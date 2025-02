'제로 칼로리' 음료, 정말 괜찮을까?

복수면허의사(의사+한의사). 한국의사한의사 복수면허자협회 학술이사. 올바른 의학정보의 전달을 위해 항상 고민하고 있습니다. 의학과 한의학을 아우르는 통합의학적 관점에서 다양한 건강 정보를 전달해 드리겠습니다. [기자말]

큰사진보기 ▲국제암연구소(IARC)는 지난 2023년 7월 인간 발암성에 대한 "제한된 증거"를 인용하여 아스파탐을 인간에게 발암성이 있을 가능성이 있는 것으로 분류했고(IARC 그룹 2B) 식품첨가물 합동전문가위원회(JECFA)는 허용 일일 섭취량을 체중 1kg당 40mg으로 다시 결정했습니다. ⓒ 국제암연구소(IARC) 관련사진보기

국제암연구소(IARC) 등급 기준 등급 설명 예시 1군(Group 1) 인간에게 발암성이 확실한 물질 담배, 석면, 알코올, 햇빛(자외선), 가공육(햄, 소시지) 2A군 (Group 2A) 인간에게 발암성이 있을 가능성이 높은 물질 (강한 증거 존재) 적색 육류(소고기, 돼지고기 등), 매우 뜨거운 음료(65℃ 이상) 2B군 (Group 2B) 인간에게 발암 가능성이 있는 물질 (제한적 증거) 아스파탐, 절임채소(Pickled vegetables), 일부 농약, 배기가스 3군 (Group 3) 인간에게 발암성이 있는지 판단할 수 없는 물질 카페인, 플라스틱 용기 일부 성분 등

큰사진보기 ▲2B군에 속했던 커피는 추가 연구 결과를 바탕으로 더 이상 발암 가능성이 없는 것으로 재평가 되었으며, 아스파탐 역시 향후 연구에 따라 재분류될 가능성이 있습니다. ⓒ stocksnap.io 관련사진보기

