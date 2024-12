2026년 2월 4일 이후의 핵질서는 어떻게 달라질 것인가

큰사진보기 ▲2018년 7월 16일(현지 시각) 핀란드 헬싱키에서 열린 트럼프 미국 대통령과 푸틴 러시아 대통령의 공동기자회견 ⓒ 연합뉴스=EPA 관련사진보기

러시아가 우크라이나를 침공한 지 1,000여 일이 지났다. 최근 러시아 외무차관 세르게이 라브코프가 노골적인 '핵 재앙'을 말하고, 러시아군 총참모장 발레리 게라시모프가 군비 통제에 회의를 드러내며 러시아는 핵 무력을 과시하고 있다. 더군다나 지난 11월 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 러시아의 핵교리 수정안을 공식 승인했다. 미국이 자국 장거리 미사일을 우크라이나가 사용하는 것을 허락하자 뒤이어 승인된 이 안은 "재래식 미사일, 드론, 군용기를 통한 대규모 공격이 이루어진다면 이는 핵무기 사용 기준을 충족할 수 있다", "핵 비보유국이 핵보유국의 지원을 받아 러시아를 공격하면 두 국가의 공동 공격으로 간주해 핵무기를 사용할 수 있다"등의 내용이 담겨있다. 다시 말해, 핵무기 사용의 문턱을 대폭 낮춘 것이다.이러한 수사와 행태에 더해, 핵무기를 점점 '사용 가능한' 무기로 만드는 투발 수단의 현대화와 핵탄두 소형화 등 기술적 향상은 인류를 점점 파멸의 길로 이끌고 있다. 우리는 1962년 미국-소련 간 쿠바 미사일 위기에 근접하는 위기를 맞게 될 것인가? 아니면 이미 그 위기 속에 있는가?이번 기사에서는 핵무기와 관련하여 현재 전 세계가 직면한 두 가지 위험 요소를 짚어보고자 한다. 첫 번째는 '시의적인' 위험 요소로서, 미국과 러시아 사이에 남아 있는 유일한 핵 통제 조약인 신전략무기감축협정 (New START: New Strategic Arms Reduction Treaty)이 연장 협상이 없는 한, 오는 2026년 2월 4일 만료 예정이라는 사실이다. 2011년에 발효한 뉴 스타트는 미국과 러시아가 각각 배치한 대륙간탄도미사일(ICBM)과 잠수함발사탄도미사일(SLBM), 전략폭격기 등 운반체를 700기 이하로 제한하고, 이들에 탑재할 수 있는 핵탄두 또한 1,550개로 제한하고 있다. 2021년에 협정을 5년 연장했지만, 이후 러시아가 2023년 2월 참여 중단을 선언했다. 중단 선언 후 미국은 러시아에 전략핵무기 정보 제공 중단으로 맞불을 놓았고, 지난 6월 미 군사전문지 <디펜스뉴스>에 따르면 미국 상·하원에서 추진하는 2025 회계연도 국방수권법안(NDAA)에는 공군이 보유한 모든 B-52H 전략폭격기를 핵무장이 가능한 상태로 복원하라는 내용이 들어갔다. 미 공군이 보유한 B-52H 폭격기 76대 중 30대는 뉴 스타트 이행 차원에서 2015년부터 핵무장 능력을 제거해 왔다.미국과 러시아가 뉴 스타트를 연장하지 않거나 핵 군비통제 조약 논의를 추가하지 않는다면 핵무기 관련 미-러 간 소통 채널이 2026년 2월 부로 사라지게 된다. 러시아-우크라이나 전쟁이 진행되는 상황에서 핵무기 관련 소통의 부재는 불확실성의 증가로 오판, 오인의 가능성을 매우 높이며, 따라서 유사시 긴장이 급속도로 고조될 수 있다. 또한, 핵 억지의 불안정성을 고조시킬 것이다. 이미 미국은 뉴 스타트를 대체할 새로운 군비 통제 체제에 대해 "조건 없이" 논의할 준비가 되어 있다고 제이크 설리번 미국 국가안보보좌관이 2023년 9월 15일 발표했지만, 러시아는 이 제안을 거절한 것으로 동년 12월 2일 보도되었다.공교롭게도 뉴 스타트의 만료 일자가 트럼프 행정부 2기 출범 날짜 (2026년 1월 20일)와 비슷하게 맞물려 있기 때문에, 혹자는 트럼프가 행정부 1기 때 보여준 푸틴과의 우호적 관계를 근거로 핵 군비통제 관련 협상의 진전을 기대할지도 모르겠다. 물론 협상이 재개된다면 긍정적이겠지만 역설적으로 이는 두 번째 '구조적인' 위험 요소를 부각한다. 바로 핵무기의 사용에 있어 소수가 다수의 운명을 결정하는 항구적 비대칭 구조이다. 핵 비보유국은 공식 핵보유국 5개국을 비롯해 비공식 핵보유국 4개국을 포함한 9개 국가의 합리성과 상호확증파괴에 기반한 공포의 균형에 종속될 수밖에 없다. 상호확증파괴란 한쪽이 핵무기를 사용하면 곧바로 보복 공격을 받게 돼 상호 파멸하게 된다는 말로 MAD(Mutual Assured Destruction)라고 한다. 다시 말해, 핵 비보유국은 핵보유국이 핵무기를 쓰지 않기를 바라는 수밖에 없다는 것이다.한 국가의 행정부 내 핵무기 사용 결정 체계를 보면 소수-다수 비대칭성은 더욱 심각해진다. 미국과 러시아를 살펴보자. 우선 미국에서 핵무기를 사용할 유일한 권한 (sole authority)은 대통령만이 가지고 있다. 