베를린에서도 윤석열의 체포 불응 규탄... "즉각 처벌하라"

*관련 기사

큰사진보기 ▲2025년 1월 4일 새해 윤석열 규탄 촛불집회 ⓒ 이승주 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주항공 비행기 참사 희생자를 추모하기 위해 헌화하는 베를린 시민들 ⓒ 이승주 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주항공 비행기 참사 희생자를 추모하기 위한 시민들의 헌화 ⓒ 이승주 관련사진보기

▲ 제주공항 비행가 참사 희생자 추모를 위한 내영혼바람되어 ⓒ 이승주 관련영상보기

"2024년 12월 29일 일요일, 제주항공 여객기가 무안공항에서 정상적으로 착륙하지 못하여 179명이 사망하고, 2명만이 구조되는 안타까운 참사가 발생했습니다.

우리는 제주항공 비행기 참사로 희생된 분들을 추모하고, 유가족 분들과 공동체의 아픔에 공감하며 깊은 위로와 애도를 하기 위해 이 자리를 마련했습니다.

우리는 충격적이고 비극적인 사건을 접할 때마다 이러한 안타까운 참사가 두 번 다시 일어나지 않길 바랐지만, 제주항공 비행기 참사를 목격하며 또 한 번 말로 형언할 수 없는 참담함과 아픔을 느낍니다. 그와 동시에 남의 일을 자기 일처럼 아파하고 고민하며 연대하는 공동체가 우리에게 아직 살아있다는 것을 확인했습니다.

우리는 모든 정치 사회적 갈등과 정파를 떠나 이러한 사고가 왜 일어났고 또 어떻게 재발 방지를 할 것인지를 심각히 고민해야 할 것입니다. 그것이 돌아가신 분들과 유가족분들에 대한 최소한의 예의라고 생각합니다.

삼가 고인의 명복을 빌며, 사랑하는 가족을 잃은 유가족 분들에게 깊은 조의를 표합니다.

2025년 1월 4일 베를린 추모제 참가자 일동"

큰사진보기 ▲윤석열규탄 베를린 촛불집회 ⓒ 이승주 관련사진보기

▲ 목진학님의 타는 목마름으로 ⓒ 이승주 관련영상보기

▣ 제보를 받습니다

오마이뉴스가 12.3 윤석열 내란사태와 관련한 제보를 받습니다. 내란 계획과 실행을 목격한 분들의 증언을 기다립니다.(https://omn.kr/jebo) 제보자의 신원은 철저히 보호되며, 제보 내용은 내란사태의 진실을 밝히는 데만 사용됩니다.

지난 4일 독일 시간 오후 3시, 독일 베를린 브란덴부르크 광장에서 약 100~120여 명이 참석한 가운데, 제주항공 비행기 참사 희생자를 추모하는 추모제와 윤석열 정권의 내란 행위를 규탄하는 촛불집회가 열렸다.영하 1도의 추운 날씨에도 불구하고 손난로와 커피 등을 기부한 시민들의 연대의 손길로 촛불은 더욱 밝게 빛났다. 이번 집회는 지난해 12월 3일 윤석열 대통령의 비상계엄 선포 이후 12월 5일, 12월 13일에 이어 열린 세 번째 촛불집회다. 집회를 주최한 시민들은 "촛불은 계속될 것"이라며 의지를 밝혔다.집회 시작 전, 제주항공 비행기 참사 희생자를 추모했다. 이날 참석자들은 긴 헌화 행렬을 이루며 희생자들을 애도하는 시간을 가졌다. 베를린 거주 성악가인 목진학 씨는 자원하여 <내 영혼 바람되어>를 부르며 희생자와 유가족들에게 진심 어린 위로를 전했다. 추모제를 준비한 베를린 시민은 추모사에서 "이 비극이 다시는 반복되지 않기를 바란다"라는 메시지와 함께, 사회적 안전망 강화를 위한 성찰의 필요성을 강조했다.추모사 전문은 아래와 같다.추모제가 종료된 후 촛불집회는 윤석열 정권의 내란 행위와 공수처가 시도했던 윤석열 대통령 체포영장 집행 실패를 규탄하는 자리로 이어졌다. 참가자들은 정의로운 사회를 만들기 위해 윤석열 대통령과 그의 관계자들의 내란 행위를 강하게 비판하며, 목소리를 높였다.이번 집회에서 시민들은 우리말 구호와 영어 구호를 함께 외쳤다."내란수괴 윤석열 체포하라", "불법 계엄 내란 동조 국민의힘도 공범이다", "What do we want? Arrestment!", "Yoon Out Out Out"특히 목진학씨가 부른 <타는 목마름으로>는 과거와 현재를 잇고 더 나은 미래를 바라는 세대를 아우른 집회의 상징적 순간이되었다. 과거 군부독재 시절, 민주화를 위해 싸웠던 한 집회 참가자는 이 노래를 들으며 "학생운동 당시 함께 불렀던 노래"라며 그 시절을 회상했다. 그는 "민주주의는 가만히 있는 것이 아니라 우리가 항상 지켜내야 한다는 것을 다시금 깨달았다"라고 말했다.이날 집회는 지나가는 외국인 관광객들의 눈길을 끌었다. 추모제를 지켜보던 한 우크라이나 시민과 독일 시민은 "한국에서 일어난 비극에 깊은 애도를 표하며 위로의 마음을 전하고 싶다"라고 말했다. 또한, 이탈리아에서 온 한 청년 관광객은 집회 내용에 대해 물었고, 윤석열 대통령 탄핵을 요구하는 집회라는 설명을 듣고 "당신들을 지지한다"라는 말을 남기며 연대의 뜻을 밝혔다.이번 집회는 다양한 연령과 직업군의 사람들이 함께했다. 특히 집회에 참가한 참석자뿐만 아니라 집회 준비의 과정에 있어서도 20~30대 여성들의 참여가 높았다. 자유발언을 했던 유학생이라 밝힌 여성은 장애인, 성소수자, 여성, 노동자, 농민 등 사회에서 차별받는 이들이 주도적으로 집회에 나와 목소리를 내면서 민주주의를 지키고 있다고 했다.집회를 주최한 시민들은 앞으로도 촛불집회를 이어갈 것이라고 밝혔다. 다음 집회는 1월 중순에 열릴 예정으로, 고향의 가족과 고국의 민주주의를 지키기 위한 시민들의 목소리가 계속될 전망이다.