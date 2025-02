90개 미국 단체, 트럼프에게 한반도 전쟁 위협 중단 촉구

큰사진보기 ▲노둣돌의 3월 1일 집회 포스터한미합동전쟁훈련 반대 집회가 뉴욕 맨해튼 함마슐드광장에서 열린다 ⓒ 노둣돌 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

한반도의 평화를 위한 미국 내 연대가 확산되고 있다. 미국의 90개 시민 단체, 노동조합, 대중 조직, 그리고 정당들은 트럼프 행정부가 한국에서 예정된 한미 연합훈련인 '프리덤 실드(Freedom Shield) 25' 군사 연습을 즉각 취소하고, 향후 모든 전쟁 위협을 중단할 것을 강력히 촉구했다.이들 단체는 트럼프 정부에 보내는 공동 성명에서 "트럼프 행정부가 '프리덤 실드 25' 군사 연습 및 한국에서의 모든 미래 군사 훈련을 취소할 것을 촉구"했다. 또한, 한국의 대중조직, 노동조합, 시민사회 단체, 그리고 정당들과의 연대를 표명하며, 이들이 윤석열 정부의 반민주적 행태에 맞서 싸우고 있음을 강조했다.매년 3월, 한미 양국 군대는 대규모 군사 훈련인 '프리덤 실드'를 진행한다. 이 훈련은 북의 점령을 시뮬레이션하는 작전뿐만 아니라, 대량살상무기(WMD) 사용을 포함한 핵전쟁 시나리오까지 포함하고 있어 한반도 내 긴장을 극도로 고조시킨다. 올해 '프리덤 실드 25'는 3월 10일부터 19일까지 진행될 예정이며, 총 17차례의 합동 화력 훈련이 포함될 계획이다. 이는 작년보다 7차례 증가한 수치로, 현재 한반도의 군사적 긴장을 더욱 격화시키고 있다.트럼프 대통령은 북과의 대화 재개 의지를 여러 차례 표명했음에도 불구하고, 그의 행정부는 여전히 '프리덤 실드'와 같은 군사적 도발을 지속하고 있다. 이에 대해 반전 단체들은 "트럼프 행정부의 '힘을 통한 평화'는 사실상 군사적 위협을 통한 지배 전략에 불과하다"고 비판하며, 미국이 한반도 민중의 주권과 평화를 존중할 것을 촉구했다.미국은 1945년 한반도를 강제적으로 분단한 이후, 수십 년간 한반도 내에서 군사적 개입을 지속해 왔다. 1950년부터 1953년까지 벌어진 한국전쟁 동안 미군은 63만5천 톤 이상의 폭탄과 3만2천 톤 이상의 네이팜탄을 투하하며, 최소 300만 명의 목숨을 앗아갔다. 이러한 역사적 맥락에서 '프리덤 실드'와 같은 군사 훈련은 단순한 방어 훈련이 아닌, 한반도 내 전쟁 위험을 상시화하는 공격적 행위로 평가받고 있다.현재 한국 시민들은 윤석열 대통령의 민주주의 파괴 시도를 저지하기 위해 적극적으로 나서고 있다. 윤석열 정부는 미국의 전폭적인 지원 아래 반북·반중 정책을 강화하며, 한미일(JAKUS) 삼각 안보 협력을 심화시켰다. 이에 대해 미국의 반전 단체들은 "한반도 민중에 대한 미국의 적대 행위를 종식시키기 위한 요구의 일환으로, 신냉전의 종식과 한미일(JAKUS) 삼각 안보 협력의 해체를 촉구 한반도를 신냉전의 전장으로 만드는 미국의 역할을 중단할 것을 촉구"했다.미국의 노동계급은 주택 문제, 의료비 상승, 실업, 인플레이션, 노동권 부재, 기후 위기, 인종차별, 성차별 등 다양한 사회적 위기에 직면해 있다. 이러한 문제는 군사주의로 해결될 수 없으며, 오히려 미국의 막대한 전쟁 예산이 민중의 복지와 권리를 보장하는 데 사용되어야 한다는 목소리가 커지고 있다.이들 단체는 "미국의 노동자들은 한국과 전 세계의 노동자들과 마찬가지로 평화롭고 존엄한 삶을 원한다"며, "우리는 한국과 전 세계 민중과의 연대를 통해 미국의 전쟁 기계를 멈추기 위해 노력할 것"이라고 다짐했다.이번 성명에 서명한 90개 단체에는 동포 2세대가 주축인 노둣돌(Nodutdol), 코드핑크(CODEPINK), 평화를 위한 흑인연대(Black Alliance for Peace), 앤써연(ANSWER Coalition NYC) 등이 포함되어 있으며, 이들은 한반도 내 전쟁 위협을 종식시키고 지속적인 평화 구축을 위해 계속해서 목소리를 높일 예정이다.3월 1일에는 노둣돌 주축으로 한미합동전쟁훈련 반대 연대 시위가 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 뉴욕에서 현지시간 3월 1일(토) 오후 1시에 열릴 예정이다. 장소는 다음과 같다. 로스앤젤레스 (윌셔 블러바드& 버몬트 애비뉴 교차지점), 샌프란시스코 (SF 위안부 기람비 앞. 651 California St. SF), 뉴욕 (더그 함마슐드광장 2nd Ave. & E. 47th St.)