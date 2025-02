은행은 늘 안전한가? 아니라고 비판하는 사람이 있다

큰사진보기 ▲부채로 만든 세상은행 개혁과 금융의 제자리 찾기 ⓒ 신보성 관련사진보기

사람들은 은행의 존재를 절대시한다. 경제에 피를 공급하는 금융의 심장으로서 은행은 대체 불가능하다는 믿음이 있는 듯 보인다. 대마불사(too big to fail). 은행이 망하면 경제에 미치는 파장이 지대하므로, 국가(중앙은행)가 개입해 어떻게든 위기를 막아야 한다고 생각한다.책 <부채로 만든 세상> 필자는 이 믿음이 그릇된 신화라고 말한다. 은행은 태생적 결함을 안고 있는 실패한 제도인데, 인위적으로 특권을 부여해 수많은 부작용과 모순을 낳고 있다고 주장한다. 부채 과잉, 만성적 저성장, 자산시장 거품, 부의 양극화, 기후 위기의 진원지가 바로 은행이라는 설명이다.이 주장을 뒷받침하기 위해 고대부터 현대에 이르기까지 은행이 걸어온 궤적을 추적한다. 부분준비은행이 어떻게 탄생하게 되었는지, 대장장이가 세상의 중심에 서게 된 이유가 무엇인지, 예금과 결제, 대출과 신용이 어떤 원리로 작동되는지를 예리하게 파헤친다.책 안으로 들어가 보자.저자에 따르면 은행의 역사는 위기로 점철되어 있다. 고대 그리스와 로마 시대에도 은행은 주기적으로 파산했다. 14∼16세기 남부유럽, 17∼19세기 영국, 18∼19세기 미국, 1930년 대공황에 이르기까지 수많은 은행이 대출 확대에 따른 부실화와 지급 불능으로 문을 닫았다.왜 이런 일이 일어났는가.은행이 고객이 맡긴 돈(=예금)을 타인에게 무단으로 제공(=대출)했기 때문이다. 은행가들은 사람들이 맡긴 돈 전부를 보관하지 않아도 된다는 것을 알았고 따라서 일부만을 남기고 나머지를 대출해도 문제가 되지 않는다는 사실을 깨달았다.현대 은행 시스템의 핵심이라 할 수 있는 지급준비제도(fractional reserve system)가 탄생하게 된 배경이다. 돈벌이에 눈이 먼 은행들은 저축으로 유입된 돈을 대출하는 것이 아니라 거꾸로 움직이기 시작한다. 대출이 독립변수, 저축(=예금)이 종속변수로 변하면서 선후가 뒤바뀌는 일이 일어난다.총생산(GDP)을 넘어서는 초과 대출, 즉 신용팽창(credit boom) 현상이다. 신용팽창은 필연적으로 거품을 낳는다. 총생산을 넘어선 대출은 자산시장으로 스며들게 되고, 거품이 꺼지는 순간 은행 위기와 경제 마비로 이어진다. 필자는 은행 위기가 발발하기 이전 예외 없이 큰 폭의 대출 증가가 있었다는 점을 상기시킨다.은행 위기가 반복되자 정부는 개혁에 나선다. 하지만 영국, 미국 등 금융 선진국들은 은행 제도를 바꾸는 대신 구하는 쪽을 택한다. 부분준비제도의 불가피성을 인정하고 은행클럽의 우두머리(=중앙은행)를 만들어 최종대부자(lender of last resort) 역할을 맡기기로 한 것이다.은행 위기 시 유동성을 무제한으로 공급하는 역할을 하는 중앙은행의 탄생으로 은행은 천군만마를 얻는다. 현대 은행제도에서 중앙은행은 없어서는 안 되는 존재다. 미국의 연방준비은행(FRB)을 포함, 각국의 중앙은행은 은행들의 든든한 후견인(backer) 역할을 자임한다.여기가 끝이 아니다. 은행이 망할 때마다 수많은 예금자가 손해를 입는다. 예금자들의 등쌀에 못 이긴 정부는 손실을 보상할 대책 마련에 착수한다. 은행들이 보험료를 내 기금을 마련하고, 은행이 파산하면 이 기금에서 손실금을 지급하는 예금보험(deposit insurance) 제도가 그렇게 만들어진다.어떤 위기가 닥쳐도 뒷배 역할을 해줄 중앙은행, 손실 배상을 책임질 예금보험이라는 안전망을 얻게 된 은행은 두려울 게 없다. 