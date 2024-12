지역과 국가가 가난해지는 결정적 이유

'굿모닝퓨쳐'는 전문가들의 자발적인모임인 '지속가능한우리사회를위한온라인포럼'이 현 사회의 문제점을 분석하고 해결 방안을 제안하기 위해 '굿모닝충청'과 '오마이뉴스'를 통해 우리사회와 대화하는 창구입니다. [기자말]

큰사진보기 ▲'내란수괴 윤석열 즉각 탄핵! 범국민촛불대행진'이 14일 오후 3시 서울 영등포구 국회 일대에서 진행됐다. 탄핵안 투표 용지와 함께 "제발 네모 안에 '가'를 넣어"라고 적힌 깃발(개막 전 해체를 바라는 KBO 10개 구단 팬 임시연합)이 국회의사당을 배경으로 휘날리고 있다. ⓒ 소중한 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이 강현수씨는 중부대학교 교수(전 국토연구원장)입니다.

정치학자 로버트 퍼트넘(Robert David Putnam) 교수는 이탈리아의 북부 지역은 잘 사는데 남부 지역은 가난한 이유를 찾고자 했습니다.연구 결과, 북부 지역에선 시민들이 수평적 관계 속에서 서로를 신뢰하고 지역 현안에 적극 참여하고, 지방정부는 민주적이고 투명적으로 운영돼 좋은 성과를 냈습니다.반면 남부 지역에선 공적 사안에 대한 시민들의 참여와 의견 개진이 미약하고 지방정부의 운영은 불투명하고 부패가 만연하여 경제적 성과를 내지 못했습니다. 지역의 현안이 발생하면 북부에서는 공론장에서 토론과 협의를 통해 의사결정을 하는데 비해, 남부에서는 개인적 친분이 있는 유력자에게 개인적 청탁을 통해 문제를 해결하려는 경향을 보였습니다.남부 지역 사람들 사이의 신뢰와 연대는 혈연, 학연 같은 협소한 사적 인연에 국한되고, 잘 모르는 사람들은 불신하고 배제하는 일종의 패거리 문화가 강했다고 합니다. 마피아 조직의 본거지가 바로 이탈리아 남부 지역이었다는 사실이 이런 지역적 분위기를 잘 보여줍니다. 남부 지역의 경제적 낙후를 개선하기 위해 이탈리아 중앙정부가 많은 재정을 투여했지만 그 성과가 미미했던 이유도 여기에서 찾을 수 있습니다.중앙정부로부터 더 많은 재정을 얻어오는 것보다 더 중요한 것은 지역 내부의 개혁입니다. 퍼트넘 교수는 이러한 이탈리아 사례 연구를 통해 <사회적 자본과 민주주의(Making Democracy Work)>라는 책을 썼고, 이 책은 시민 공동체와 사회적 자본의 수준, 즉 지역 민주주의의 수준이 지역 경제 발전에서 중요하다는 점을 실증적으로 보여준 명저가 됐습니다.퍼트넘 교수가 한 국가 안에서 지역 간 경제 발전의 차이에 주목했다면, 2024년 올해 노벨경제학상을 수상한 대런 애쓰모글루(Daron Acemoglu) 교수는 국가 간 경제 발전의 차이에 주목했습니다.그의 저서 <국가는 왜 실패하는가(Why Nations Fail : The Origins of Power Prosperity and Poverty)>에서는 부유한 나라는 포용적인 정치 및 경제 제도를 갖추고 있지만 가난한 나라는 그 나라의 착취적인 제도 때문이라는 사실을 보여줍니다.포용적 제도를 갖춘 나라는 권력이 고루 분산돼 있고 법과 질서가 잘 확립돼 있으며, 공정한 경쟁 환경 속에서 법이 누구에게나 공평하게 시행됩니다. 반대로 착취적 제도를 가진 나라는 권력이 소수에 집중되어 있고 경제적으로도 소수가 다수를 착취하는 제도가 온존합니다.이 두 권의 책 모두 민주주의가 경제 발전에 중요한 요인임을 강조합니다. 그렇지만 지역과 국가의 경제 발전을 위해 일한다는 사람 중에서 이 책들의 내용과 상반되는 행동을 서슴지 않는 경우를 볼 수 있습니다.지역 발전 사업이라는 명분으로 자신과 연관된 소수의 사적 이익을 위해 소중한 지역 자원을 소모하는 지역 권력자들, 지역 시민사회의 다양한 목소리는 시끄럽고 시정 운영에 방해만 된다고 생각하고 폐쇄적 밀실 행정으로 중요 사안을 결정하는 자치단체장과 고위공직자들의 행태는 지역의 경제 발전을 저해하는 요인입니다.공정한 경쟁을 가로막거나 부익부 빈익빈을 유발하고 비생산적 지대 추구자에게 불로이익을 안겨주는 제도나 정책 역시 경제적 활력을 약화시키는 요인입니다. 국가의 최고 책임자가 자신의 정책에 반대하는 사람들을 반국가 세력으로 간주해 '척결'하겠다고 불법적인 계엄을 선포해 군대를 동원하는 행위는 법과 질서, 사회적 신뢰를 훼손하여 국가 경제의 토대를 망가뜨리는 행위입니다.애쓰모글루 교수는 잘 사는 나라들은 역사의 결정적 분기점에서 포용적 제도라는 올바른 선택을 했던 나라라고 합니다. 결국 역사의 분기점에서 올바른 선택을 할 수 있는 시민들의 역량이 국가와 지역의 미래를 결정합니다. 그 선택 과정을 함께 한 시민들은 그 집단 협력의 성공 경험 속에서 형성된 사회적 유대감과 신뢰를 바탕으로 민주주의와 경제 발전의 선순환을 이뤄낼 수 있습니다.