'노란 샤쓰의 사나이' 손석우 추모 음악회가 열립니다

큰사진보기 ▲손석우 5주기 추념회 ⓒ 박연주 관련사진보기

"그 여러 사람이 이십 몇 명이 나와 있는데 내 눈이 무의식적으로 자꾸 김해송 씨에게만 쏠리는 거 있어. 이게 결국 그 하나의 그 뭐야, 운명이야. 난 그렇게 생각해. (중략) 반짝이는 게 있어, 반짝이는. 예감, 영감이라 그럴까, 뭐가 당기는 게 있고, 인텔리전스가 느껴지는 게 있지. 같은 뭘 해도. 그런 게 있잖아요? 거 뭐 빛난다 그럴까, 뭐랄까."

큰사진보기 ▲손석우가 참여한 1949년 1월 K.P.K악단 공연 광고.<한성일보>에 수록됐던 것 ⓒ 이준희 관련사진보기

큰사진보기 ▲1955년에 발표된 손석우의 출세작 <나 하나의 사랑> 음반 딱지 ⓒ 이준희 관련사진보기

큰사진보기 ▲<노란 샤쓰의 사나이>가 수록된 비너스레코드 1번 음반 표지 ⓒ 이준희 관련사진보기

노란 샤쓰 입은 / 말 없는 그 사람이

어쩐지 나는 좋아 / 어쩐지 맘에 들어

2019년 11월 12일에 99세로 타계한 작곡가 손석우의 5주기를 기념해, 옛 가요 팬들과 관련 연구자들이 함께 마련한 음악회가 열린다.오는 12월 21일 토요일 오후 3시부터 서울 강서구 한국음악저작권협회 KOMCA홀에서 열리는 이번 행사 프로그램에는, 옛가요사랑모임 유정천리와 성공회대학교 신현준 교수 등 대중음악 연구자들이 참여한다.행사 참석은 무료이고, 누구나 올 수 있다. 이 글을 쓰는 나 또한 프로그램 한 부분에 참여할 예정이다.1920년 12월 30일 전라남도 장흥에서 출생한 손석우의 어린 시절은 사실 대중음악과 큰 관련이 없었다. 1933년 4월 목포상업학교에 입학해서도, 졸업 이후 은행에 취직해 살아 갈 것이라는 생각으로 그저 학업에 열심인 평범한 학생일 뿐이었다. 그런 그가 본격적으로 대중음악에 관심을 가지게 된 운명적 계기는 1935년 2월 목포에서 열린 오케레코드 연주단 공연이었다고 한다.극장 출입에 부담이 컸던 모범생 손석우는 어른처럼 보이게끔 나름 변장까지 하고 친구들을 따라 연주단 공연을 보게 되었는데, 당시 신인 가수 겸 연주가로 무대에 섰던 김해송의 모습이 그에게 강한 인상으로 남았던 것이다.숫기가 없는 편이었음에도 불구하고 손석우는 공연 다음날 숙소로까지 찾아가 김해송을 만났고, 그렇게 시작된 인연이 그를 대중음악의 길로 이끌었다.지난 2004년 3~5월에 진행된 한국문화예술진흥원(현재 한국문화예술위원회) 주관 구술(신현준 채록연구)에서도 손석우는 당시 상황을 다음과 같이 이야기했다. 구술 내용은 <한국 근현대예술사 구술채록연구 시리즈 10 손석우>에 실려있다.1938년 3월 목포상업학교 졸업 이후 은행원 생활을 하면서도 김해송과 교류를 이어 갔던 손석우는, 1941년에 결국 은행원 대신 대중음악가가 되기로 결심을 했다. 김해송의 추천으로 조선악극단 단장 이철을 만난 뒤 기타 연주자로 발탁되었고, 1941년 10월부터 무대에 오르기 시작했다. 비슷한 시기 인기 가수 백년설이 태평레코드에서 오케레코드로 옮겨와 새로 <경기 나그네> 등을 녹음할 때 손석우는 또한 기타 반주자로 참여했다.김해송과 이철의 후원과 격려를 받으며 신진 연주가로 순조롭게 첫 걸음을 내디딘 손석우는, 그러나 1941년 12월 태평양전쟁이 발발하면서 대중음악 활동을 일단 접을 수밖에 없었다.예측할 수 없는 앞날에 대한 거대한 불안이 젊은 음악가의 여린 의지를 꺾었던 것이다. 일단 은행으로 돌아간 손석우는 한참이 지난 1948년에야 다시 대중음악계로 복귀를 했는데, 해방 이후 김해송이 새로 조직해 운영한 K.P.K악단에 연주자로 참여하면서부터였다.음악회 첫 순서로 상영되는 다큐멘터리 <조선 쨔스>에는 그러한 1940년대 손석우의 경험이 생전 인터뷰 영상으로 담겨 있다. 2024년 인문다큐영화제 출품작이기도 한 <조선 쨔스>를 통해, '조선 재즈'를 개척한 김해송의 뒤를 이어 '한국 팝'의 선구자로 활동하게 되는 손석우의 음악적 기반을 살펴볼 수 있다.그리고 한국 대중음악 역사의 잊힌 일면을 복원하는 데에 기여한 핵심 증언자로서 손석우의 위상 또한 확인할 수 있다.조선악극단과 K.P.K악단에서 연주에 주력했던 손석우는 전쟁 발발 이후 1952년부터는 작가로서도 활동을 시작했다. 2004년 구술에 의하면, 당시 손석우가 처음 만든 작품은 <눈물의 왈츠> 번안 가사였다고 한다.1952년 9월에 미국 가수 패티 페이지가 발표한 < I Went to Your Wedding >의 번안작이 <눈물의 왈츠>이므로, 부산 코로나레코드에서 <눈물의 왈츠> 음반이 발매된 때는 1952년 연말쯤이었을 것으로 추정된다. 