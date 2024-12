제인폰다가 강추한 '반핵 영화' 보러 오실래요?

큰사진보기 ▲영화배우이자 환경운동가인 제인폰다가 지난 10월 페이스북에 올린 글. ⓒ 제인폰다 페이스북 관련사진보기

"Please watch this documentary about the women who live in the shadow of 3 Mile Island!(쓰리마일 섬의 그늘에 사는 여성들을 다룬 다큐를 꼭 봐주세요!)"

큰사진보기 ▲14회 부산반핵영화제 포스터. 12월 20일부터 21일까지 부산 연제구 효로인디아트홀에서 열린다. ⓒ 부산반핵 관련사진보기

지난 10월 16일(현지 시각) 영화배우이면서 환경운동가인 제인폰다는 자신의 페이스북에 미국 역사상 최악의 핵발전소 참사로 꼽히는 쓰리마일(Three Mile Island, TMI) 관련 한 다큐멘터리를 소개했다. 마이크로소프트사(MS)의 데이터센터 전력 공급을 위한 쓰리마일 원전 1호기 재가동 계획을 놓고 갑론을박이 펼쳐지자 올린 글이었다.제인폰다는 이보다 앞선 10월 2일 미국의 지역 일간지인 <필라델피아 인콰이어러>에 보낸 기고에서 "핵발전은 해결책이 될 수 없다"라며 IT 대기업, 발전사가 왜 이런 시도를 하는지 강한 의문을 표시했다. 그러자 일자리와 전기 확보가 우선이라는 찬성 측이 '시대에 뒤떨어진 주장'이라고 발끈하면서 논쟁이 이어졌다.이후 제인폰다가 응수한 게 이런 방법이었다. 하이디 허트너 감독의 영화 포스터까지 친절하게 첨부한 그는 마이크로소프트사 경영진을 향해 "정말 안전하다고 믿는다면 그곳에 살아보는 것은 어떻겠느냐"며 묵직한 질문을 던졌다. 제인폰다의 이 같은 모습에 팬들은 "목소리를 내줘서 고맙다"며 수백 개의 '좋아요' '힘내요' 등을 눌렀다.이번 사건으로 재조명이 이루어진 이 다큐멘터리는 뉴욕 댄스위드 필름페스티벌 최우수 감독상, 최우수 다큐멘터리상을 받은 <쓰리마일 섬의 여성들(RADIOACTIVE: The Women of Three Mile Island)>이다. 스리마일의 그늘에서 살아야 했던 여성들이 발전소 운영사를 상대로 소송을 제기하고, 이를 추적하는 젊은 여성 기자의 내용을 담았다.20일부터 열리는 열네 번째 부산반핵영화제가 해당 작품을 폐막작으로 선정한 것도 비슷한 이유에서다. 기후위기 시대의 대안으로 원전 가동을 주장하는 이들에게 강력히 추천하는 영화 중 하나다. 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼인 아마존프라임, 애플TV(북미) 등을 통해 접할 수 있지만, 국내에서 영화제 차원으로 선을 보이는 건 처음이다.부산반핵영화제는 2011년 일본 후쿠시마 참사를 계기로 인권운동가이자 원폭 피해자 2세인 고 김형률씨를 추모하고 핵발전과 핵무기 등의 위험성을 알리기 위해 해마다 이어져 왔다. 전국 유일의 핵 관련 영화제라는 타이틀 속에 14회인 올해는 <쓰리마일 섬의 여성들>을 포함해 모두 7편을 공개한다.밀양송전탑 반대 투쟁을 담은 영화 <즐거운 나의 집 101번>과 기후위기 시대 석탄발전의 문제를 조명한 <탄; 석탄의 일생>을 개막작으로 선정했고, 방사성 물질 피폭을 둘러싼 싸움을 다룬 <실크우드>, 핵발전소 노동자인 호머 심슨과 그의 가족이 등장하는 애니메이션 <심슨가족 더 무비>, 기후위기 시대의 이야기인 < 2040 >과 <바로지금여기>를 상영작으로 내걸었다.지역의 환경·시민단체 등으로 꾸려진 조직위가 강조하는 주제는 'change: 오늘을 바꿀 용기, 내일을 지킬 정의'이다. 민주주의 위기 상황과 탄핵 정국도 반영하면서 정의로운 (에너지) 전환을 통해 미래를 지켜내자는 의미가 포함돼 있다. 부산반핵영화제는 21일까지 부산 연제구 효로인디아트홀에서 관객을 기다린다. 어김없이 '입장료 0원' 기조는 유지된다. 조직위는 "누구나 참여할 수 있다"라며 적극적인 관심을 당부했다.