나는 어디에서 왔고, 나는 무엇이며, 나는 어디로 가는가

부산노동권익센터가 올해 개최한 2024년 제2회 감정·비정규 노동자 수기 공모전에서 11편의 작품이 당선됐다. 공공기관 민간위탁 노동자, 도서관 비정규직, 사회복지공무원 등 다양한 직종에서 일하는 노동자들의 이야기가 담겼다. 이들 작품은 감정 노동자와 비정규직 노동자들이 일터와 삶 속에서 겪는 고충과 희망을 진솔하게 보여준다.



당선된 작품 중 일부는 <오마이뉴스>를 통해 독자들에게 소개될 예정이다. 수기를 읽으며 감정·비정규 노동자들의 이야기에 공감하고, 그들의 권익을 위해 함께 고민할 수 있는 계기가 되기를 바란다.

"이 그림은 폴 고갱이 그린 '우리는 어디서 왔고, 우리는 무엇이며, 우리는 어디로 가는가'입니다."

직원이 나를 붙잡으며, "투명 가방을 구입하여 개인 소지품을 넣어 가지고 다니세요"라고 지적했다.

한번은 점심 식사 후 탈의실에 잠깐 들렀는데, 좁은 의자에 불편한 자세로 무표정하게 누워있는 사람들로 꽉 차 있었다.

"1995년 6월 29일, 17시 57분 삼풍백화점이 무너졌습니다."

대학교 졸업은 IMF 직후였다.

"어머님은 무슨 일을 하세요?"

"네, 집에서 이것저것 좀 하고 있습니다."

"아, 레오 엄마는 집에서 노는구나!"

"..."

'내가 노는 사람? 노는 사람이 무슨 뜻이지? 일하지 않는 사람? 소속이 없는 사람?'