점심을 먹고 난 후, 시원한 제로 콜라 한 캔을 찾는 사람이 많습니다. 설탕 대신인공감미료가 들어 있어 칼로리는 0에 가깝지만, 단맛은 그대로 느낄 수 있기 때문이죠. 하지만 최근 연구 결과를 보면, 이것이 과연 건강에도 좋은 선택인지 다시 한 번 고민해봐야 할 것 같습니다.지난 19일, 국제학술지 <세포 대사(Cell Metabolism)>에 발표된 연구에서 인공감미료인 아스파탐을 장기간 섭취한 실험쥐가 동맥경화 증상을 보인 것으로 나타났습니다. 연구팀은 아스파탐이 인슐린 분비를 촉진해 혈관 염증을 증가시키고, 결국 심혈관 질환 위험을 높일 가능성이 있다고 분석했습니다.사실 인공감미료인 아스파탐 논란은 어제 오늘의 이야기가 아닙니다. 2023년 세계보건기구(WHO) 산하 국제암연구소(IARC)는 아스파탐을 '인간에게 발암 가능성이 있는 물질(2B군)'로 지정했습니다. 이 발표 이후, 아스파탐의 안전성에 대한 논란이 더욱 뜨겁게 달아올랐습니다.그렇다면, 아스파탐은 정말로 위험한 물질일까요? 그리고 2B군 발암물질이란 정확히 무엇을 의미할까요?국제암연구소는 화학물질, 식품 성분, 환경적 요인 등이 암을 유발할 가능성이 있는지를 평가하여 4개 등급으로 분류합니다.과거에는 커피도 2B군 발암물질로 분류되었으나, 2016년 이후 국제암연구소가 이를 발암물질 목록에서 제외했습니다. 연구가 진행되면서 커피와 암 발생 간의 직접적인 연관성이 없다는 점이 밝혀졌기 때문입니다. 이는 국제암연구소가 더 많은 연구 결과를 검토한 후 내린 결론으로, 커피가 특정한 조건에서 건강에 미칠 긍정적인 영향을 고려한 것입니다.즉, 2B군 발암물질에 속한다고 해서 반드시 암을 유발하는 것은 아닙니다. 이는 단순히 "어떤 연구에서 암과 연관성이 제기된 적이 있다"는 의미일 뿐이며, 강력한 과학적 증거가 부족한 경우에 포함될 수 있습니다. 2B군에는 아스파탐뿐만 아니라 절임 채소, 일부 농약, 배기가스 등이 포함되어 있으며, 이는 특정 연구에서 위험성이 제기된 바 있으나, 인간에게 미치는 영향이 명확하게 입증되지 않은 경우가 많습니다.또한, 국제암연구소의 분류는 위험성(Hazard)을 평가하는 것이지, 실제 인체에 미치는 위험(Risk)을 직접 평가하는 것은 아닙니다. 즉, 특정 물질이 2B군으로 분류되었다고 해서 일반적인 섭취나 노출 수준에서 반드시 암을 유발한다는 것은 아니라는 점을 이해해야 합니다. 예를 들어, 2B군에 속했던 커피는 추가 연구 결과를 바탕으로 더 이상 발암 가능성이 없는 것으로 재평가 되었으며, 아스파탐 역시 향후 연구에 따라 얼마든지 재분류될 가능성이 있습니다.아스파탐이 2B군 발암물질로 지정된 이유는 일부 연구에서 아스파탐을 다량 섭취한 동물에서 특정 암 발생이 증가했다는 결과가 있었기 때문입니다.2000년대 초반, 한 연구에서 아스파탐을 먹인 실험쥐에서 혈액암의 발병률이 높아졌다는 결과가 나왔습니다. 이후 몇몇 연구에서도 인공감미료를 많이 섭취한 사람들이 그렇지 않은 사람들보다 암 발생 위험이 높았다는 보고가 이어졌습니다.그러나 인간을 대상으로 한 연구에서는 아직 확실한 인과관계가 밝혀지지 않았습니다. 일부 연구에서는 아스파탐이 특정 조건에서 발암 가능성을 높일 수 있다고 보지만, 세계보건기구 산하 국제식품첨가물 전문가위원회(JECFA)와 미국 FDA, 유럽식품안전청(EFSA) 등 세계 주요 보건 기구들은 현재 권장량 내에서 아스파탐을 섭취하는 것은 안전하다는 입장을 유지하고 있습니다.결국, 아스파탐이 발암 위험을 증가시키는지 여부는 여전히 논란이 있지만, 현재까지는 안전하다는 평가가 유지되고 있는 상태입니다. 다만, 지나치게 많은 양을 장기간 섭취하는 것은 피하는 것이 좋다는 것이 전문가들의 공통된 의견이었습니다.이런 와중에 최근 발표된 연구에서는 아스파탐이 심장 건강에도 영향을 미칠 수 있다는 가능성이 제기됐습니다. 이 연구 결과는 아스파탐이 단순히 설탕 대체 감미료일 뿐만 아니라, 우리 몸에서 예상보다 더 복잡한 생리적 반응을 유발할 수 있다는 점을 시사합니다.이번에 발표된 스웨덴 카롤린스카 연구팀의 연구 결과는 비록 동물 연구지만, 심혈관 질환과의 관련성을 의심하는 연구가 발표된 사례가 이번이 처음이 아니라는 점에서 주목할 만 합니다.지난 2022년 영국의학저널(British Medical Journal)에 발표된 연구에서는 인공 감미료를 많이 섭취한 사람들이 뇌졸중 위험이 18% 높았다는 결과가 보고됐습니다. 또 다른 연구에서는 인공 감미료를 정기적으로 섭취하는 사람들이 그렇지 않은 사람들보다 고혈압, 비만, 인슐린 저항성과 같은 대사 질환 발병 위험이 더 높았다고 밝혔습니다.더불어, 2023년 발표된 연구에서는 인공 감미료가 장내 미생물 균형에도 영향을 미칠 가능성이 있다고 지적되었습니다. 장내 미생물은 신진대사 조절에 중요한 역할을 하며, 일부 연구에서는 인공 감미료가 특정 유익균의 감소를 초래할 수 있다고 보고하고 있습니다. 