연대 단체는 다음과 같다.NodutdolAccess Your MovementAll-African People's Revolutionary PartyAmerican Party of LaborANSWER Coalition NYCAnti-Displacement NYCBAYAN Southern CaliforniaBAYAN USABlack Alliance for PeaceBronx Anti-WarChanning and Popai Liem Education FoundationChicago Anti-War CommitteeChicano Liberation CommitteeChina-US Solidarity NetworkCODEPINKColorado Springs People's Coalition"Comfort Women" Justice CoalitionCommunity Liberation ProgramsDenver Anti-War ActionDiaspora Pa'lante CollectiveDissentersFriends of Socialist ChinaFriends of Swazi FreedomFRSO OaklandGABRIELA Los AngelesHaiti Action CommitteeHampton Institute, Indianapolis Liberation CenterHarriet Tubman Center for Social JusticeHealthcare Workers for Palestine Bay AreaILPS USInternational Action CenterInternational Jewish Anti-Zionist Network (IJAN)International Manifesto GroupIPMSDLJews Against White SupremacyJtown Action & SolidarityKeep BeyondKorea Peace Committee PhiladelphiaKorea Peace Now PhiladelphiaKorea Policy InstituteKorean American Labor Solidarity Struggle AssociationKorean American Support Association for PrisonersKorean Americans for the Progressive Party of Korea (KAPP) 진보당연대 재미위원회Koreans 4 Decolonization at Reed CollegeKoreans 4 Decolonization at the University of PennsylvaniaKoreans 4 Decolonization at UCLALiyang NetworkMalaya Movement Los AngelesMalaya New YorkMassachusetts Peace ActionMidnight Books/Peace and Freedom PartyMilwaukee Anti-war CommitteeNew York Committee for Sovereign Peaceful Reunification of Korea (CSPRK)Nikkei ResistersNo Cold WarNYC Workers for PalestinePalaverPalestinian Feminist CollectivePeace ActionPeace Action New York StatePeace Treaty Now (PTN) 한반도 평화를 위한 해외동포연대People's City CouncilPeoples Power AssemblyQiao CollectiveResist US-Led War MovementRobinson S.P.A.C.E.San Jose Against WarSchoarie Peace MakersSeattle Evergreen CoalitionSông2SeaStanford & SCUStanford Students for Justice in PalestineStruggle-La Lucha for SocialismStudents for a democratic society at UICTech Workers CoalitionThe People's forumThe Queer Palestinian Empowerment NetworkUnited National Antiwar Coalition (UNAC)Veterans For Peace-Chapter 113-HawaiiVeterans For Peace/Chapter 021 (Northern NJ)WILPF, Greater Philadelphia BranchWorkers Voice Socialist Movement (Louisiana)Workers World PartyWorld BEYOND War