프랑스 예술가 폴 고갱이 타히티에서 그렸다는 유명한 그림은 수차례 봐도 별 감흥이 없었다.작년에 누군가로부터 그 작품의 제목을 듣고 난 후, 그 그림은 나에게 특별해졌다. 마음속에서 맴돌던 질문들이 그림의 제목을 프리즘 삼아 내 마음속에 무지개로 펼쳐졌고, 아마 그 순간에 그 질문에 대한 답을 찾고 알아갈 결심을 했던 것 같다.1995년 4월 말 즈음이었나. 어린이날 시즌에 한 백화점에서 장난감 판매 단기 아르바이트를 해 볼 생각이 없냐고 친구 J에게 연락이 왔다. 기간은 열흘 정도, 일당이 꽤 높아서 흔쾌히 승낙했다. 단기 아르바이트를 했던 이전 중급 백화점에서는 받지 않았던 유니폼 착용 및 기본 머리 스타일과 화장법, 인사법, 대화 방법, 표정, 복장에 관한 손님 응대 교육을 근무 전에 미리 받았다. '대형 백화점은 역시 단기 아르바이트생 교육에도 철저하구나'라는 생각이 들었고, 국내 최고의 백화점에서 일하게 되어서 설렜다.첫 출근날, 지갑과 개인물품을 작은 가방에 넣어 직원 출입구를 지나는데, 직원 전용 출입구 앞에 서 있던 직원이 나를 붙잡으며, "투명 가방을 구입하여 개인 소지품을 넣어 가지고 다니세요"라고 지적했다. "처음이라 몰라서 그러는데, 왜 투명 가방을 사용해야 하나요?" 물으니, "불미스러운 일이 발생할지도 모르기 때문에 예방하기 위해서입니다"란다. 주변에 출근하는 여성 직원들은 모두 투명 가방을 손에 들고 있다. '그러니까, 내가 뭘 훔칠까 봐?'라는 생각이 들었다. 잠재적 범죄자 취급에 불쾌한 마음이 들어 다음날부터는 아예 지갑도 사물함에 넣은 채 빈손으로 다녔다.백화점 개점 전 방송교육 및 아침 체조를 마치면, 각 층 부서 담당자가 해당 층을 돌면서 직원들이 손님을 맞이할 준비가 되었는지 점검을 한다. 개점 이후에도 수시로 백화점 관리부서 직원들이 다니면서 직원들의 근태와 상품의 진열상태를 확인한다. 옆 매장의 단기 아르바이트생은 껌을 씹다가 바로 퇴사 처리되고, 그 매장에는 경고가 내려지기도 했다.가정의 달 특수로 장난감매장은 무척 붐볐다. 내가 일한 매장에서 판매하던 블록 장난감은 고가였으나, 당시 유행으로 상당히 손님이 많았다. 정규직원들은 물건 판매와 계산에 집중하고, 나와 한 명의 단기 아르바이트는 물건을 가지러 매장 뒤편 창고에 종종걸음으로 가서 상품을 큰 박스에서 꺼내고 뒷정리를 한 후 매장으로 옮겼다. "잠깐 물 좀 마시고 갈래?"라는 내 말에 "매장에서 (정직원) 두 사람은 열심히 일하는데, 물 마실 생각이 드냐?"라는 핀잔이 돌아와서 바로 매장으로 향했다. 그 후에는 짧은 점심시간 이외에는 물 마시러 가거나 화장실 가는 것도 상황을 봐가면서 정규직원들이 다녀오라고 해야 맘 편히 다녀왔다.한번은 점심 식사 후 탈의실에 잠깐 들렀는데, 좁은 의자에 불편한 자세로 무표정하게 누워있는 사람들로 꽉 차 있었다. 손님에게 웃으면서 친절한 모습을 쥐어짜는 순간들과 상반되는 무표정은 씨줄과 날줄로 얽혀 이들의 하루를 채우는 것이리라. 휴게실도 있었으나, 남녀구분이 없고 장소가 좁아서 거의 이용할 수 없었다. 하루 열 시간 이상을 서서 일하니 이틀째 밤에 다리가 부었고, 삼사일 지나서는 아침까지 붓기가 안 빠졌다. 결국, 매장에서 신는 직원용 구두가 발에 꽉 끼어서 한 치수 큰 것으로 다시 빌려야 했다.블록 장난감 회사 국내 총판 직원이 매장에 와서, 올해 어린이날 매출이 국내 백화점 중 내가 일한 매장이 최고였다며 매장 직원들을 칭찬하면서, 나에게 혹시 정규직으로 취업할 생각이 있냐고 물었다. 