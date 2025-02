소수의 손에 달린 다수의 운명

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 2025년 1월 20일 워싱턴 DC의 캐피털 원 아레나에서 열린 첫 퍼레이드에 도착해 손을 흔들고 있다. ⓒ 연합뉴스 = AFP 관련사진보기

지난 1월 20일 도널드 트럼프 미국 대통령의 취임식이 열렸다. 취임하기 전부터 하루 만에 러시아-우크라이나 전쟁을 끝낼 수 있다고 말했던 트럼프의 행보에 관심이 모아졌다. 적어도, 1월 23일 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF)에서 "우리는 비핵화를 할 수 있는지 알고 싶다(We'd like to see denuclearization)"고 언급하며 러시아 및 중국과 핵 군축 협상 가능성을 시사했다. 5년 안에 중국이 미국의 핵전력을 따라잡을 수 있다며 견제하기도 했다. 러시아 정부는 24일 미국과 조기에 핵 군축 회담을 진행할 준비가 돼 있다고 밝히며 이에 호응했지만, 군비 통제 체계 약화는 미국 탓으로 돌렸다. 중국은 협상의 전제조건으로 미국과 러시아가 핵보유량을 더 줄여야 한다고 촉구했다.핵확산금지조약(Nuclear Non Proliferation Treaty: NPT) 제6조에 따르면 조약 내 핵보유국은 "조속한 일자 내의 핵무기 경쟁 중지 및 핵 군비 축소를 위한 효과적 조치에 관한 교섭과 엄격하고 효과적인 국제적 통제 하의 일반적 및 완전한 군축에 관한 조약 체결을 위한 교섭을 성실히 추구"해야 한다. NPT가 발효되었던 1970년부터 핵 군축은 당연한 의무였는데, 핵보유국들은 가능성만 떠보며 책임 논쟁을 벌이고 있다. 자연스럽게 핵을 가지지 않은 국가들이 상호확증파괴에 기반한 공포의 균형에 볼모로 잡히는 상황은 지속된다. 이러한 상황은 소수의 핵보유국이 핵 없는 다수의 운명을 좌우하는 불평등한 국제 핵질서 구조를 그대로 드러낸다.한 국가의 행정부에서 핵무기 사용 결정을 내리는 체계를 보면, 소수 대(對) 다수 불평은 더욱 두드러진다. 미국에서 핵무기를 사용할 수 있는 단독 권한(sole authority)은 오직 대통령에게만 있다. 특히, 핵 선제 공격의 독점적인 권한에 대한 우려는 미국 내부에서도 제기되어 왔다. <뉴욕타임스>의 캐슬린 킹스버리 기자가 2024년 11월 530명의 미 의회 의원들에게 실시한 설문조사에 따르면, 핵 선제공격은 반드시 사전에 의회 승인을 받아야 한다고 응답한 의원들이 대다수였다.하지만 선제 타격을 포함한 대통령의 핵무기 공격 명령이 적법한 것으로 판단된다면, 현재 미국 법 체계에서는 이를 제지할 방법이 없다. 2021년 에드워드 마키 상원의원과 테드 리우 하원의원이 주도한 '대통령의 핵무기 선제 사용 제한 법안' 발의와 같이, 대통령의 핵무기 사용 권한을 제한하려는 입법적 시도가 꾸준히 이어지고 있는 이유이다.러시아 역시 유사한 대통령 독점 권한 구조를 가지고 있다. '러시아 연방의 핵 억지력에 관한 국가 정책의 기본 원칙'에 따르면, 대통령만이 핵무기 사용 결정을 내리는 유일한 권한을 가진다. 대통령은 항상 '체게트'라 불리는 핵 가방을 소지하고 있으며, 이는 러시아 전략 핵무기의 지휘·통제 네트워크와 연결되어 있다. 이를 통해 대통령의 발사 명령이 군 최고 지휘부인 총참모부로 전달된다. 다시 말해, 미국과 러시아 각국의 대통령 총 2명만이 전 세계 핵무기 보유량 90%에 달하는 핵무기 사용 권한을 갖는다는 얘기가 된다.인류의 운명이 소수의 선택에 달린 현실이 불평등하게 느껴지지 않는가? 이런 상황에서 핵보유국 간의 억제가 실패할 경우를 생각해보지 않을 수 없다. 일단, 핵억제가 작동하고 있음을 어떻게 증명할 수 있을까? 전쟁학 권위자 로렌스 프리드먼 (Lawrence Freedman) 교수의 말처럼, 억제는 아무 일이 일어나지 않을 때 성공한 것으로 간주되지만, 그 이유를 정확히 파악하기는 어렵다. 상대가 공격하지 않은 것이 우리의 경고 때문인지, 원래 그럴 의도가 없었는지, 마음을 바꾼 것인지 알기 어렵기 때문이다. 따라서 억제가 효과를 발휘했다고 확신하는 것은 쉽지 않다.게다가 억제 실패 시 그 대가가 너무나 크다. 핵무기폐기국제운동이 발표한 시나리오에 따르면, 억제가 실패하여 미국-러시아 간 핵전쟁이 발생할 시 개전 초기 몇 시간 안으로 9100만여 명의 사상자가 발생한다. 2020년 미국 국립과학원회보(PNAS)에 발표된 연구는 더 충격적이다. 미국 컬럼비아대와 럿거스대, 시카고대 및 포츠담 기후변화연구소 등이 참여한 논문에 따르면, 세계 핵무기 보유량의 1%에도 못 미치는 인도와 파키스탄이 핵무기 100개를 사용해 전쟁을 벌일 경우, 500만 톤의 검은 연기(검댕이)가 대기 상층부로 유입된다. 이로 인해 지구 기온은 섭씨 1.8도가 내려가게 되고 강수량은 8%가 줄어들며 일조량도 최소 5년 동안 감소하게 된다. 5년 차에는 옥수수와 밀의 가용성이 전 세계적으로 13% 감소하고, 71개국에서는 20% 이상 감소하여 식량 안보가 취약한 국가들을 포함한 총 13억 인구가 영향을 받을 것으로 예측되었다.핵전쟁이 일어나지 않았던 것은 억제가 작동해서가 아니라, 단지 우리가 운이 좋았기 때문일 수도 있다. 그럼에도 핵보유국들은 핵군축에 소극적인 태도를 보이며, 스스로가 NPT 질서의 정당성을 훼손하고 있다. 핵전쟁의 공포에서 해방되고, 핵보유국-비(非)핵보유국 불평등 구조를 깨기 위해서는 핵보유국의 군축 및 신뢰구축 노력이 다시금 강조되어야 한다. 그런 점에서 트럼프의 협상 언급은 긍정적 신호탄이 될 수 있지만, 구체적인 청사진 없이 수사에만 그친다면 기만에 불과할 것이다. 또한, 핵보유국의 노력만큼 중요한 것은 핵을 가지지 않은 국가들이 핵무기에 대한 맹신을 버리고 핵억제에 의존하지 않는 새로운 공동안보 매커니즘을 모색하는 노력일 것이다.