련, 정기적인 훈련이라는 명분으로 한해 200일이 넘게 진행되었던 한미연합 전쟁연습이 실상은 시민들의 생명과 안전을 위협하는 큰 위협이 되고 있다는 것이 드러난 만큼, 한미연합 전쟁연습은 반드시 중단되어야 한다.국민들은 이번 불법 내란 세력에 맞서 '빛의 혁명'을 일으키며 우리 사회의 민주주의와 생명과 안전, 인권과 존엄, 자주와 평화 등 우리가 함께 만들어 갈 새로운 세상을 꿈꾸고 이야기하고 있다. 향후 우리 사회가 가야할 세계는 대결과 반목, 군사주의와 전쟁의 시대와 결별하고 생명과 평화, 인간의 존엄이 제1의 가치가 되는 사회이다. 우리 사회의 자주와 평화, 생명과 안전을 위해 이제는 한미연합 전쟁연습 중단을 실현하자. 당면하여 '프리덤쉴드' 중단을 촉구한다.자주와 평화의 새 세상을 꿈꾸며, 다시 한 번 요구한다!- 생명과 평화를 위협하는 한미연합전쟁연습을 당장 중단하라!- 한반도 자주와 평화를 위협하는 한미군사동맹 중단하라!- 한반도에 군사적 긴장을 고조시키고 국민들의 생명과 재산에 큰 피해를 입힌한미당국은 즉각 사과하고 철저한 진상규명과 처벌, 재발방지대책 마련하라!2025년 3월 10일6.15안산본부 및 기자회견 참가자 일동