노동하는 성소수자의 정신건강 연구, 우리의 일터를 더 건강하게

"지인 중에 성소수자가 있으신가요?"

큰사진보기 ▲▲성소수자가 오롯이 자신으로 존재할 수 있는 일터는 그 일터의 모두에게 숨쉬기 나은 일터가 된다. ⓒ wrtn.ai 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글의 필자는 젠더와노동건강권센터 회원이자 직업환경의학과 전공의인 양문영님입니다. 이 기사는 한국노동안전보건연구소의 노동안전보건 월간지 <일터>에도 게재됩니다.

나는 이 질문을 주변 사람들에게 던지는 상상을 한다. 대다수는 "없다"라고 말할 것이다. 해외의 친구가 그런 말을 했었다. 다들 서로의 가족 중에, 혹은 친구 중에 성소수자가 있을 것을 아니까 혐오 발언을 드러내놓고 하긴 어렵다고. 그 전제가 큰 차이 같았다.정확한 추산은 어렵지만, 우리나라도 인구의 약 5%가 성소수자라고 알려져 있다. 20명이 모이면 그중 한두 명은 성소수자라는 뜻이다. 그러니 20명 이상이 있는 집단에서 성소수자가 없는 것처럼 보인다면, 그 집단이 성소수자가 커밍아웃하기에 안전한 공간이 아니라고 할 수 있다. 실제로 26개국 1만 8515명을 대상으로 이루어진 2024년 설문조사[1]에서, 한국에서 주변에 동성애자가 있는 경우는 9%, 양성애자가 있는 경우는 7%, 트랜스젠더가 있는 경우는 2%로 응답했다. 각각의 질문에 대해 전체 국가의 평균 수치는 48%, 27%, 12%로 한국의 결과는 평균에 훨씬 못 미친다.나를 감추고 분리하는 것. 내가 나이기 때문에 현대 사회에서 사람들 대부분에게 꼭 필요한 노동에 진입할 수 없다는 것. 굉장히 제한적인 일자리들만 주어진다는 것. 성소수자 노동권 활동 단체인 퀴어노동법률지원네크워크(퀴어동네)[2]의 문제 의식은 '성소수자인 나'와 '노동자로서의 나'를 분리할 수 없다는 데 있다[3].사회에 섞여 들어가기 위해 늘 무진 애를 써야 하고, 거기에서 소진되고 있다는 감각. 퀴어동네의 성소수자 당사자 및 앨라이인 노무사 활동가들의 상담은 성소수자로서 겪는 차별에 국한되어 있지 않다. 그러나 노동 상담에 나타나는 사람들은 극소수다. 일터에서 겪는 어려움들, 임금 문제, 고용형태의 문제, 노동시간의 문제들은 성소수자라는 정체성과 멀어 보이지만, 모두 한 사람과 그 주변 조건을 이루고 있으므로 완전히 떼어놓고 생각하긴 어렵다. 정체성 때문에 특정 회사 입사 지원을 고민하고, 아웃팅에 대한 염려로 직장 내 괴롭힘에 대한 상담마저 주저하게 되는 식이다. 그럴 때 이렇게 든든한 아군들이 있으니, 퀴어동네의 문을 두드려 이야기라도 편하게 터놓을 수 있으면 좋겠다.성소수자들이 자신으로 오롯이 존재하기 어려운 일터는 성별 이분법과 이성애 주의[4]가 만연한 일터인 경우가 많다. 마치 그 공간에 깊게 뿌리내리고 있는 독소 같다. 독소는 특정 사람에게만 영향을 끼치지 않고, 그 공간 전체에 영향을 미친다. 거꾸로 독소가 사라지면, 그 일터의 모두가 숨쉬기 나아진다.<성소수자 노동자 노동 실태 및 정신건강 연구>[5]라는 이름으로, 성소수자 노동자의 정신과 건강을 갉아먹는 환경에 대해 한노보연의 젠더와노동건강권센터(젠더센터), 퀴어동네가 공동 작업을 했다. 연구에서 만난 여러 일터의 성별 이분법과 이성애주의는 성소수자만 짓누르지도 않았고, 비단 그것만 문제인 것도 아니었다. 성별 이분법이 강력한 집단이 그에만 무딜 리 없다. 지나치게 수직적이고, 언어폭력에 무감하며, 성차별적이고, 노동하는 사람을 소모품으로 보는 요소들도 흔히 찾아볼 수 있었다.연구는 현실을 좀 더 '객관적'이라고 느껴지도록 번역하는 과정 같다. 