글쓰기가 취미인 12세 학생의 책, 오는 3월 출간

어머니가 충남 예산 출신인 염아린(12세) 양이 오는 3월 한국에서 작품집을 출간한다.아린 양은 예산여중을 졸업하고 호주로 유학을 떠난 조혜영씨의 딸이다. 현재 호주 아이언바크 리치 공립학교(Ironbark Ridge Public School) 6학년에 재학 중이다.아버지 염태진씨는 "아린이가 글쓰기에 재능이 있는 줄은 큰 대회에서 상을 타기 전까지 몰랐다. 그 나이 아이들이 다 그 정도 글을 쓰는가 보다 생각했을 뿐이다"고 말한다.아린 양이 처음 큰 대회에서 상을 탄 것은 2021년 학교 연설문대회에서 '인종차별 반대'에 관한 연설문을 썼을 때였다. 학교 대표 작품으로 선발돼 약 300개 학교의 작품들과 겨룬 결과였다. 그 뒤로 한 해에 3~4번씩은 문학 관련 상을 탔다.2022년에는 시드니 서부 전체 대회인 'Young Australian Writers and Arts Awards 2022 (올해의 어린 작가상)'에서 수상했다. 'OZ Kids(오즈 키즈)'라는 월간 잡지에 실린 글 중 그 해에 분야별로 작품을 선정해 수상하는 대회로 아린 양의 작품은 'one paw at a time(한 번에 한 발자국)'이라는 단편으로 오즈 키즈 11월호에 실렸다.아린 양은 "당시에 슬픈 일의 경험을 썼다. 길 잃은 고양이와 외로운 노인 두 개의 관점으로 쓰인 이야기인데, 삶의 의미를 찾지 못한 서로가 서로를 우연히 발견하고 가족이 되면서 새로운 삶의 희망을 찾는 내용이다"라며 "원했던 결말은 아닌데, 이 소설은 행복하게 이야기를 마치게 됐다. 행복한 결말을 좋아하는 편도 아니라서, 내 소설 중 특이한 결말 중 하나다"고 덧붙였다.이어 "행복한 결말을 좋아하지 않는 이유는 현실적인 것이 좋아서다. 이상적이고 마냥 행복한 것보다는 좀 씁쓸하더라도 현실적인 이야기를 좋아하는 편이다"고 말했다.어릴 때부터 아린 양에게 남다른 점이 보였을까?아버지 염씨는 "아린이는 샤워할 때도 책을 읽을 만큼 책을 자주 본다. 글자를 알기 전인 만 3세 때는 혼자 동화책을 봤고, 글자를 알고 나서 만 4세 때부터 좀 더 어려운 책들을 읽기 시작했다. 만 5세 때 '마틸다(로알드 달 작)'를 읽었고 만 6세 때는 해리포터 시리즈를 보기 시작했다. 읽을 수 있는 것들을 다 읽었고 청소년 권장도서들은 2~3학년 때 다 읽어서 더는 읽을 게 없게 됐다. 이제는 성인 소설을 보는데, 아직 12살이라 읽고 싶은 책이 있으면 내가 먼저 개괄적 내용을 보고 선별해서 읽게 해주고 있다. 아직은 너무 어둡고 우울한 내용이나 선정적인 내용 등 조심해야 할 부분들이 있기에 관여하고 있다"며 "나도 읽는 것을 좋아하기에 어릴 때부터 아린이가 그 모습을 보고 자연스럽게 받아들였나 싶기도 하다"고 설명했다.책을 고르는 기준에 대해 아린 양은 "일단 장편을 선호한다. 여성 관점도 좋아한다. 여성이 주인공이라든지, 여성 작가가 썼다든지 하면 더 끌린다"며 "나만의 책 선택 기준은 절대 책 소개를 보지 않는다는 점이다. 책 표지 등에 쓰여있는 책 소개나 추천 글들을 전혀 보지 않고, 책의 아무 페이지나 손이 가는 대로 펼쳤을 때, 두 페이지 이상 거부감 없이 술술 읽힌다면 그 책을 고른다"고 답했다.한국 작품의 경우에는 "영어로 번역된 책이 많지 않아 한국 작품은 거의 읽어보지 못했다"고 말했다.아린 양은 "글 안에서 질문을 많이 던지고 싶다. 갈등과 충돌에 관한 이야기들을 주로 쓰는데, 그 안에서 각자가 질문을 느끼고 생각해 보길 원하는 마음이 있다"며 "최근 작품을 예로 들어 설명하자면, 법 테두리 안에서 어디까지가 죄고 어디서부터는 죄가 아닌지에 대해 우리 사회적으로 가지고 있는 모호한 경계에 관해 이야기를 해보고 싶었다. '누군가를 죽이고자 하는 의도는 있었으나 실제로 죽이지는 않았고 그 의도와 상관없이 그 사람이 죽었다면, 그것에 관해서 책임을 물을 수 있는 것일까'라는 질문을 던지고 싶었다"라고 말했다.이어 "가장 최근 작품 중에 미출품 작으로 제목도 아직 정하지 못한 이야기가 있다. 장르로 치면 심리스릴러쯤 되겠다. 주인공 소녀가 죽고 그 죽음에 연관된 4명의 용의자가 각자의 관점으로 이야기를 풀어가는 이야기다. 이런 결말이 마음에 든다"고 부연했다.염씨는 "디지털 시대이기에 좋은 글들과 종이를 접할 기회가 사라지는 것이 안타깝다. 책과 글을 사랑하는 아린이가 쓴 책을 또래 아이들이 읽고, 책을 더 가까이할 수 있는 기회가 되면 좋겠다"고 바람을 전했다.아린 양의 외할아버지 조기덕(예산읍)씨는 "아린이 작품을 내 소셜미디어에 올린 것을 보고 한국 출판사에서 출간 제의를 해왔다. 누구에게나 기회가 있다는 것을 말해주고 싶다. 우리 예산군의 아이들에게 아린이의 이야기가 전해져서 더 많은 아이가 용기를 갖고 좋아하는 일을 열심히 하면 좋겠다"고 강조했다.한편, 위에 언급된 작품들을 포함한 아린 양의 작품들은 올해 3월 국내 출판사를 통해 영어와 한국어로 함께 만나볼 수 있다.