나는 당시 공부를 더 할 생각이라, 직원으로 일하는 건 힘들겠다고 대답했다. 근무 마지막 날, 그 직원이 다른 백화점에 정규직 자리가 났으니 같이 일해보자고 한 번 더 취업을 권했다. 정규직 자리가 난 백화점을 가려면 출근할 때 버스를 한번 갈아타야 하고, 무엇보다 공부할 마음을 굳힌 상태라 거듭 거절했다. 그래도 '열심히 일한 것을 인정받았구나', 라는 마음이 들어 뿌듯했다.1995년은 풀뿌리 민주주의의 시작, 제1회 전국 동시 지방선거가 있던 역사적인 해였다. 백화점 단기 아르바이트로 돈을 모으긴 했으나, 여전히 학원비가 부족했던 상황이라 취업정보지를 틈틈이 살폈다. 5월 말 즈음 시급이 4000원인 아르바이트 구인광고를 발견했다. 당시 최저입금 1170원의 4배에 가깝고 중식까지 제공하는 아르바이트라 면접을 보러 갔더니, 우리 지역 국회의원으로 출마한 여당 후보의 선거사무실 전화홍보 아르바이트였다.선거캠프 한쪽 사무실에 20여 명이 칸막이 책상에 앉아서 전화번호부에 나와 있는 번호로 전화하여 여당 후보를 홍보하고 지지를 호소하는 선거운동이었다. 20여 명의 대부분은 중년여성들이었는데, 반찬값을 벌기 위해 아는 통장님의 연락을 받고 온 사람들이 절반 가까이 되었다. 물론 통장님도 그 자리에 있었고, 자기가 통장이라는 사실은 꼭 함구해 달라고 당부하였다.나처럼 취업정보지를 보고 왔는데 이런 선거 아르바이트인 줄 모르고 왔다며, 자신은 지지하는 사람이 따로 있다고 하면서 하루 일당을 나에게 양보하고, 다음날부터 나오지 않던 분이 있었다. 당시 '지지하는 당이 달라도 돈만 벌면 되는 거 아닌가'라는 맘에 그분의 행동이 납득되지 않았으나 그 분의 생각이 어디를 향하는지 궁금했는지, 그분의 단호한 표정과 말이 여전히 기억에 남아있다.선거를 한 달여를 앞둔 상황에서, 내가 살던 곳은 야당 후보가 앞서고 있었고 전화선거운동을 하다가도 지원 유세가 있는 날은 유세장에 모두 달려갔다. 유세장에서 청중인 양 들으면서 후보 지지를 응원하는 업무도 하는 거라 했다. 유세장에서 여당 후보가 유세를 할 때는 전화홍보팀도 큰 소리로 지지응원과 박수를 쳤다.그 다음 순서로 야당 후보가 유세를 시작하자, 유세장의 상당수의 인원이 썰물처럼 빠져나간다. 전화홍보팀은 사무실로 돌아가야 한다고 했다. '이건 좀 아니지 않나?', 하며 유세장을 나서는데 옆에 누가 물어본다. "다들 돈 받고 유세장 따라다니는 겁니까?" "지지하는 후보 유세를 들었으니 집에 가는 겁니다." 큰 소리로 변명을 늘어놓고서 빠져나왔다.그 후로 나는 야근까지 지원하여 학원비를 모았다. 비겁함을 지우는 것은 내 성실함일 수 있다고, 내 목표를 위해서 잠시 비겁할 수도 있다고 나를 다독이며 전화홍보를 열심히 했다. 그렇게 선거가 끝났고, 나는 몇 달 치 학원비를 모을 수 있었다.지방선거일은 마침 내 생일이었고, 친구 J는 열심히 공부하라며, 학원 갈 때 쓸 가방을 선물해주었다."선물 고맙다, 열심히 공부할게! 그리고, 니가 소개해 준 백화점에서 블록 장난감 본사 직원이 내가 일 잘한다고 생각했는지 정규직으로 일해볼 생각있냐고 물어보더라. 그런데, 공부하려고 일은 안 한다고 했다." 선거운동 아르바이트를 하면서, '그냥 백화점 정직원을 한다고 할 걸!' 스멀스멀 자라던 후회를 덮으려고 친구에게 선언했다.이틀 후 6월 29일, 7월 개강인 학원에 등록하고 집에 돌아와서 TV를 켰다.