이는 장내 환경이 바뀌면서 대사 질환, 면역 기능 저하, 만성 염증 반응을 유발할 가능성이 있다는 점을 시사합니다.이 같은 연구 결과들이 의미하는 바는 무엇일까요? 전문가들은 인공 감미료가 단순히 칼로리를 줄이는 역할만 하는 것이 아니라, 장기적으로 체내 대사에 영향을 줄 수 있다고 경고합니다. 아스파탐이 포함된 제로 칼로리 음료나 다이어트 식품을 섭취할 경우, 단기적으로는 혈당을 급격히 올리지 않더라도, 장기적으로는 인슐린 반응을 왜곡할 가능성이 있다는 것입니다.그러나 이러한 연구 결과만으로 아스파탐이 심장병을 유발한다고 단정할 수는 없습니다. 대부분의 연구는 관찰 연구이므로, 인과관계를 명확하게 증명하지 못합니다. 즉, 아스파탐을 섭취하는 사람들의 생활 습관이나 다른 식습관 요소가 질환 발생에 영향을 미쳤을 가능성이 있기 때문입니다.스웨덴 카롤린스카 연구팀의 발표도 동맥경화 유전자 변이 생쥐를 사용했으며, 고지방 식이와 결합된 조건에서 실험이 진행되어 일반 인구군에 적용하기에는 추가 검증이 필요하다는 비판을 피해갈 수 없습니다.또한, 인공 감미료의 심혈관 건강에 미치는 영향을 확인하기 위한 장기적인 연구가 필요합니다. 현재 까지의 연구들은 비교적 짧은 기간 동안 진행되었으며, 특정 인구 집단에서만 실험이 이루어졌기 때문에 더욱 광범위한 연구가 필요하다는 것이 전문가들의 의견입니다. 연구자들은 장기간 섭취한 경우 혈관 건강에 미치는 영향을 추적하고, 다른 환경적 요인들과의 관계를 분석하는 대규모 임상 연구가 필요하다고 말합니다. 하지만 분명한 사실은, 단순히 칼로리를 줄이기 위해 선택했던 감미료가 우리 몸에서 예상보다 더 다양한 영향을 미칠 수 있다는 점에서 추가적인 연구가 필요하다는 것입니다.이와 같이 여러 상반된 연구 결과를 볼 때, 단순히 설탕을 피하기 위해 무작정 아스파탐과 같은 인공 감미료로 대체하는 것은 정답이 아닐 수 있습니다. 건강을 생각한다면, 가공된 단맛보다는 천연 식품을 통한 건강한 식습관을 갖추는 것이 더욱 중요합니다. 예를 들어, 신선한 과일에서 자연적인 당분을 섭취하는 것이 가공 감미료를 사용하는 것보다 훨씬 더 건강한 선택이 될 수 있습니다. 또한, 인공 감미료 섭취가 건강에 미치는 장기적인 영향을 최소화하기 위해 다양한 감미료를 교대로 사용하는 것도 고려해볼 만한 방법입니다.더불어, 단맛에 대한 의존도를 줄이는 것이 건강을 위한 근본적인 전략이 될 수 있습니다. 전문가들은 단맛을 적게 섭취하는 습관을 기르면 점차 단맛에 대한 욕구가 줄어들어 설탕이나 인공 감미료의 필요성이 감소할 수 있다고 말합니다. 즉, 단맛이 강한 음료나 가공식품에 의존하기보다는 물, 허브티, 무가당 음료 등으로 건강한 대안을 찾는 것이 바람직합니다.전세계 학계에서 연구가 계속 진행 중인 만큼, 우리는 새로운 연구 결과를 주의 깊게 살펴보면서, 적절한 섭취 균형을 유지하는 것이 가장 좋은 선택일 것입니다. 다이어트를 위한 선택이 건강을 해치지 않도록, 식품 성분을 꼼꼼히 확인하는 습관을 가지는 것도 필요합니다.1. IARC (2023). Monographs on the Identification of Carcinogenic Hazards to Humans. World Health Organization (WHO), International Agency for Research on Cancer (IARC).2. WHO/JECFA (2023). Evaluation of Aspartame. Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA).3. World Health Organization (WHO). (2023) Guideline: Use of non-sugar sweeteners. Geneva: WHO4. European Food Safety Authority (EFSA). (2013) EFSA explains the safety of Aspartame – Scientific opinion on aspartame.5. Debras C. et al. (2022). Artificial sweeteners and risk of cardiovascular diseases: results from the prospective NutriNet-Santé cohort. BMJ.6. Chazelas E. et al. (2022). Artificial sweeteners and cancer risk: results from the NutriNet-Santé cohort study. PLoS Medicine.7. Azad MB, et al. (2017) Nonnutritive sweeteners and cardiometabolic health: a systematic review and meta-analysis of RCTs and prospective cohort studies. CMAJ.