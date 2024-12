국경 넘어 울린 민주주의를 향한 외침

큰사진보기 ▲‘민주주의는 승리한다(Democracy Will Prevail)’울타리에 새겨진 문구와 태극기는 현지인의 이목을 끌었다 ⓒ CMU-UPitt 한인학부생및연구자 관련사진보기

큰사진보기 ▲보스턴촛불행동, "내란 수괴 윤석열을 당장 체포하라!"14일 (헌지시간) 시국집회에서 시국선언문을 발표했다. ⓒ 보스턴촛불행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲"내란 수괴 윤석열을 당장 체포하라!"14일(현지시간), "평화와 민주주의 위협하는 윤석열은 물러가라!" 보스턴집회 ⓒ 보스턴촛불행동 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

미국 펜실베이니아주 피츠버그의 카네기멜론 대학교와 피츠버그 대학교에 재학 중인 한인 학생들이 역사의 무게를 함께 나누기 위해 목소리를 높였다. 비상계엄 사태가 대한민국을 뒤덮었을 때, 그들의 몸은 비록 타국에 있었지만 마음은 조국의 민주주의를 걱정하며 타올랐다.12월 16일(현지 시간), 피츠버그 한인 학생들은 시국선언을 통해 윤석열 대통령의 즉각 퇴진과 비상계엄에 가담한 모든 책임자들에 대한 처벌을 강력히 요구했다. 이들의 외침은 단순한 정치적 주장에 그치지 않는다. 이는 한반도와 피츠버그를 잇는, 민주주의를 위한 간절한 염원이며, 침묵하지 않는 이들의 단단한 연대다.카네기멜론 대학교 김태준(통계-머신러닝학부)씨는 "평소 정치보다 컴퓨터와 기계에 익숙한 공대생들도 비상계엄 사태에 경악을 금치 못했다"고 전했다. 그는 "설령 정치가 자신의 전공이나 취업 활동과 무관하게 느껴질 수 있어도, 지금은 한국 민주주의의 회복을 위해 함께 목소리를 내야 할 때"라며 시국선언에 나선 이유를 설명했다.또한 그는 "비상계엄 선포 당시 수업과 일상을 뒤로한 채 핸드폰을 손에서 놓지 못하고 비상계엄 해제 소식만을 기다려야 했다"며 그날의 충격적인 상황을 회상했다.학생들은 시국선언문을 통해 ▲윤석열 대통령의 즉각 퇴진 ▲비상계엄 사태 가담자들의 엄중한 수사와 처벌 ▲정치인들의 국민을 위한 책임감 있는 행동을 촉구했다.이들은 "재외동포 유학생들의 저항은 마지막 순간까지 계속될 것"이라고 강조하며, "하루 빨리 학문과 연구에 집중할 수 있는 환경으로 돌아가길 바란다"고 덧붙였다.특히, 카네기멜론 대학교에서는 학교의 독특한 문화를 활용한 연대 행동이 펼쳐졌다. 카네기멜론 대학교에는 학교 중앙에 위치한 울타리에 페인트를 칠하고 시국을 반영한 메시지를 남기는 전통이 있다. 시국선언에 참여한 한인 학생들은 이 울타리에 커다란 태극기와 함께 '민주주의는 승리한다(Democracy Will Prevail)'라는 문구를 남기며 교민과 현지인의 이목을 끌었다.피츠버그 지역 한인 유학생들의 이번 선언은 전 세계적으로 확산되고 있는 재외동포 학생들의 연대를 상징한다. 이들의 시국선언은 해외에서도 한국의 민주주의를 수호하기 위한 시민들의 감시와 저항이 이어지고 있음을 보여주는 사례다.14시간의 시차, 수천 킬로미터의 거리. 그럼에도 피츠버그의 유학생들은 한국과 이어진 '금실'을 느끼며 손을 맞잡았다. 그들은 스스로에게 물었다. "역사의 흐름 앞에서 우리는 무엇을 해야 하는가." 그리고 그들은 답했다. 민주주의를 수호하기 위한 그들의 외침은 분명하게 세상에 전해졌다.이번 피츠버그 한인 학생들의 시국선언은 작은 울림이나마 전 세계 곳곳에 흩어진 재외동포들의 연대이자, 민주주의를 향한 끊임없는 투쟁의 상징이다. 학생들은 시국선언에서 말했다. " "죽은 자가 산 자를 구할 수 있는가?"라는 한강의 질문에 우리는 확신을 갖고 답한다. 과거의 희생을 기억하고 지금 깨어 있는 우리의 저항은 새로운 빛으로 이어질 것이며, 조국의 땅에 자유와 민주주의를 되찾을 것이다."꺼지지 않는 촛불은 언젠가 어둠을 뚫고 빛을 드러낸다. 피츠버그 한인 학생들의 작지만 강한 외침이 역사의 흐름에 빛을 더했다.다음은 시국선언문 전문.카네기멜론대-피츠버그대 한인 학부생 및 연구자 공동 시국선언2024년 12월 3일, 미국 동부 시간 오전 8시 27분 경 윤석열은비상계엄을 선포했다. 이어 계엄사령부는 포고령 제1호에서 "반국가세력의 대한민국 체제전복 위협"을 근거로 국회와 지방의회, 정당의 활동과 정치적 결사, 집회, 시위 등 일체의 정치활동을 금지하고 모든 언론과 출판에 대한 통제를 선언했다.윤석열의 비상계엄 선포는 위헌이자 위법이다. 