비슷한 시기에 대구 오리엔트레코드에서도 손석우가 역시 가사를 쓴 <부산 야곡>이 발매되었는데, <눈물의 왈츠> 음반은 아직 발견되지 않았으나 <부산 야곡>은 지금도 들을 수 있는 손석우의 초창기 작품이다.1953년부터는 손석우의 창작 활동이 작곡으로까지 확대가 된다. <여인 야곡>을 작사·작곡해 도미도레코드에서 발표했고, 악극 스타였던 '눈물의 여왕' 전옥이 직접 가사를 쓴 <사랑의 운명>에 곡을 붙여 태평레코드에서 발표했다. 손석우의 '한국 팝' 스타일이 아직 확립되기 전에 만들어진 그런 초기작의 멜로디는 당시 일반적인 유행가 분위기와 크게 다르지 않았다.하지만 손석우는 곧 자기만의 길을 찾게 되었고, 그 길에 새로운 이정표 같은 역할을 한 작품이 1955년에 발표되어 히트한 <나 하나의 사랑>이다. '한국의 패티 페이지'라 불린 송민도의 대표작이기도 한 <나 하나의 사랑>은 1959년 신문 기사에서 5만 장 이상 판매되었다고 소개했을 만큼 상업적으로 큰 성공을 거두었고, 이른바 클래식 음악계에서도 작품성을 인정한, 한국 대중음악의 새로운 가능성을 제시한 곡이었다.이후 손석우는 라디오 드라마 주제가 <청실홍실>과 <꿈은 사라지고>, 영화 주제가 <나는 가야지>와 <이별의 종착역> 등 다양한 작품을 통해 자신만의 스타일을 뚜렷이 구축해 가는 인기 작곡가로 주목을 받았다. 1950년대 중후반 손석우 히트 멜로디 중에는 건전가요이면서도 예외적으로 인기가 있었던 <소녀의 꿈>, 중국 '상하이 시대곡' <夢中人>을 번안·편곡한 <꿈속의 사랑> 같은 이색적인 작품도 있었다.음악회 두 번째 순서에서는 그러한 1950년대 손석우의 대표작을 들어 보게 되는데, 당대 음향을 보다 실감 있게 느낄 수 있도록 SP음반을 현장에서 직접 재생하는 레코드 콘서트 형식으로 진행될 예정이다. 또한 라디오 드라마 주제가도 당시 실제 방송의 녹음 자료로 감상이 준비되어 있으므로, 60여 년 전의 감성을 생생하게 재현하는 흔치 않은 자리가 될 것으로 기대된다.SP음반에서 LP음반으로, 한국 대중음악의 매체 변환이 뚜렷해졌던 1960년 후반은 손석우의 음악 인생에서도 중요한 전환의 시기였다.그 전까지는 음반회사에 소속된 작곡가 입장에서 작품을 만들었지만, 이제 그 울타리를 벗어나 자신의 작품이 담긴 음반을 직접 만드는 '자주제작'에 도전하게 되었던 것이다. 1960년 후반쯤 설립되어 1961년부터 LP음반 발매를 시작한 비너스레코드는 말 그대로 손석우 음악이 정점을 이룬 장이었다.비너스레코드 첫 번째 음반에 수록된 <노란 샤쓰의 사나이>가 그야말로 공전의 히트를 기록하면서 손석우는 이론의 여지가 없는 당대 최고의 작곡가가 되었고, 이후 1963년까지 발매된 20여 장의 비너스레코드 음반은 '한국 팝'의 초석을 놓는 역사적 역할을 수행했다.하지만 손석우의 작가적 지향이 뚜렷이 담긴 비너스레코드의 화려한 시절은 그리 오래 지속되지 못하기도 했으므로, 그 정점의 기록 속에는 선명한 대비를 보이는 성공과 실패가 모두 담겨 있기도 하다.음악회의 세 번째 순서는 바로 그 비너스레코드의 디스코그래피를 조망하는 내용으로 준비되었으며, 2004년 손석우 구술에 채록연구자로 참여한 신현준 교수가 진행을 맡을 예정이다.여기에서는 가요114, 매니아디비 등의 자료 협조로 마련된 비너스레코드 디스코그래피 소개를 통해, 곡 하나하나는 물론이고 음반 재킷 디자인까지도 세심하게 살폈던 손석우의 감성을 다각도로 확인할 수 있을 것이다.비너스레코드 디스코그래피에서 한 걸음 더 나아가 손석우 작품 전체를 어떻게 정리하고 활용할 것인지, 또 범위를 더 넓혀 한국 대중음악 역사 전반의 자료를 체계적으로 기록할 수 있는 방안이 무엇인지에 관해서도 참석자들의 자유로운 논의가 있을 예정이다. 역사적 인물이 남긴 음악 유산을 토대로 역사 쓰기의 길을 더듬는 후학들의 의견이 다양하게 제시될 수 있을 것으로 기대된다.일반적인 음악회와는 형식이나 내용, 의도하는 바에 많은 차이점이 있지만, 이번 행사에서도 핵심은 결국 손석우의 음악 그 자체이다.1950년대 중반부터 1960년대 중반까지 약 10년 동안, 전쟁 뒤 남은 폐허를 딛고 혁명과 쿠데타까지 겪으면서도 간단치 않은 삶을 살아냈던 사람들에게 큰 위로가 되었던 그 음악. 산에도 들에도 눈이 내려 순백의 세상을 만들 듯, 과거에도 현재에도 손석우의 음악은 세상의 희망을 노래한다고 나는 생각한다.