긴급 속보가 나오고 있었다.블록 장난감 회사 직원이 나에게 정규직으로 오라고 권했던 백화점이었다.대학교 졸업은 IMF 직후였다. IMF 외환위기로 취업이 쉽지 않아 대학원에 진학했다. 집안 형편상 보습학원에서 강사로 일하면서 등록금을 충당했다. 졸업 후에는 국책기관의 연구보조원으로 약 2년간 근무했다. 그곳은 책임연구원이 연구보조원을 쉽게 해고할 수 있었다. 근로기준법이 있다는 것을 그때는 몰랐던 나는 해고당하지 않으려고 늘 책임연구원의 눈치를 살펴야 했다.출근 시간은 있으나 퇴근은 책임연구원의 허락이 떨어져야 가능했고, 휴가도 내가 원하는 때가 아니라 책임연구원이 정해줬다. 겨울에 눈을 치우거나 대청소를 할 때는 기관의 식구니까 연구보조원들이 '당연히' 이런 일을 도맡아 해야 했다. 정작 회식이나 명절선물은 정직원인 연구원들만 참석하고 받는 것이 내규라는 책임연구원의 말에 대꾸할 수가 없었다. 나의 결혼을 앞두고 결혼예정일을 책임연구원에게 알렸더니, 갑작스럽게 그동안 고장으로 사용하지 않고 있던 분석기기를 정상가동시키라고 했다. 그 상황이 불편하고 부당하다고 여겨져서, 나는 결혼을 하면서 책임연구원이 있는 그곳을 탈출(!)했다.곧이어 국립대학교 연구실에 연구보조원으로 일 년 정도 일하다가, 동대학교 단과대학 조교로 자리를 옮겼다. 나는 무기계약직 공무원이었다. 업무 강도는 그 전 기관과 비슷했으나, 출퇴근 시간이 일정하였다. 무엇보다 나를 힘들게 했던 책임연구원과 같은 그런 사람이 없고, 기관 내 모호한 입지로 해야 했던 일들도 거의 없었다. 계약직이었지만 교직원이니 눈이 오면 당연히 치웠고, 신년회에도 야유회도 당연히 참석했고 명절선물도 받았다. 그리고 직원들의 자기계발을 독려하던 분위기라 외국어 공부, 독서, 관련 업무 개발을 위한 공부도 하고, 무엇보다 사회문제에도 관심을 가질 여력이 생겼다. 나의 30대는 그렇게 시작되었다.출산 후 육아와 회사생활을 병행하다가, 회사를 그만두고 여러 사정으로 나의 고향인 부산에 돌아온 것은 40대 초였다. 아이가 초등학교 2학년이 되었고, 학기 초 아이 담임과 상담이 있었다.당시 나는 부모님 가게 일을 돕고, 세월호 이후 가입한 단체에서 활동도 열심히 하느라 몸도 마음도 바빴던 시기였다. 내가 하는 일을 한마디로 대답하기가 어려웠다.그 순간, 가슴 한 켠, 가벼운 통증이 내달렸고, 잠시 숨을 골랐다.내 기준에서 가치가 있고 필요한 일을 하지만, 그 일들에 금전적 대가는 주어지지 않았다. 나는 열심히 '무엇인가'를 하는 사람인데, 교사는 나를 이른바 '불인정 노동자'로 치부했다고 느꼈다. 나를 인정할 권한을 그 교사가 가진 건 아니었지만, 그간의 내 경력이 단절된 순간부터 '노는 사람'으로 칭해질 수 있다는 현실에 마음이 들썽거려 서둘러 상담을 마치고 돌아섰다.세월호 사건 이후 나는 세상의 고통에 조금씩 민감해졌다. 2015년 4월 16일은 세월호 참사 1주기이자, 부산합동양조-생탁 파업사태와 택시사업조합의 부당해고를 비롯한 문제해결을 요구하던 두 노동자가 부산광역시청 앞 광고탑에 올라 고공농성을 시작한 날이다. 농성장에 필요한 반찬 준비를 함께 하자고 시민대책위 선배가 나에게 연락을 해왔다. '그래, 뭐라도 하자!'는 마음에서 나도 순번을 따라 반찬연대로 손을 거들었다.농성장에서 사용할 그릇을 구입하여 가지고 간 날, 식사 준비를 전담하시던 생탁 노조원 한 분이 그 그릇은 도로 가져가라고 하셨다. "곧 끝날 거예요. 