설문을 숫자로 풀고, 면접에서 나눈 이야기들을 엮었다. 차갑고 딱딱한 텍스트로 번역된 것들 뒤에 있는 삶들이 엄청나게 무거울 때가 있다. 물론 즐겁고 명랑한 이야기도 있었다. 삶의 어떤 순간들에 숨통이 트이는 느낌이 있었다고 전달해 준 연구 참여자들의 명랑함과 건강함. 그런 이야기도 함께 전달하고자 준비하고 있다.몇 가지 결과만 소개하면, 우리 설문에서 우울 증상은 24.6%였다. 연령별 차이가 있으므로 연령을 보정한 값으로는, 일반 인구 집단(국민건강영양조사, 근로환경조사)에 비하여 우울 증상 4.3배, 자살 사고 3.6배, 자살 시도 4.5배, 수면장애 3.2배였다. 굉장히 높지만 2017년의 성소수자 건강 불평등 연구[6]에 비하여 다소 낮은 수치이다. 우리 설문 대상은 "노동자"로 한정되어 있으므로, 노동하는 인구는 일반인구 집단에 비해 건강하다는 건강노동자 효과가 반영되었을 가능성이 있다.다만 언어폭력, 성희롱, 신체적 폭력 등 직장 내 폭력을 경험한 빈도는 근로환경조사와 비교하였을 때 항목별로 4배에서 수십 배에 달했다. 폭력 이외에도, 일-생활 밸런스에 대한 질문에서 일반인구집단에 비해 "일하지 않을 때도 일을 계속 걱정"하는 비율이 약 4배였다. 성소수자는 직장 내에서 혹여나 아웃팅이 발생하더라도 나를 함부로 자르지 못하도록 성과에 매달려 더 일에 몰두하는 경향이 있다. 고용불안정의 비율도 일반인구 집단에 비해 높았고, 정체성과 관련해서 직장에 지원하는 것을 포기했던 경험은 트랜스젠더의 경우 61%에 달했다.면접에서는 숫자 이면의 구체적인 삶을 최대한 담고자 했다. 어떤 요인이 성소수자의 정신건강에 긍정적, 부정적 영향을 주는지, 더 건강한 일터를 위해 어떤 것들이 필요할지. 일터에의 진입, 이탈에 정체성은 어떻게 영향을 미치고 있는지, 성소수자 노동자들은 어떤 미래를 계획하는지, 노동조합은 어떤 역할을 하는지. 함께 연구한 동료들과 머리를 맞대고 글로 눌러썼다. 곧 완성될 보고서를 들고 많은 사람과 만나서 이야기를 나누고 듣고 싶다. 우리 젠더센터가 출범하고 첫 연구 사업이라는 점에서도 뜻깊다. 이 연구가 성소수자에게, 모두에게 더 나은 일터가 되는 데 보탬이 되길 바라본다.각주[1] Ipsos, LGBT+ Pride 2024 report[2] 퀴어노동법률지원네트워크(퀴어동네) : 퀴어노동자의 권리를 위해 활동하는 노무사 및 법률활동가들의 모임. https://queerdong.net/[3] 퀴어동네의 1년, 매일노동뉴스, 2023.7.18.,https://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=216273[4] 이성애만이 옳다고 여기는 태도. 이성애적이지 않은 행동이나 정체성 등을 부정하며 모욕하고 낙인찍는다. 전통적인 성역할의 강화와도 연결된다. "이성애주의", Copyright (C)한국성적소수자문화인권센터, <한국성적소수자사전> (본문 요약 인용)[5] 한국노동안전보건연구소(한노보연), 퀴어노동법률지원네트워크(퀴동) 후원으로 한노보연 젠더센터와 퀴어동네 활동가들이 2024년 공동연구를 진행했다. 곧 보고서가 출간되고 발표회가 있을 예정이다.[6] Yi H, Lee H, Park J, Choi B, Kim SS. Health disparities between lesbian, gay, and bisexual adults and the general population in South Korea: Rainbow Connection Project I. Epidemiol Health. 2017 Oct 19;39:e2017046.