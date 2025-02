한·미, '한반도 비핵화' 대신 '북한 비핵화' 쓰기로

큰사진보기 ▲조현동 주미대사가 2월 26일(현지시간) 미국 워싱턴DC 한국문화원에서 특파원단과 간담회를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

외교부는 한·미 양국 정부가 '한반도 비핵화'라는 말 대신 '북한 비핵화'라는 표현을 쓰기로 합의했다고 밝혔다. 그동안 남북, 북한-미국 사이 합의문에는 '한반도 비핵화'를 써왔는데, 굳이 용어를 바꾸는 이유에 대한 의문이 제기되고 있다.여러 매체의 보도에 따르면, 조현동 주미대사는 미국 동부시각으로 26일 워싱턴DC 한국문화원에서 열린 특파원 간담회에서 "과거 미국 행정부에서는 두 표현이 혼용된 사례가 있었지만, 트럼프 행정부 출범 뒤 미국과 협의를 거쳐 일관되게 '북한 비핵화'라는 용어를 일관되게 사용하기로 했다"고 말했다.이재웅 외교부 대변인도 27일 브리핑에서 "불법적으로 핵무기를 개발하고 있는 것은 북한"이라며 "'북한 비핵화'와 '한반도 비핵화' 모두 북한의 비핵화를 의미하며 북한 비핵화는 이러한 북한의 의무 위반과 이행 필요성을 명확히 하는 표현"이라고 설명했다.그는 이어 "유엔 안보리 결의상 포함된 문구도 '북한이 모든 핵 프로그램을 완전하고 검증 가능하며 불가역적으로 포기하여야 한다'라고 기술되어 있다"며 "이와 유사한 취지로 트럼프 행정부 인사도 한반도에서 핵무기를 보유하고 있는 것은 북한뿐이며, 북한의 완전한 비핵화 표현은 미 행정부가 추구해 온 목표를 명확하게 반영하는 것이라고 언급한 바 있다"고 설명했다. '북한 비핵화'는 최근 있었던 한·미·일 외교장관 공동성명과 미·일 정상 공동성명 등에도 쓰였다.북한 비핵화는 북한에게 '핵을 갖지 말라'라는 말이고, 한반도 비핵화는 '남북 모두 핵을 갖지 말자'라는 얘기다. 1991년 11월 노태우 대통령이 주한미군 전술 핵 철수 및 한국의 비핵화를 선언하면서 이에 상응하는 조치를 북한에 촉구했고, 같은 해 12월 남북은 제5차 남북고위급회담에서 '한반도 비핵화 공동선언'에 서명했다. 남북이 모두 '우리 모두 핵을 갖지 말자'라고 합의했던 셈이다.비록 북한이 이후에 핵과 미사일을 개발해 공동선언을 위반한 것은 명백하지만, 북한도 이미 합의했기에 '한반도 비핵화', 북한말로는 '조선반도 비핵화'라는 말이 북한을 비핵화 협상으로 끌어내는 데에 당위론적으로 작용하는 측면도 있다.보수 진보할 것 없이 역대 정부는 북한 비핵화가 아니라 한반도 비핵화를 사용해왔다. 미국의 외교·안보 당국자들은 '한반도 비핵화'(Denuclearization of Korean Peninsula)와 '북한 비핵화'(Denuclearization of North Korea, Denuclearization of DPRK)를 혼용해왔다. 하지만 북한과 미국의 2018년 6월 북·미 싱가포르 정상회담 합의문은 북한 비핵화가 아니라 한반도 비핵화로 명시돼 있다.정부는 통일부가 발간한 '2023 통일백서'에서 '북한 비핵화'라는 표현을 사용했는데, 외교부가 미국에 요청해 '북한 비핵화'로 용어를 통일한 것도 이와 같은 맥락으로 보인다.하지만 그동안 남북과 미국이 고수해왔던 한반도 비핵화라는 말을 바꾼 것은 단순히 명칭 바꾸기에 그치지 않고 남북 간 혹은 미북 간 대화의 걸림돌로 작용할 수 있다. 대화 테이블이 차려져도 북한 당국자들이 한반도 비핵화를 북한 비핵화로 바꾼 '저의'부터 따지고 들 수 있기 때문이다.교체한 북한 비핵화라는 용어가 얼마나 오래 통용되면서 한반도 비핵화를 대체할 수 있을지는 불투명하다 . 윤석열 대통령이 파면되고 대통령선거가 치러질 가능성이 있는 시점에, 꼭 필요한 사정이 있는 것도 아닌데 굳이 오래 통용된 용어를 바꿀 이유가 있는지 지적이 나오는 배경이다.