한 가지 걸림돌만 없앤다면 무한대의 대출을 감행할 수 있다. 은행업의 자유로운 활동을 저해하는 각종 규제를 풀어버리고 자본시장으로 진출하는 것이다.은행의 적극적인 로비 활동에 힘입어 미국에서 규제 완화 조치가 단행된다. 마지막 빗장이 열린 것이다. 은행의 증권업 겸업이 허용되자 대형 은행들이 앞다투어 증권 업무에 뛰어들고 이 모델은 전 세계로 이식된다. 자산이나 부채를 유동화하여 유가증권으로 판매하는 증권화(securitization) 경쟁이 시작된 것이다.기초 자산이 무엇인지 알 수 없는 증권들이 예쁜 포장지에 담겨 대량으로 유포된다. 내용물이 쓰레기(junk)임이 밝혀지면서 금융 시장이 무너지고, 곧이어 부동산 가격 폭락이 이어지면서 마치 도미노처럼 전 세계에 거대한 쓰나미가 덮친다. 모두가 아는 2008년 금융 위기가 이 배경이었다.이 위기는 중앙은행, 예금보험이라는 튼튼한 뒷배를 가진 은행들이 자초한 머니 게임의 끝판왕이라 할 수 있다. 손실을 책임져줄 후견인이 버티고 있는데, 무엇이 두렵단 말인가. 이 참사를 일으킨 주범들은 어떻게 되었을까. 얼마 지나지 않아 부활했다. '이익의 사유화, 손실의 사회화'가 이루어진 것이다.부채 의존 경제(debt-dependent economy).필자가 지칭하는 오늘날의 경제상(像)이다. 총생산(GDP)을 넘어서는 과잉 대출이 만성화되어 있고, 금융이 실물에 복속하는 것이 아니라 거꾸로 금융 부문이 실물 경제를 지배하는 형국이라는 뜻이다. 그 중앙에, 은행이 똬리를 틀고 있다고 말한다.이 구조를 어떻게 바꿀 수 있을까? 필자는 완전한 자유시장 경제를 지향하는 오스트리아학파의 경제이론을 충실히 따르며 몇 가지 처방전을 제시한다. 부분준비제를 폐지해 100% 준비자산 보유제로 바꾸고, 은행의 불법적인 특권을 없애고, 통화와 신용을 분리하는 구조 개혁을 단행하자는 것이다.통화 공급은 ①정부가 독점해 운영하고, ②통화 보관기관은 순수한 의미의 보관(=예금)만 담당하고, ③신용 중개기관은 대출 업무만을 수행하고, ④자본시장은 증권의 발행과 유통, 운용만 하면 된다는 것이다. 이 그림이 현실화하면 은행들은 모두 박물관에 들어가게 된다.파격적인 주장처럼 들릴지 모르지만, '정부가 통화와 신용에 인위적으로 개입하는 행위 자체가 경기 변동을 일으키는 진짜 원인'이라고 주창한 미제스(Mises) 등 오스트리아 학파의 이론적 틀과 해법을 준용하고 있다는 점에서, 획기적인 발상은 아니다. 물론 주류 경제학자들은 쌍심지를 켜고 반대하겠지만 말이다.이 책은 은행의 변천 과정을 서술하면서도 그 흐름 안에 어떤 원리가 작동되고 있는지를 쉽고 간명한 언어로 설명해 주고 있다. 오랜 시간 탐구하고 정리한 흔적이 곳곳에 배어 있다. 경제와 금융을 해석하는 관점에 동의하지 않는다 하더라도, 일독(一讀)할 가치가 충분하다고 여겨진다.한국적 맥락에서 볼 때, 은행들이 정부의 과보호 속에 천문학적인 돈을 벌어들이고 있음은 자명한 사실이다. 정부는 경제가 어려울 때마다 빚 늘리기 정책을 일관되게 펼치고 있으며, 공적 보증기관을 통해 은행 손실을 원천적으로 막아주는 맏형 역할을 충실히 수행하고 있다.은행 위기가 닥치면 어김없이 공적 자금을 투입하고, 예금자 보호 장치를 통해 은행이 닥칠 수 있는 각종 위험을 막기 위한 노력을 아끼지 않는다. 대마불사에 대한 확고한 믿음, 금융이 망가지면 경제가 혼돈에 빠진다는 공포, 이른바 금융 마피아로 불리는 인적 카르텔의 끈끈한 결합이 빚어낸 결과물이다.금융이 실물을 압도하며 경제를 지배하는 질서는 어찌할 수 없는 흐름일까. 이 현상은 불가역적인 것일까. 해석의 다름, 해법의 차이는 있겠지만 이 질문을 앞에 놓고 진지한 고민과 성찰이 따라주어야 한다. 거대 권력이 된 금융 자본이 우리의 삶을 뒤흔들지 않도록 하려면 말이다.