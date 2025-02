국어사전 새로 쓰는 극우, 언어가 위험하다

최근 미국 미디어 학자와 연구자들은 2021년 1월 6일 의사당 침략 사건(Jan 6 U.S Capitol Attack) 이후 미디어와 언론에 대한 광범위한 실태와 연구 성과를 담은 <Media and January 6th>(Costley White, Khadijah; Kreiss, Daniel; McGregor, Shannon C.; Tromble, Rebekah, 2024)을 출판했습니다. 이 책은 숱한 미국 언론과 미디어가 이런 무도한 반헌정, 반민주적 사건에 어떠한 책임이 있는지 다양한 교훈적 사례를 제공하고 있습니다. 또한 1.6 의사당 침략 사태가 단순히 광분한 반란자들에 의한 일탈적 사건이 아니라 지속적으로 확대되어온 “정치운동의 연속”에서 발생했음을 생생히 증명하고 있습니다. 2025년 트럼프가 다시 백악관에 복귀하였듯 이 정치운동은 2021년 이후에도 지속되어 왔음을 추론할 수 있습니다. 이 글에서 제안한 저널리즘 10원칙의 아이디어와 몇 가지 구체적 내용은 이 책의 도움을 받았습니다. 우리는 이 책을 통해 민주주의 회복을 위한 저널리즘 실천의 교훈을 얻고 있지만, 안타깝게도 미국은 교훈을 실천하기에 늦었다고 생각합니다. 그렇기에 ‘내란 극복을 위한 저널리즘 10원칙’이 대한민국 민주주의 회복과 지속을 위해 매우 절박하게 채택되어야 한다고 믿습니다. [기자말]