물론 이 독점 권한에 대한 우려는 미국 내부에서도 있었다. 2017년 미국 상원 외교위원회가 '핵무기 사용명령 제한'을 주제로 연 청문회에서 로버트 켈러 전 미 전략군 사령관은 "군사적 필요성에 대한 합법적 원칙과 과잉 조치 금지 등이 핵무기 사용 결정에도 적용된다(the legal principles of military necessity, distinction, and proportionality play a role in decisions about the use of nuclear weapons)"라고 말하며 그러한 원칙이 검증받지 못한다면 전략 사령부가 대통령의 명령을 거부할 수 있느냐는 질문에 "그렇다"고 답했다. 물론, 대통령의 핵무기 공격 명령이 선제타격을 포함, 적법한 것으로 판단될 경우 미국 내 현행법으로는 이를 제지할 방법이 없다. 하지만 2021년 '대통령 핵무기 선제 사용 제한 법안'이 민주당의 에드워드 마키 상원의원과 테드 리우 하원의원 주도로 발의되는 등 대통령의 핵무기 사용권한을 제한하기 위한 입법 움직임은 계속되고 있다. 러시아도 '러시아 연방의 핵 억지력에 관한 국가 정책의 기본 원칙'에 따르면 대통령만이 핵무기 사용 결정 권한을 가진다. 대통령 곁에는 항상 체게트(Cheget)라 불리는 작은 핵 가방이 있으며, 이는 러시아 전략 핵무기의 지휘 및 통제 네트워크와 연결되어 발사 명령을 러시아 군사 지휘부인 총참모부로 전달하는 역할을 한다.ICAN (핵무기폐기국제운동, International Campaign to Abolish Nuclear weapons)의 시나리오에 따르면 미국-러시아 간 핵 전쟁이 발생할 시 개전 초기 몇 시간 안으로 9100만여 명의 사상자가 발생한다. 수천만 명의 생사가 단 두 사람의 판단과 결정에 달려있다는 사실은 전혀 합리적으로 들리지 않으며 비인도적이기까지 하다. 따라서 핵전쟁 위험을 완화하기 위해서 미국과 러시아는 뉴 스타트 연장을 합의하거나 새로운 군비통제 조약 협상에 돌입해야 한다. 이는 단순히 미국과 러시아만의 문제가 아니기 때문이다. 두 국가의 핵 군비 경쟁으로 촉발될 안보 위기 심화가 다른 핵보유국들의 수직적 확산 욕구와 핵 비보유국들의 수평적 확산 욕구로 이어질 가능성이 농후하기 때문에 더더욱 문제다.하지만 항구적인 핵보유국-핵 비보유국 비대칭 구조를 깨기 위해 필자가 좀 더 주목하고 싶은 건 다수의 힘이다. 핵 비확산 및 군축과 관련해서 다수인 핵 비보유국들의 노력으로 이뤄낸 성과들은 핵무기금지조약(TPNW: Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons)과 비핵무기 지대 등을 꼽을 수 있다. TPNW는 핵무기를 완전히 금지하는 법적 구속력이 있는 최초의 다자조약이고, 유엔 회원국의 60%인 122개국 찬성으로 2017년 7월 채택됐다. 비핵무기 지대 조약이란 한마디로 '핵무기가 부재한 비핵무기 지대'를 설립하는 국가 간의 법적 구속력 있는 조약이다. 현재까지 인간거주지역 내에 5개 (지역으로 보면 중남미, 남태평양, 동남아, 중앙아시아 그리고 아프리카)의 비핵무기 지대 조약이 체결·발효되어서, 약 100여 개국이 비핵무기 지대에 속해 있다. 하지만 두 조약 모두 핵보유국은 적극적으로 참여하지 않고 있다. 다수의 요구에 소수가 응답하지 않고 있는 것이다.결국 핵보유국의 역할과 노력으로 되돌아올 수밖에 없지만, 핵보유국을 압박하기 위해 핵 비보유국들은 다수의 힘을 결집하여 핵무기 사용과 핵 억제의 비인도성 및 비합리성에 대해 끊임없이 목소리를 내야 한다. TPNW의 발전을 위해 핵보유국에 앞서 핵우산을 제공받는 국가들의 참여를 적극 독려하는 방안도 고려해야 할 것이다. 특히 정부가 호응할 수 있도록 설득하고 로비하는 시민사회나 비정부기구의 역할이 매우 중요할 것이다. 비핵무기 지대에 있어서는 현재 그 조성이 가장 시급한 중동과 동북아시아에서 관련 논의를 할 수 있도록 이미 비핵무기 지대에 속해 있는 중남미, 남태평양, 동남아, 중앙아시아 그리고 아프리카의 국가들이 촉구 성명을 내는 방안도 있다. 비록 두 지역에서 이미 비핵무기 지대 조성 논의가 있었지만, 최근 역내 안보 상황상 진전이 없었다(중동 비핵무기·대량살상무기 지대 조성의 시급성은 지난 11월 유엔 회의에서 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장이 강조한 바 있다). 따라서 이러한 방안을 통해 핵 비보유국 간의 연대를 강화하고, 국제 사회의 지지를 확보하는 노력이 시급하다.2026년을 단순한 기대의 해로 남기지 않고, 핵 비보유국 간 창의적 협력을 통해 핵 비확산과 군축 논의에서 실질적인 진전을 이루는 해로 만들기 위해, 다수의 힘으로 저항해야 할 때가 왔다.