대한민국 헌법 제77조 1항은 계엄 선포의 요건을 극히 제한적으로 규정하고 있으나, 이번 비상계엄은 그 어떤 요건도 충족하지 못했다. 이는 헌법을 유린한 위헌 행위이며, 국헌을 문란하게 한 내란행위에 해당한다. 형법 제91조 2항은 국헌 문란을 "헌법에 의하여 설치된 국가기관을 강압에 의해 전복하거나 그 권능 행사를 불가능하게 하는 것"으로 규정하고 있다. 윤석열이 계엄 해제에 필요한 정족수가 차는 것을 방해하고자 무장 병력을 투입해 국회를 장악하려 한 것은 명백한 불법적 내란행위이다.이번 비상계엄이 철저히 준비된 것이었고, 그 과정에서 북한을 도발하여 국지전을 유도했다는 정황이 확인되었다. 국민의 안전과 평화를 지켜야 할 국가원수가 반헌법적 비상계엄을 선포해 국민에게 총구를 겨누고, 국민을 전쟁의 위험에 끌어들인 이 사태 앞에서 우리는 우리의 자유민주주의를 위협하는 "반국가세력"이 진정 누구인가를 묻지 않을 수 없다. 정치를 포기하고 압제와 폭력을 택한 윤석열이 반성의 기미조차 없이 대통령의 직을 유지하는 것은 그 자체가 국민에 대한 기만이자, 위협이다.한국과 14시간의 시차가 있는 이곳에 비상계엄 선포라는 소식은 한밤이 아닌 아침에 전해졌지만, 뉴스 화면에서 눈을 떼지 못하며 전전긍긍하던 모든 한인 학부생과 연구자들에게 계엄 선포부터 해제까지의 6시간은 길고 어두운 밤과 같았다. 그러나 그 어둠 속에서도 우리는 작가 한강이 이야기한, "우리의 가슴과 가슴 사이를 연결하는 금실"을 떠올리며 희망과 저항의 끈을 놓지 않았다. 그 금실은 수천 킬로미터 떨어진 곳에서도 여전히 우리를 묶어주는 빛의 전류였다. 한강이 <소년이 온다>에서 그려낸 광주의 어두운 역사를 우리는 잊지 않았으며, 그녀가 말한 "작별하지 않기를 맹세하는 사람들의 촛불"은 우리 가슴속에서 꺼지지 않는 불꽃으로 타오르고 있다.우리는 윤석열이 민주주의와 헌법을 유린한 죄에 대한 책임을 지고 즉각 퇴진할 것을 강력히 요구한다. "죽은 자가 산 자를 구할 수 있는가?"라는 한강의 질문에 우리는 확신을 갖고 답한다.과거의 희생을 기억하고 지금 깨어 있는 우리의 저항은 새로운 빛으로 이어질 것이며, 조국의 땅에 자유와 민주주의를 되찾을 것이다.하나, 윤석열은 즉각 퇴진하라하나, 윤석열과 비상계엄에 가담한 모든 관련자는 내란의 죄를 인정하고 공정한 수사와 처벌에 응하라하나, 정치인들은 당리당략이 아닌 국민의 자유와 민주주의를 지키기 위해 행동하라2024년 12월 16일카네기멜론대-피츠버그대 한인 학부생 및 연구자 일동김우준 김태준 안용수 오태영 윤여균 이민재이시현 이유현 이연재 이예상 이지오 이현일이현진 정아인 조명가 조진우 최다원 최소영무기명 6인***(영문)CMU-UPitt Korean Students' Joint Statement on the Recent Declaration of Martial Law in South KoreaDecember 3, 2024, 8:27 AM Eastern Standard Time — Yoon Suk Yeol declared martial law. In the subsequent Proclamation No.1, the Martial Law Command cited a supposed threat from "anti-state forces aiming to overthrow the Republic of Korea," banning the activities of the National Assembly, local councils, political parties, and prohibiting all political gatherings, protests, and demonstrations. Furthermore, all forms of press and publication were placed under strict control.This declaration of martial law is unconstitutional and unlawful. Article 77, Section 1 of the Korean Constitution imposes stringent conditions for such a proclamation, none of which have been met. This is a blatant violation of the Constitution, an act of treason against the very principles that govern our nation. According to Article 91, Clause 2 of the Criminal Code, treason is defined as "subverting state institutionsestablished