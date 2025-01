2025년 개인기초연구 R&D 예산 증가에도 불구하고 연구자들은 왜 우려하는가?

FOSEP(Forum Of Scientists and Engineers for the People)은 2018년에 창립된 과학기술자와 시민들이 함께하는 단체로, 과학기술이 공공성, 합리성, 민주성에 따라 우리 사회에 기여할 수 있도록 노력합니다. https://fosep.tistory.com/