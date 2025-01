윤 대통령과 측근들의 엉터리 법적 주장

큰사진보기 ▲윤석열 대통령 측 윤갑근 변호사(가운데)가 8일 서울 서초구 한국컨퍼런스센터에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

지난해 12월 3일 윤석열 대통령의 느닷없는 계엄 선포 이후 정국 혼돈이 지속되는 과정 속에 '계엄 선포의 위헌·위법 여부', '내란죄 성립 여부', '윤석열 대통령 체포의 정당성 여부' 등에 관한 법적 주장이 여야 간에 첨예하게 대립되고 있어 이를 지켜보는 국민들이 매우 혼란스러워 하고 있다."똑같이 법을 공부했다는 사람들이 왜 이렇게 견해가 다른가? 결국 법이란 이현령비현령(耳懸鈴鼻懸鈴)인가?"라고 비판하는 사람들이 많다. 요즘 '법비(法匪)', '법꾸라지'라는 말도 나왔다. 법학을 공부한 사람들이 얼굴을 쳐들고 다니기가 부끄럽다.법을 공부한 사람이라고 해서 법적 쟁점 사안에 대한 의견이 필연적으로 일치될 수는 없다. 왜냐하면, 생각의 관점이 다르면 법적 결론도 다르게 나올 수 있기 때문이다. '생각은 자유다'라는 말도 있지 않은가. 더욱이 민주주의 국가에서 양심의 자유, 학문의 자유가 보장되는 터에 '생각의 차이'가 존중돼야 하는 것은 너무나 당연하다.아무리 '생각은 자유다'라고 하지만, 보편타당한 생각의 틀이 존중돼야 하는 것은 분명하다. 즉, 법을 만들고 해석·적용함에 있어서 지켜져야 할 기본사항이 있는 것이다. 말하자면, 자의적이어서는 안 되며 민주주의·법치주의 등에 대한 올바른 가치관·철학을 바탕으로 문리적·합리적·체계적 이해와 해석이 존중돼야 한다. 편견·아집·꼼수는 매우 위험하다.그런 측면에서 보면, 윤석열 대통령과 그 측근들이 내놓은 법적 주장에는 수긍하기 어려운 점들이 많다. 법학을 제대로 공부한 사람이 맞는지 심히 의심스럽다. 오죽하면 이준구 서울대 경제학부 명예교수가 윤 대통령이 수사기관의 체포영장 집행에 불응하는 것을 가리켜 "도대체 어느 나라에서 법을 공부했길래 검사생활을 오래 했다는 사람이 그런 무식한 발언을 감히 할 수 있는지 모르겠다"라고 개탄했겠는가.상식에서 크게 벗어난 어처구니없는 주장들을 펼치는 데 대해 강한 질타를 가한 것이다. 윤 대통령은 과거 오랫동안 검사직을 수행했고 검찰총장직까지 올랐었기 때문에 국민들은 그가 최고의 법률전문가인 것으로 인식하고 있지만 실상 그와 측근들의 주장은 법학계 주류에서 받아들여지지 않는 억지가 많다.판례와 학설(통설 또는 다수설)에 반하는 자의적 주장을 버젓이 내놓고 뻔뻔스럽게 국민을 오도하는 태도를 보이는 것을 보면 견강부회·아전인수 그 자체라고 볼 수 있다. 몇 가지만 예를 들어보자.첫째, 계엄 선포는 대통령의 '통치행위'이므로 사법심사의 대상이 될 수 없다는 주장은 타당하지 않다. 통치행위 개념은 "왕은 불법을 행할 수 없다(The king can do no wrong)"는 과거 절대왕정시대의 유물이다(국왕면책론). 설령 그 개념이 인정된다고 하더라도 모든 국가 권력의 행사는 헌법의 틀 안에서 이뤄져야 한다는 것이 법학계의 통설이다. 또한 과거 대법원 전원합의체 판결 취지를 보더라도 윤 대통령 측의 주장은 타당하지 않다(대법원 1997. 4. 17. 선고 96도3376 판결, 대법원 2010. 12. 16. 2010도5986 판결 등 참조).둘째, 내란죄 성립이 안 된다는 주장도 타당하지 않다. 위의 대법원 판결과 다수 학자들의 견해에 비추어 보면 내란죄가 성립된다고 보는 것이 타당하다.셋째, 탄핵소추 사유에서 '형법상 내란죄'를 빼는 것은 국회의 재의결이 필요하다는 주장도 타당하지 않다. 대다수의 헌법학자들이 "국회의 재의결이 필요하지 않다"라고 주장하는 것을 듣지 못하는가.넷째, 공수처는 내란죄 수사권이 없다는 주장, 서울서부지법에서 발부한 체포영장이 '영장 쇼핑'이어서 불법·무효라는 주장, 영장에 '형사소송법 제110조와 제111조 적용을 예외로 한다'고 기재한 것이 잘못이라는 주장도 타당하지 않다. 내란죄는 직권남용죄와 직접 관련성이 있어 공수처에 수사권이 있다는 주장이 법원에서 두 차례나 인정됐다. '영장 쇼핑' 주장도 법원에서 기각됐고, 형사소송법 특정 조문의 적용을 예외로 한다고 영장에 기재한 것도 법학계의 주류적 견해를 따른 것으로 보는 것이 타당하다.결국 윤 대통령은 법원이 정당하게 발부한 체포영장에 순순히 따르는 것만이 법치주의를 존중하는 것이라는 점을 인정하지 않으면 안 된다.