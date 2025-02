경상국립대 우주항공대학-캐나다한인과학기술자협회 교류 협약

큰사진보기 ▲경상국립대 우주항공대학-캐나다한인과학기술자협회 국제교류 협약 체결 ⓒ 경상국립대 관련사진보기

경상국립대학교 우주항공대학(학장 허기봉)은 19일 오후 가좌캠퍼스 항공우주산학협력관 4층 회의실에서 캐나다한인과학기술자협회(AKCSE)와 국제 공동 교류 연구 협력 협약(MOU)을 체결했다.이번 협약 체결은 경상국립대의 글로컬대학 사업의 일환으로, 미래 우주항공산업 핵심 인재 양성에 양 기관이 협력하기 위해 마련됐다.경상국립대 우주항공대학과 AKCSE는 이번 협약으로 ▲연구자 및 학생 교류 프로그램 운영 ▲온오프라인 공동 교육 프로그램 개발 및 운영 ▲미래 우주항공 분야 공동 연구개발 프로젝트 협력 추진 ▲인프라 공동 활용 ▲학술대회 및 워크숍 공동 개최를 통한 최신 연구 성과 공유 등 협력 사업을 진행할 예정이다.이날 협약식 이후에는 캐나다 요크(York)대학 라손드 공과대학(The Lassonde School of Engineering) 손건호 교수가 '요크대학교의 우주과학 및 공학 연구 및 발전(Research and Advancements in Space Science and Engineering at York University)이라는 주제로 특강을 진행해 양 기관 간의 공동 연구 협력을 증진하는 계기를 마련했다.