by the Constitution through coercion, or obstructing their powers."Yoon Suk Yeol's use of armed forces to seize control of the National Assembly,preventing the necessary quorum to rescind martial law, is a clear and unlawfulact of treason.Evidence has surfaced that this martial law was premeditated, including the provocation of North Korea to justify regional conflict. At a moment when the President, entrusted to protect the peace and safety of the people, turns his weapons against his own citizens and drags them toward the precipice of war, we are compelled to ask: Who are the real 'anti-state forces' threatening our democracy? A leader who abandons politics in favor of tyranny and violence, refusing to reflect on his actions, is not a protector of the people but a threat to them.Though the announcement came not at midnight but in the light of morning, for Korean students and researchers here in the United States — separated by fourteen hours and thousands of miles — the six hours between the imposition and the lifting of martial law felt like an endless, dark night. And yet, even in that darkness, we held fast to what writer Han Kang once described as "the gold thread connecting our hearts." This golden thread, a current of light, binds us across vast distances. We have not forgotten the dark history of Gwangju depicted in Human Acts, nor the flames of protest lit by those who vowed never to say farewell.We demand that Yoon Suk Yeol take immediate responsibility for his betrayal of democracy and the Constitution, and resign without delay. To Han Kang's question — "Can the dead save the living?" — we respond with unwavering conviction: By remembering the sacrifices of the past, our resistance in the present will illuminate a path toward freedom and democracy for our nation.Demands1) Yoon Suk Yeol must resign immediately and unconditionally.2) All those complicit in martial law must acknowledge their crimes of treason andsubmit to fair investigation and justice.3) Politicians must act not for partisan interests but to protect the people'sfreedom and democracy.December 16, 2024Korean Undergraduate and Graduate Students ofCarnegie Mellon University and the University of Pittsburgh한편, 14일, 미국 보스턴에서 보스턴 촛불행동 주최로 시국집회가 있었다. 이들은 '내란수괴 윤석열을 당장 체포하라'는 시국선언문을 발표했다.