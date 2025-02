화성 매향리 습지, 기아 블루카본 프로젝트에 대한 3가지 우려

큰사진보기 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

염습지 복원은 생물다양성 보전뿐만 아니라 어업, 기후변화 완화(특히 '블루카본' 증가 포함)에도 중요한 기여를 할 수 있습니다. 따라서 전 세계적으로 염습지 복원 사례가 많으며, 이러한 프로젝트의 설계 및 실행을 뒷받침하는 방대한 과학적 연구가 존재합니다.저는 조류 보호 연구자로서, 화성 매향리 습지보호지역에서 도요·물떼새에 대한 연구를 수행하였으며(Moores et al. 2022), 도요·물떼새의 휴식지 요구 조건에 대한 연구에도 기여해왔습니다(Jackson et al. xx). 이러한 관점에서 '화성 매향리 습지보호지역 내 기아-블루카본 협력사업'에 대해 다음 세 가지 주요 우려를 제기합니다.1. 'hard engineering' 구조물이 조간대 갯벌 건강에 미치는 영향2. 공사 기간 및 공사 이후, 도요·물떼새가 의존하는 지역에서 휴식과 채식을 하는 조류에 미치는 영향3. 습지보호지역 내에서 이러한 공사가 허용될 경우, 다른 보호지역에도 미칠 수 있는 잠재적 영향제가 미국이나 유럽에서 본 염습지 복원 사례 중에서는, 개방된 조간대 갯벌을 가로질러 벽을 건설하거나, 국가적으로 보호된 조간대 갯벌에서 중장비를 운행하거나, 다수의 작업자가 갯벌에 구조물을 박아 넣는 방식은 없었습니다.일반적으로 관찰된 사례(그리고 보편적인 실천 사례)는 신중한 변화를 도입하는 방식으로, 잘 훈련된 전문가팀의 직접적인 감독하에 이루어졌습니다. 이러한 팀들은 학술적으로 검토된 문헌에서 확인된 검증된 염습지 복원 방법을 사용합니다.예를 들면,- 기존 제방을 제거하거나 일부를 개방하여 조석 흐름을 복원하는 방식- 국지적인 퇴적물 추가- 침식을 줄이고 퇴적을 증가시키기 위해 자연 소재, 목재, 또는 지오텍스타일(Geotextile)로 만든 소규모 인공 장벽을 활용하는 방식이 있습니다.하지만 조간대 갯벌을 가로지르는 방조제(해안벽) 건설은 실험적인 '경질 엔지니어링' 접근 방식처럼 보입니다. 다른 지역에서 대형 차량이 갯벌 위를 운행할 경우, 퇴적물이 압축되어 갯벌 내 무척추동물 종들에게 피해를 주었으며, 벽을 추가하면 국지적으로 침식 및 퇴적 패턴이 변화하고, 집중호우 시 벽의 육지 쪽에서 염분 농도가 변하는 현상이 관찰되었습니다.그렇다면, 현재 화성 매향리 습지보호지역에서 진행 중인 접근 방식이 검증된 사례를 기반으로 한 것인지에 대한 과학적 증거가 있습니까? 또한 조간대 갯벌 건강에 대한 부정적 영향을 어떻게 방지할 것입니까?현재 공사가 진행 중인 지역은 대한민국에서 도요·물떼새가 '사리 때(대조기)'뿐만 아니라 '조금 때(소조기)' 및 조수위 7m 이하에서도 휴식을 취하는 가장 중요한 지역 중 하나입니다. 이 지역은 여러 람사르등재 기준을 충족하며, 특정 날짜에는 2만 마리 이상의 도요·물떼새가 집결하기도 하고, 국제적으로 멸종위기종이 1% 이상의 개체수로 규칙적으로 이용하는 장소이기도 합니다(Moores et al. 2022).물이 빠지면 광활한 조간대 갯벌이 드러나 조류들이 넓은 지역에 분산되어 채식할 수 있지만, 만조 시에는 땅이 드러난 작은 지역으로 조류가 몰려 포식자에게 취약해집니다. 일부 종(예: 뒷부리도요Terek Sandpiper)은 제방 등에서 휴식하기도 하지만, 대다수 조간대 갯벌 의존 조류는 (1) 물속이나 물가에서 서서 휴식(예: 국제적 멸종위기 EN등급 알락꼬리마도요Far Eastern Curlew), (2) 완만한 진흙 또는 모래 지형에서 휴식(예: 국제적 멸종위기 EN등급 붉은어깨도요Great Knot), (3) 만조에도 침수되지 않는 건조하고 높은 조간대 갯벌 지역을 선호(예: 국제적 멸종위기 VU등급 왕눈물떼새Siberian Plover)합니다.거의 모든 도요·물떼새는 만조 시 하늘을 볼 수 있는 개방적인 시야를 필요로 하므로, 밀집된 식생이 있는 지역을 기피합니다. 따라서 현재 건설 중인 방조제(유속감소시설)와 식생매트 구조물은 조류의 휴식지에서 '사각지대'를 다수 생성할 것이며, 그 결과 이 지역을 더 이상 휴식지로 이용할 수 없게 만들 가능성이 큽니다.이러한 변화는 많은 조류들이 조금 때에도 화성(간척)호로 이동해 휴식하도록 강제할 것입니다. 매번 만조 때 조간대 갯벌에서 화성호까지 이동하는 것은 조류의 에너지 소비를 증가시키며, 특히 장거리 이동 중인 개체들에게는 생존에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 화성호는 종종 수위가 너무 높아 도요·물떼새가 휴식하기 어렵습니다.이 '블루카본' 프로젝트가 도요·물떼새 휴식지에 미칠 영향을 평가하기 위한 연구가 수행되었습니까? 또한 조류의 추가적인 에너지 소비를 줄이기 위한 어떤 대책을 마련할 것입니까?습지보호지역은 법적으로 지정된 습지를 장기적으로(영구적으로) 보호하기 위해 존재합니다. 그러나 현재 화성 매향리 습지보호지역에서 이와 같은 공사가 허가되었다는 것은, 대한민국 내 다른 보호된 조간대 갯벌 또한 유사한 개발 프로젝트의 대상으로 지정될 수 있음을 의미합니다.이러한 개발이 누적될 경우, 생물다양성과 습지를 체험하는 사람들에게 미치는 영향은 엄청나게 크고 부정적일 가능성이 높습니다. 국제적으로 중요한 조간대 갯벌의 뛰어난 (보편적) 가치를 보전하는 것이 아니라, 경질 엔지니어링을 통해 모든 지역을 인간이 필요할 때마다 통제할 수 있다는 잘못된 신호를 줄 위험이 있습니다.따라서, 이 프로젝트의 즉각적인 중단과 재검토를 요청합니다. 또한, 도요·물떼새 및 기타 조간대 갯벌 의존 조류 종들에게 이 지역의 국제적인 중요성을 유지할 수 있도록 대책을 마련해야 합니다.