오래 갈 일 아니니까 지금 쓰는 걸로 충분해요"라는 말에서 고공농성이 빨리 끝나야 한다는 그분들의 단단한 마음이 느껴졌다. 바람은 이처럼 간절해야 하는 거구나. 살림살이는 구색 갖출 필요는 없다는 단호함에 동조하게 되었다. 한끼 식대 450원, 휴일 없는 노동 환경을 견디다 못해 시작한 생탁 노동자의 파업에 시민들의 관심과 연대가 필요할 뿐이다.그렇게 여름을 지나 가을, 그리고 겨울인 12월 28일, 253일의 생탁·택시 고공농성은 부산시장의 노사정 회의를 통한 중재 약속으로 종료되었다. 반찬연대도 마무리되었다. 노동자의 목소리를 사회에 전하는 방법 중 고공농성은 참으로 고된 방법이다. 그렇다면, 다른 방법으로 목소리를 낼 수는 없을까.생탁·택시 고공농성을 한발 가까이에서 느낀 이후, 지금껏 눈에 보이지 않던 노동현장의 영역이 내 눈에도 보였다. 이 사회에서 노동현장의 위험천만한 민낯은 노동자의 죽음 혹은 대규모 산업재해가 발생한 찰나일 뿐이었다. 2016년 5월 28일 구의역 스크린 도어 끼임 사망, 2017년 1월 콜센터 고교 실습생 사망, 11월 9일 제주도 고교 현장실습생 사망, 2018년 12월 10일, 태안화력발전소 김용균님 사망... 오히려 숨겨지고 빠르게 지워지고 있는 더 많은 노동자의 고통과 죽음들은 노동자들의 연대로 어렵게 발견되고 있다. "여기 사람이 있다!"라는 외침으로 겨우겨우.누군가는 여전히 나를 불인정 노동자로 여기겠지만, 나는 노동의 가치와 노동인권에 대해 고민하고 수많은 일터를 학교 삼아 배우며, 배운 것을 다른 이들에게 알리기 위해 애쓰는 노동을 하고 있다. '차이'는 서로 같지 아니하고 다른 정도나 상태를, '차별'은 둘 이상의 대상이 차이를 두어서 구별하는 행위를 말한다고 한다.나는 마음을 정했다. 나의 노동은 교사의 노동과는 다르다. 내가 생각하는 나의 노동은 교사의 노동과 차이가 있다. 교사 또한 학부모가 불인정 노동자라 해도, '학부모가 나름의 삶으로 매 순간을 채우며 사는구나'라고 각자 살아가는 방법의 차이로 인식할 때가 올 것이다. 그때는 '집에서 노는 사람'이라는 차별을 담은 표현도, 나아가서 노동현장의 불합리한 부분도 이 사회에서 사라질 것이라고 나는 상상한다.개인의 마음속에서 구분해 내기 힘든 차이와 차별은 이익 우선의 노동현장에서 안전을 위협하는 위험요소로 나타난다. 최저임금 적용 예외조항으로 장애인의 노동 가치는 비장애인보다 합법적으로 낮고 중증 장애인은 일할 곳이 없다. 노동자는 다치고 아파도 일을 쉬기가 힘들고, 사업장에서는 위험이 발생해도 법으로 보장된 작업중지를 즉각 요구할 수 없다. 어느 이주노동자는 고국으로 돌아갈 날을 앞두고 영하의 날씨 속에서 버티고 버티다가 숨을 다했다. 학생들은 공부 대신 열악한 노동 환경에서 현장실습을 하고, 취업 후에는 여전히 열악한 환경에서 일하다가 얻은 질병으로 산업재해를 인정받아도 해고당한다.내가 마주하였던 노동 현실이 불합리하다고 여겨지던 많은 순간, 피하려는 마음보다 왜 그런지 이유를 찾으며 지금에 이르렀다. 노동자에 대한 차별이 생긴 이치를 깨닫고 배우고 연대하면서, 건강한 마음들을 연결해 가고 있는 지금 내 모습이 가끔 기특하다.나는 지금 사회에 존재하는 여러 차이를 인정하며 익히고 채우며, 고유한 나로서 걷고 있다. 내가 어디로 가든지 마침내 도착할 그곳이, 내가 원래 가기로 했던 목적지임을 예감하면서.